Le Porsche Taycan Turbo GT avec pack Weissach établit les records du tour à Laguna Seca et au Nürburgring

Pas encore commercialisé, mais déjà détenteur d’un record : le Taycan Turbo GT avec pack Weissach a obtenu le titre de voiture électrique de série la plus rapide sur le circuit Weathertech Raceway Laguna Seca, en Californie, le 23 février 2024. Avec un temps de 1:27.87 minute, le pilote de développement de Porsche, Lars Kern, a réalisé le tour le plus rapide jamais réalisé auparavant avec une voiture électrique homologuée pour la route.

Peu de temps avant, une version de présérie de ce même modèle avait établi un nouveau record de classe sur le Nürburgring. Lars Kern était également au volant à cette occasion et a réalisé un temps de 7:07.55 min sur la Nordschleife. Ce temps officiel est 26 secondes plus rapide que celui que le pilote Porsche avait enregistré lors de son dernier record au volant d’une berline Taycan Turbo S Sport équipée du pack Performance en août 2022. Ce temps constitue également le record actuel pour les voitures électriques de série et fait de la déclinaison Turbo GT la voiture à quatre portes la plus rapide sur le Nürburgring, tous types de motorisation confondus.

Une simple pression d’un bouton offre jusqu’à 120 kW de puissance supplémentaire disponibles pendant dix secondes. L’Attack Mode est basé sur la fonction push-to-pass des autres modèles Taycan. Le système a été optimisé pour la conduite sur circuit et fonctionne de manière similaire aux voitures de course 99X que Porsche utilise dans le Championnat du monde ABB FIA Formula E. Le boost est matérialisé par un compte à rebours dans le combiné d’instruments et mis en scène de manière dynamique par des anneaux animés sur le compteur de vitesse.

Par rapport à la fonction push-to-pass des autres modèles Taycan, l’Attack Mode offre 50 kW de puissance supplémentaire et se distingue par une utilisation différente : au lieu d’une pression sur le bouton de mode satellite du volant, l’Attack Mode peut également être activé et désactivé via la palette de droite. Cette fonction est ainsi plus facile à utiliser sur circuit. La palette gauche du volant permet de régler le niveau de récupération et de l’adapter à la situation de conduite.

Porsche a récemment modernisé en profondeur la gamme de modèles Taycan et augmenté de manière générale la puissance systémique des véhicules. Entre autres, le groupe motopropulseur amélioré avec un nouveau moteur d’essieu arrière permet des performances encore plus dynamiques par rapport aux modèles précédents. Les Taycan Turbo GT et Taycan Turbo GT avec pack Weissach sont les nouveaux modèles sportifs coiffant la gamme et portent les performances du Taycan à un niveau supérieur. Équipées d’un onduleur à impulsions plus puissant, les deux voitures ont une puissance de 580 kW. Avec le Launch Control, cette puissance peut atteindre 760 kW en overboost ou 815 kW pendant deux secondes selon la méthode de mesure de la puissance de pointe.

Le Taycan Turbo GT n’a besoin que de 2,3 secondes pour atteindre les cent km/h départ arrêté, voire de seulement 2,2 secondes avec le pack Weissach. Le modèle est donc plus rapide d’un à deux dixièmes de seconde que le Taycan Turbo S. La différence d’accélération depuis l’arrêt à 200 km/h est encore plus impressionnante : 6,6/6,4 secondes pour le Taycan Turbo GT sans/avec pack Weissach, soit jusqu’à 1,3 seconde de plus que le Taycan Turbo S.

L’onduleur à impulsions est le composant clé du pilotage du moteur électrique. Dans les deux modèles Taycan Turbo GT, des onduleurs à impulsions d’une intensité maximale de 900 ampères sont utilisés sur l’essieu arrière. Ils fournissent encore plus de puissance et de couple que l’onduleur à 600 ampères du Taycan Turbo S. Pour un meilleur rendement, du carbure de silicium est également utilisé comme matériau semi-conducteur dans ces onduleurs à impulsions. Cela réduit considérablement les pertes de commutation dans ces derniers et permet des fréquences de commutation plus hautes. Le rapport de démultiplication et la robustesse de la boîte de vitesses ont également été améliorés, ce qui permet d’obtenir des valeurs de couple plus élevées. Dans les deux versions, le couple maximal atteint 1.340 Nm. L’autonomie des modèles Taycan Turbo GT atteint 555 km selon la procédure WLTP.

Grâce à des mesures intelligentes de construction légère, Porsche a réduit le poids du Taycan Turbo GT de 75 kg par rapport au Taycan Turbo S. Un certain nombre de pièces en carbone y contribuent. La fibre de carbone est notamment utilisée pour les garnitures des montants B, les coques supérieures des rétroviseurs extérieurs et les incrustations des jupes latérales. Les sièges baquets intégraux en PRFC, un compartiment à bagages de construction légère et l’absence de la fonction de fermeture assistée électrique du hayon (Powerliftgate) permettent également d’économiser du poids.

Le Taycan Turbo GT est équipé de série du pack Dynamics. Celui-ci comprend la suspension Porsche Active Ride avec des réglages spécifiques à la variante GT. Dans les situations de conduite dynamiques, cette suspension assure une liaison presque parfaite avec la route grâce à une répartition équilibrée des charges sur les roues. Le pack d’équipement comprend en outre des pneus été haute performance. Ils sont montés sur des jantes forgées légères de 21 pouces. Les jantes exclusives Turbo GT ont des rayons fraisés en relief, ce qui permet d’économiser du poids tout en ventilant efficacement les freins.

