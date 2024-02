Les Honda Jazz e-HEV, Civic Essence et Civic e-HEV désormais disponibles chez JMC

Imaginez pouvoir parcourir avec un véhicule plus de 900 kilomètres avec seulement 85 dinars d’essence. Ceci est désormais possible avec la nouvelle gamme hybride de Honda présentée vendredi 8 février 2024, lors d’une cérémonie tenue à son showroom à Gammarth, en présence d’une délégation Honda Middle East and Africa, conduite par Rajvinder Johal directeur général relation presse, formation et communication de Honda Motor Company (division Afrique et Moyen Orient).

Étaient aussi présents le directeur général de JMC Sofiene Ajengui, le directeur marketing Skander Baccouri et le directeur commercial Slim Jarraya.

La société Japanese Motors Company (JMC), concessionnaire agréé en Tunisie pour les véhicules particuliers du constructeur automobile japonais Honda, a convié plusieurs représentants de la presse et ses partenaires pour le lancement des nouveaux modèles Civic, Civic Hybride et Jazz Hybride.

En effet, JMC a profité de l’événement pour présenter l’hybride selon Honda. Il s’agit d’une gamme de véhicules full hybrides : c’est-à-dire qu’ils sont traînés par une énergie électrique principale, assistée par une énergie thermique.

Les véhicules hybrides Honda sont alimentés par deux moteurs électriques accouplés à une batterie qui est elle-même alimentée par un moteur thermique conventionnel qui se déclenche uniquement quand la batterie est déchargée, a expliqué M. Ajengui à Business News.

Le véhicule roule grâce aux deux moteurs électriques une fois que la batterie se décharge un peu, le moteur thermique entre en action pour alimenter la batterie, ce qui donne des performances inégalées en termes de consommation de carburant, de limitation d’émission de CO2 et un agrément de conduite et performances techniques, a-t-il indiqué.

Et de spécifier, en réponse à une interrogation de Business News sur l’autonomie des véhicules hybrides, que la Jazz Hybride avec 80 dinars d’essence peut parcourir 1.170 kilomètres d’autonomie alors que la Civic Hybride avec 85 dinars d’essence peut parcourir plus de 900 kilomètres.

La Honda Civic est une icône de l'histoire de Honda depuis son lancement il y a près de cinquante ans. Elle a évolué au fil des ans en gardant la tradition à l'esprit et en adoptant diverses innovations en matière de technologie et de design. Cette onzième génération de la Civic se targue d'un design épuré et moderne, associé à un intérieur high-tech centré sur l'humain, et équipé de systèmes de sécurité active et passive avancés.

Le véhicule perpétue la tradition d'innovation, de leadership en matière de design et de dynamique de conduite de premier plan.

En concevant la Civic, les stylistes et ingénieurs de Honda ont cherché à créer une voiture qui serait une "bouffée d'air frais" dans le segment en revisitant les concepts de design intemporels de la Civic de génération précédente. Ils se sont concentrés sur l'approche originale du design Honda "Homme-Maximum, Machine-Minimum" (ou "M/M"), qui utilise la technologie et le design pour répondre aux besoins du conducteur et des passagers.

L'habitacle exceptionnel de la toute nouvelle Honda Civic offre à tous les passagers un espace généreux pour la tête, les jambes, les épaules et les hanches. Une sensation d'espace est immédiatement ressentie et partagée par tous les occupants de la Civic, avec un design épuré dans tout l'habitacle.

La toute nouvelle Honda Civic est conçue pour une réponse instantanée grâce à une suspension sport et au moteur turbo de 1,5 litre associé à la transmission à variation continue (CVT) qui délivre 178 ch à 6000 tr/min ainsi que 220 Nm de couple à 4500 tr/min

La technologie a également été intelligemment intégrée à la nouvelle Honda Civic. Pour la première fois, la Civic est équipée d'un écran audio de neuf pouces avec diverses fonctionnalités pour smartphone. Voici quelques-unes des caractéristiques technologiques avancées

Poursuivant la longue tradition d'amélioration des performances de sécurité de la Civic, la toute nouvelle Honda Civic introduit de nombreux nouveaux systèmes de sécurité active et passive.

nouvelle Civic e:HEV, conformément à l'orientation de la marque Honda Advanced & Sporty. La toute nouvelle Civic e:HEV 2024, une première en Tunisie,elle incarne la technologie hybride à recharge automatique la plus avancée, avec réactivité et efficacité intégrées. La Civic peut fonctionner exclusivement sur une batterie électrique douce et silencieuse, ce qui rend votre conduite aussi exaltante qu'efficace. La Civic, bénéficie de l'héritage de la technologie hybride Honda et le groupe motopropulseur e:HEV qui en résulte offre un équilibre parfait entre performances et économie à chaque fois que vous prenez le volant. De plus, la dynamique sportive de la Civic est enveloppée dans une carrosserie époustouflante et élégante qui attire l'attention, et la technologie e:HEV offre une expérience hybride complète à chaque conduite.

Pour sa part, la Honda Civic e:HEV est équipée d'un nouveau moteur de 2,0 litres à injection directe et à cycle Atkinson qui génère 141 ch à 6000 tr/min, un couple de 189 Nm à 4500 tr/min arrivant à 315 Nm grâce aux deux moteurs électriques et une consommation de quatre litres au cent kilomètre (norme NEDC).

