Seat Leon restylée : nouveaux moteurs et intérieur amélioré

La Seat Leon fait l'objet de mises à jour techniques et technologiques. Elle adopte de nouveaux moteurs 1.5 TSI, et intègre une numérisation améliorée dans le poste de conduite de la version cinq portes comme Break.

« La Seat Leon reste un élément essentiel de la stratégie de la marque, traçant une voie fructueuse qui lui permet d'adopter de nouvelles technologies », a indiqué Wayne Griffiths, CEO de Seat. « Les technologies numériques lui permettent de poursuivre son évolution », a-t-il ajouté.

La Seat Leon reste un pilier essentiel de la stratégie de la marque. Elle est disponible avec une gamme de groupes motopropulseurs regroupant deux technologies différentes : TSI (essence), et eTSI (hybride léger).

Elle est désormais exclusivement disponible avec le moteur quatre cylindres 1.5 TSI, tant en essence qu’en hybride légère.

La version d'entrée de gamme de la Seat Leon est le nouveau moteur 1.5 TSI (précédemment 1.0 TSI), développant 115 ch/85 kW (+ cinq ch/ quatre kW) et 220 Nm de couple (+ vingt Nm) et associé à une boîte manuelle à six vitesses. Les émissions de CO2 sont comprises entre 120 et 132 g/km et la consommation de carburant entre 5,3 et 5,8 litres pour parcourir cent km selon le cycle d'essai officiel WLTP. Elle est également disponible dans deux options d’hybridation légère (eTSI) : 1,5 litre de 115 ch (85 kW) et de 150 ch (110 kW), exclusivement en combinaison avec la boîte DSG à sept rapports. Cette dernière associe la technologie d’hybridation légère à 48 V au moteur à combustion, ce qui permet non seulement d'améliorer l'efficacité de l'électrification, mais aussi le confort.

La Seat Leon bénéficie également d'améliorations technologiques à l'extérieur, avec de nouveaux phares LED matriciels en option, disponibles pour la première fois sur une cinq portes Seat.

À l'intérieur, la Seat Leon recentre la numérisation avec une nouvelle interface améliorée, mise en œuvre dans le digital cockpit (10,25 pouces) derrière le volant ainsi que dans le système d'infodivertissement standard de 10,4 pouces (précédemment 8,25 pouces) ou le système d'infodivertissement optionnel de 12,9 pouces, tous deux avec un curseur rétroéclairé. Et lorsque des smartphones ont besoin d'être rechargés, la Seat Leon offre désormais des capacités de recharge rapide sans fil allant jusqu'à quinze W avec une technologie de refroidissement.

Conçue, développée et produite à Barcelone dans les installations de la marque à Martorell, la Seat Leon entrera en production ce mois-ci (mai 2024).

D’après communiqué