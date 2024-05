Porsche dévoile les nouveaux modèles Cayenne GTS

Imprimer

Porsche complète sa gamme de modèles Cayenne, profondément remaniée en 2023, avec de nouveaux modèles GTS particulièrement dynamiques. Le SUV et le SUV Coupé associent un puissant moteur V8 biturbo de 368 kW (500 ch) et des systèmes de châssis tout aussi performants à une utilisation pratique au quotidien, des éléments de design distinctifs et un équipement de série amélioré.

Chez Porsche, l'abréviation GTS réfère à « Gran Turismo Sport » : dans la pratique, cela signifie une dose supplémentaire de dynamisme et la capacité à parcourir de longues distances. Le Cayenne est à la fois une voiture de sport hautes performances et un SUV tout-terrain. Pour les modèles GTS, cet équilibre a traditionnellement évolué vers une amélioration des capacités routières. Avec un groupe motopropulseur puissant, des réglages précis et un design exclusif, le nouveau Cayenne GTS reste fidèle à ce principe, tout en restant adapté à une utilisation quotidienne.

Le châssis GTS spécifique, peaufiné avec précision, et la hauteur de caisse abaissée de 10 millimètres marquent une évolution prometteuse pour le Cayenne GTS. D'une allure un peu plus sportive, le véhicule est désormais équipé de série de la suspension pneumatique adaptative, qui comprend le système Porsche Active Suspension Management (PASM) et le système Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). Tous les composants du châssis et les systèmes de régulation, tels que le Porsche Traction Management (PTM) et le Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) en option, sont spécialement conçus pour optimiser les performances routières.

La technologie d'amortissement à deux soupapes du modèle GTS offre une réactivité impressionnante, et sa suspension pneumatique à deux chambres confère à la voiture une rigidité d'amortissement très dynamique, tout en garantissant le confort du conducteur. Les porte-fusées de l’essieu avant des modèles Cayenne GTS proviennent du Cayenne Turbo GT (non proposé en Europe). Ils augmentent le carrossage négatif des roues de 0,58 degré par rapport aux autres versions du Cayenne. Il en résulte une agilité remarquable dans les virages et une dynamique de conduite exceptionnelle.

Outre le châssis finement mis au point, le charismatique V8 est une autre caractéristique centrale du Cayenne GTS. Le V8 biturbo de 4,0 litres, développé par Porsche et fabriqué à Zuffenhausen, a fait l'objet d'une révision technique approfondie. Il en résulte une meilleure efficacité et une nette augmentation de la puissance, puisque le moteur développe désormais 368 kW (500 ch), soit une augmentation de trente kW (quarante ch) par rapport au modèle précédent. Le couple maximal atteint 660 Nm, soit une augmentation de quarante Nm. La boîte de vitesses Tiptronic S à huit rapports remaniée améliore sensiblement les performances de conduite grâce à des temps de réponse et de passage plus courts en modes Sport et Sport Plus.

L'ensemble de ces caractéristiques confère à cette voiture de sport à quatre portes des performances tout à fait remarquables. Le nouveau Cayenne GTS passe de zéro à cent km/h en 4,4 secondes et la vitesse maximale est de 275 km/h. Autre innovation technique, la boîte de transfert de la transmission intégrale Porsche Traction Management (PTM) est dotée d'un circuit de refroidissement à eau indépendant. Cette technologie est également reprise du modèle hautes performances Turbo GT. Elle permet de stabiliser la capacité de charge en continu, par exemple lors d'une conduite sur circuit ou de trajets en montagne.

Tous les modèles GTS de Porsche sont reconnaissables à leur design sportif unique. Sur le Cayenne GTS, cela se traduit par un monogramme « GTS » noir sur les flancs et à l'arrière de la voiture, une face avant spéciale avec des prises d'air de refroidissement plus grandes, des phares et des feux arrière assombris, ainsi que des étriers de frein rouges. En conservant cet ADN de design classique, la voiture présente le look Porsche immédiatement reconnaissable, mais avec quelques innovations. Les éléments de carrosserie rapportés tels que les revêtements de bas de caisse, les incrustations avant, les enjoliveurs de vitres latérales et les élargisseurs de passages de roues, qui font tous partie du pack Sport Design de série, sont désormais proposés en noir brillant. Sur les modèles GTS précédents, certains de ces éléments étaient de couleur carrosserie. En revanche, les sorties du système d'échappement sport, qui étaient auparavant en noir, sont désormais finies dans un ton bronze foncé. Pour rehausser encore le design des modèles Porsche GTS, des jantes RS Spyder de 21 pouces garnissent les passages de roues et se parent d'une finition gris anthracite.

L'intérieur du Cayenne GTS est équipé de série d'un volant sport GT chauffant. Le matériau de haute qualité Race-Tex est également présent dans tout l'habitacle. Ce tissu imitant le cuir suédé habille le ciel de pavillon, les accoudoirs et les panneaux de porte, ainsi que les panneaux centraux des sièges sport réglables en huit points. Les joues latérales ont été grossies pour offrir un meilleur soutien latéral dans les virages. Deux packs intérieurs spécifiques à la GTS, en Carmine Red ou Slate Grey Neo, sont également disponibles auprès de Porsche pour un look encore plus personnalisé.

Les nouveaux modèles GTS bénéficient de la récente mise à jour complète du Cayenne, qui inclut la nouvelle Porsche Driver Experience avec un combiné d'instruments numérique incurvé de série et un écran passager en option. Outre le pack Sport Design, les phares LED HD à faisceau matriciel teintés et la suspension pneumatique, le modèle est également équipé d'un système audio surround Bose® et d'un éclairage d'ambiance. Le Cayenne GTS Coupé est également équipé de série d'un toit panoramique fixe en verre et d'un becquet arrière extensible adaptatif. Si le client le souhaite, le caractère dynamique du Coupé peut être encore renforcé par un système d'échappement sport avec sorties d'échappement en position centrale, de couleur bronze foncé. Ce système est disponible dans le cadre des trois packs Lightweight Sport différents. Ceux-ci comprennent également un toit léger et un diffuseur arrière en carbone, ainsi qu'une isolation réduite. En fonction de l'équipement, les packs Lightweight peuvent réduire le poids du véhicule jusqu'à 25 kilogrammes.

D’après communiqué