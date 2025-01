Liste des lauréats des "Women's Worldwide Car of the Year Awards 2025"

Women's Worldwide Car of the Year (WWCOTY) vient d’annoncer les gagnants des huit catégories de l’édition 2025 des prestigieux Awards (Modèle urbain, SUV compact, grande voiture, grand SUV, 4×4 et pick-up, performance et voiture de luxe, meilleure technologie et Sandy Myhre Award). Tous ces véhicules représentent l'excellence en termes de sécurité, de conduite, de technologie, de confort, d'efficacité, d'impact environnemental, de rapport qualité-prix et d'égalité des sexes.

Au total, 81 candidats étaient en lice pour remporter l'une des catégories WWCOTY. Tous doivent répondre à l'exigence d'avoir été lancés dans au moins deux continents ou quanrante pays entre janvier et décembre 2024.

Il s'agit de la 15e édition des prix décernés par WWCOTY, qui regroupe 82 femmes journalistes automobiles originaires de 55 pays des cinq continents. Il s'agit du seul jury exclusivement féminin de l'industrie automobile dans le monde.

« Le travail des jurys n'a pas été facile car, cette année, il y a eu plus de candidats que jamais. Il y a de nouvelles marques et de nouveaux modèles dont la qualité ne cesse d'augmenter », déclare Marta García, présidente du Women's Worldwide Car of the Year. Et d’ajouter : « Aucun vote n'a été fait au hasard. Elles ont toutes fait l'objet d'essais routiers exigeants, d'analyses détaillées et d'études de la concurrence très poussées. C'est pourquoi les prix WWCOTY sont une référence pour des millions d'acheteurs dans le monde entier ».

Ainsi, six véhicules choisis participeront au dernier tour de scrutin pour déterminer le lauréat du prix le plus important de WWCOTY. Le nom du gagnant de la Voiture mondiale de l'année sera annoncé le 6 mars, deux jours avant la Journée internationale de la femme.

Parallèlement à l'annonce des meilleurs dans chaque catégorie, le Women's Worldwide Car of the Year dévoile également le nom du gagnant de deux prix importants : le Best Tech Award, qui récompense la meilleure technologie dans le monde de l'automobile, et le Sandy Myhre Award, qui récompense la marque la plus engagée envers les femmes.

Liste des lauréats:

Kia EV3 pour la catégorie "Compact SUV"

Audi A6 e-tron pour la catégorie "Large Car"

Hyundai Santa Fe pour la catégorie "Large SUV"

Toyota Land Cruiser pour la catégorie "4×4 and Pick-up"

Porsche Panamera pour la catégorie "Performance and Luxury car"

BYD pour la catégorie "Best Tech Award"

Volvo pour la catégorie "Sandy Myhre Award"

Mini Cooper pour la catégorie "Urban Model"