Véritablement polyvalents, les modes de conduite de la nouvelle Civic offrent des performances accrues ou des économies à la demande. En basculant sans effort entre Normal, Sport et Econ, vous pouvez adapter votre conduite à vos préférences et obtenir les meilleures performances du système e:HEV. Le mode Normal offre un équilibre parfait entre les performances et l'efficacité, tandis que le mode Sport permet une plus grande accélération et le mode Econ d'améliorer l'efficacité énergétique.

La Civic e:HEV est également équipée de palettes au volant qui permettent d'ajuster la décélération en fonction des conditions de conduite. La palette + réduit le taux de décélération et la palette - l'augmente. Cela permet également d'augmenter le taux de régénération pour recharger suffisamment la batterie haute tension.

Les performances du système hybride Honda résultent de l'association intelligente d'un puissant et efficace moteur à essence de 2,0 litres, de deux moteurs électriques et d'une batterie lithium-ion. L'avantage du système i-MMD est qu'en plus d'utiliser le moteur à essence pour produire de l'électricité, il peut récupérer l'énergie gaspillée pour recharger la batterie, ce qui signifie que le conducteur n'aura jamais besoin de brancher sa Civic e:HEV sur le secteur.

La technologie i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive) offre une expérience de conduite réactive, souple et efficace, délivrant de manière transparente une puissance optimale en passant automatiquement d'un mode de conduite à l'autre : Electric Drive, Hybrid Drive et Engine Drive.

La nouvelle Jazz e:HEV, quant à elle, est dotée d'un groupe motopropulseur hybride e:HEV avancé et d'une allure dynamique, moderne et sportive. Spacieuse à l'intérieur et compacte à l'extérieur, c'est vraiment une voiture complète et intelligente. Elle a été conçue avec un profil net et homogène, efficace sur le plan aérodynamique et élégant sans effort. Chaque détail confère à la Jazz une allure intelligente et contemporaine ainsi qu'une personnalité unique.

La technologie hybride e:HEV de Honda pour une expérience de conduite plus douce et plus raffinée. Le groupe motopropulseur à deux moteurs offre réactivité et maniabilité tout en conservant l'efficacité exceptionnelle qui a fait la réputation du système e:HEV.

La toute nouvelle Jazz e:HEV s'appuie sur la gamme la plus complète d'équipements de sécurité et d'aides à la conduite de sa catégorie, avec l'ensemble des technologies de sécurité Honda Sensing de série.

Plus fine, plus élégante et plus pratique que jamais, la nouvelle Jazz continue d'offrir un ensemble complet qui séduit à la fois la tête et le cœur.

La Honda Jazz e:HEV est à la fois sportive et élégante, ce qui lui confère un caractère plus affirmé. La Jazz e:HEV s'appuie sur la forme emblématique du modèle avec des lignes horizontales nettes et précises et des touches dynamiques qui lui confèrent une nouvelle personnalité. Ces améliorations restent fidèles à la philosophie japonaise originale du design "Yoo no bi" de Honda, qui consiste à reconnaître la beauté des objets quotidiens en les affinant au fil du temps pour les rendre encore plus beaux et plus ergonomiques en fonction de leur usage spécifique.

Ce style plus caractéristique, avec un degré plus élevé de sophistication et de sportivité, est évident à l'extérieur de la Jazz e:HEV. La calandre en nid d'abeille accentue l'avant, tandis que les pare-chocs sculptés à l'avant et à l'arrière sont complétés par des sections inférieures texturées pour donner à la Jazz une apparence plus déterminée.

Les encadrements de fenêtres et les montants sont désormais dotés d'une finition noire mate plus élégante qui s'harmonise parfaitement avec les matériaux utilisés sur les autres surfaces de la garniture extérieure. Sur la Jazz e:HEV, l'anneau de projection des phares est désormais noir, ce qui donne plus de caractère à l'ensemble.

La Honda Jazz e:HEV est équipée de la suite de technologies de sécurité active et d'aide à la conduite Honda SensingTM qui utilise un nouveau système à caméra unique qui détecte une vue plus large de la route pour une meilleure capacité de reconnaissance. Associé à des avancées logicielles et à un nouveau processeur plus puissant, le système est également capable d'identifier plus rapidement et plus précisément les autres véhicules et de rendre la conduite à la fois plus facile et plus sûre.

La Jazz e:HEV est équipée d'un groupe motopropulseur i-MMD e:HEV. Les performances du système hybride Honda résultent de la combinaison intelligente d'un puissant et efficace moteur à essence de 1,5 litre à cycle Atkinson, de deux moteurs électriques et d'une batterie lithium-ion. L'avantage de l'i-MMD est qu'en plus d'utiliser le moteur à essence pour produire de l'électricité, il peut récupérer l'énergie gaspillée pour recharger la batterie, ce qui signifie que le conducteur n'aura jamais à brancher sa Jazz e:HEV sur le réseau électrique.

Aussi c’est ce groupe motopropulseur hybride i-MMD de 1,5 litre à deux roues motrices e-CVT (transmission électrique à variation continue) qui augmente la puissance maximale tout en améliorant les performances d'accélération et le raffinement. Il en résulte une expérience de conduite encore plus dynamique tout en conservant une efficacité exceptionnelle.

Notosn qu’une délégation Honda Middle East and Africa est venue spécialement pour une formation approfondie sur le premium hybrid de Honda et souligner l’importance des pièces de rechange d’origine.

Les trois nouveaux modèles sont immédiatement disponibles chez JMC : la Jazz e-HEV à partir 85.990 dinars, la Civic Essence à partir de 159.990 dinars et la Civic e-HEV à partir de 186.990 dinars.

I.N. avec communiqué