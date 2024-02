La Kia EV9 remporte le prix Best of Test 2023 de l’Auto Illustrierte

Pour la 30e fois déjà, le magazine automobile suisse Auto Illustrierte a organisé la populaire élection "Best Cars".

Mois après mois, des véhicules exceptionnels sont désignés "Voiture du mois". Les gagnants de ces distinctions concourent ensuite pour le tour final "Best of Test". Cette année, la Kia EV9 s’est imposée face à la forte concurrence et a remporté le prix tant convoité.

La Kia EV9 a convaincu le jury en ce qui concerne la technologie et le langage des formes ainsi que l’utilisation de matériaux durables.

Comme le crossover électrique Kia EV6, plusieurs fois primé, la Kia EV9 entièrement électrique est basée sur la plate-forme spéciale E-GMP. L’EV9, l’un des premiers véhicules électriques à sept places du marché, offre un habitacle spacieux et un confort digne d’un salon. Avec une autonomie pouvant atteindre 563 km, l’EV9 est le compagnon idéal pour les voyages en famille. Grâce à la technologie 800V, la batterie de 99,8 kWh atteint une autonomie de 249 km en 15 minutes de charge, offrant ainsi une efficacité exceptionnelle pour sa catégorie.

Communiqué