Family Car of the Year Awards : le design de l’Alfa Romeo Tonale remporte deux prix

Imprimer

Le style inimitable de l'Alfa Romeo Tonale ne passe pas inaperçu. Les lecteurs du magazine allemand Auto Straßenverkehr, l’ont confirmé en votant pour elle dans deux catégories du prix "Family Car of the Year" Awards, dans la fourchette de prix de 35.000 à 45.000 euros (entre environ 118.000 dinas et 152.000 dinars au taux de 1 euro = 3,37 dinars, ndlr). Avec 12,2% des votes, le design du Tonale a remporté la première place dans la catégorie des véhicules importés ainsi que dans le classement général, avec 7,3% du total des votes, devançant ainsi de nombreux concurrents allemands.

« La décision des lecteurs d'Auto Straßenverkehr de reconnaître le design du Tonale témoigne du succès d'une formule gagnante qui combine un design attrayant et une praticité d'utilisation extraordinaire pour les familles », a commenté Stefan Cerchez, rédacteur en chef d'Auto Straßenverkehr. Pour être éligibles aux prix "Family Car of the Year", les véhicules devaient présenter des avantages pour les familles ; par exemple, l’un des critères était un volume de coffre d'au moins 400 litres.

Pour sa part, Niccolò Biagioli, responsable de la marque Alfa Romeo en Allemagne, a déclaré : « Notre portefeuille de produits s'adresse principalement à des clients ayant un esprit sportif inné, qui aiment la technologie, l'innovation et le design italien. Je suis également ravi de constater que l'Alfa Romeo Tonale est en fait appréciée par un public beaucoup plus large, notamment par les familles, grâce à son aspect pratique ».

L'Alfa Romeo Tonale est la première voiture de l'histoire de la marque à introduire l'électrification. La version haute de gamme offre une technologie hybride rechargeable et une transmission intégrale Alfa™ Q4, où l'essieu avant est alimenté par un moteur à essence turbo de 1,3 litre produisant 132 kW (180 ch), tandis que l'essieu arrière est entraîné par un moteur électrique délivrant une puissance supplémentaire de 90 kW. Avec une puissance totale de 206 kW (280 ch) et une autonomie urbaine maximale de plus de 80 km (WLTP) en mode 100% électrique, l'Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 incarne parfaitement l'ADN sportif et efficace de la marque.

D’après communiqué