Le Taycan Turbo GT est équipé de série de freins en céramique légers. Basé sur le système Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), le système de freinage a été optimisé en poids. Les modifications apportées à la cuvette du disque de frein et au boîtier d’étrier de frein ont permis d’économiser plus de deux kilogrammes. Cela a un effet positif à la fois sur le comportement dynamique et sur les performances qui sont améliorées par la réduction des masses non suspendues et des masses en rotation. Les étriers de frein sont peints exclusivement en Victory Gold.

Porsche a développé un spoiler avant avec des lames (« aeroblades ») spécifiquement pour le Taycan Turbo GT. La vue arrière est dominée par un becquet adaptatif, dont le bord de fuite est doté d’un flap Gurney en finition carbone brillante.

Les phares LED matriciels font partie de l’équipement de série. Ils peuvent être remplacés par des phares LED matriciels HD sur le Taycan Turbo GT, en option et sans supplément de prix. Le profil latéral révèle un certain nombre d’éléments en fibre de carbone. Les garnitures des vitres latérales sont peintes en noir (brillant).

Tandis que les Taycan Turbo et Taycan Turbo S se distinguent des autres modèles de la série par leurs accents Turbonite, le Taycan Turbo GT est plus proche de l’esprit de la course automobile. Les deux modèles arborent l’écusson Porsche coloré sur le capot avant ainsi que sur les cache-moyeux des jantes en alliage léger. Le monogramme « Turbo GT » sur le couvercle de malle arrière est peint en noir (mat).

Au total, six couleurs extérieures sont disponibles, dont les nouvelles options Pale Blue Metallic et Purple Sky Metallic. Celles-ci sont réservées exclusivement au Taycan Turbo GT pendant un an. Le vaste programme Paint to Sample de Porsche Exclusive Manufaktur offre davantage de possibilités de personnalisation. En outre, un jeu de décalcomanies avec le logo Taycan est disponible pour la partie inférieure des portes et le capot avant, en Volt Blue ou en noir (mat/brillant).

Les caractéristiques sportives Race-Tex sont accompagnées de garnitures en cuir noir de série. L’équipement standard comprend également des sièges baquets intégraux légers en finition carbone (brillant). Les sièges sport Adaptative Plus (avec réglage électrique en 18 directions et pack Memory) peuvent être commandés en option, sans supplément de prix. Un monogramme Turbo GT est brodé sur les appuie-têtes avant. En outre, une plaquette portant le monogramme du modèle spécifique se trouve sous le panneau de commande de la climatisation. Des équipements intérieurs exclusifs avec des tons contrastants en Volt Blue ou GT Silver sont disponibles sur demande.

Sur le volant sport GT, la jante est recouverte de Race-Tex noir et comporte un repère à 12 heures. Le Taycan Turbo GT reprend le pack Sport Chrono du Taycan Turbo S.

Le Taycan Turbo GT avec pack Weissach est encore plus affûté dans son positionnement. Avec des mesures supplémentaires en matière d’aérodynamisme et de construction légère, ce modèle est encore plus résolument conçu pour la performance. Le Taycan Turbo GT avec pack Weissach accélère de zéro à cent km/h en 2,2 secondes, ce qui rend la voiture biplace un dixième de seconde plus rapide que le Taycan Turbo GT de puissance similaire. Sa vitesse maximale est de 305 au lieu de 290 km/h.

D’autres mesures aérodynamiques comprennent des éléments déflecteurs d’air au niveau du soubassement et un nouveau diffuseur avant. À l’arrière, le modèle équipé du pack Weissach est doté d’un aileron arrière fixe en finition carbone avec des supports d’aileron fixés à la carrosserie. La force d’appui totale est de 220 kg. Le logo du pack Weissach est apposé de part et d’autre de l’aileron. Sur demande et en exclusivité, un wrapping rayé en Volt Blue, noir ou noir mat est disponible. Cet habillage accentue encore le caractère sportif de la voiture. Le design rayé peut être combiné avec le jeu de décalcomanies noires.

L’élimination de tous les équipements superflus à la conduite sur circuit a permis de gagner encore près de 70 kg par rapport au Taycan Turbo GT sans pack Weissach. La banquette arrière habituelle cède sa place à un habillage en carbone léger de haute qualité, fait sur mesure, avec un compartiment de rangement derrière les coques des sièges pour le conducteur et le passager avant. L’horloge analogique du pack Sport Chrono, qui est normalement présente sur le tableau de bord, est également supprimée, tout comme les tapis de sol et de coffre. De plus, moins de matériaux d’insonorisation sont utilisés. Le Taycan Turbo GT avec pack Weissach n’a qu’une trappe de recharge du côté passager, qui est actionnée manuellement au lieu d’être électrique. Le vitrage d’isolation acoustique et thermique spécial ainsi que le pack Sound Plus, qui se passe de haut-parleurs arrière et remplace le système audio BOSE® Surround Sound, permettent également de gagner du poids.

Le pack intérieur GT avec ses éléments Race-Tex en noir est de série. Du côté du passager avant se trouve un badge avec le logo du pack Weissach. Les packs intérieurs en Volt Blue et GT Silver sont également disponibles pour le Taycan Turbo GT avec pack Weissach. Des surpiqûres contrastantes dans les couleurs respectives complètent la gamme d’équipements.

