La nouvelle Toyota Prius désignée Voiture de l’Année 2024 aux États-Unis et au Canada

La nouvelle Toyota Prius poursuit sa collecte de prix prestigieux dans le monde entier. Dernière récompense en date : la cinquième génération vient d’être élue Voiture de l’Année 2024 aux États-Unis et au Canada.

Le titre éminent de North American Car of The Year a été attribué à la nouvelle Prius par un jury composé de 50 journalistes spécialisés dans l’automobile, issus de tous types de médias imprimés, en ligne et audiovisuels, aux États-Unis et au Canada. Une récompense particulièrement convoitée que la seconde génération de Prius avait déjà reçue en 2004.

« La gagnante du trophée de North American Car of The Year illustre le fait qu'un véhicule moderne doit être une combinaison de style, de praticité et de technologie », a déclaré le président du jury, Jeff Gilbert.

Le design aussi dynamique qu’élégant de la nouvelle Prius a particulièrement séduit les jurés. Et son efficience remarquable les a convaincus : « la Prius Hybride Rechargeable offre une autonomie électrique pure qui permet à la plupart des propriétaires d’éviter les visites régulières à la station-service. » a déclaré Matt DeLorenzo, l’un des membres du jury.

Depuis sa présentation en 2023, la cinquième génération de Prius a été unanimement saluée pour son look dynamique, son efficience remarquable et ses performances exceptionnelles.

La technologie hybride de cinquième génération de Toyota offre la combinaison idéale des performances d'un véritable véhicule électrique avec toute la facilité d’utilisation d’un hybride. Son autonomie en mode 100 % électrique, qui peut atteindre 86 km (en cycle mixte WLTP) grâce à une batterie de 13,6 kWh, permet une conduite en mode électrique sur la plupart des trajets quotidiens.

Pour les déplacements plus longs, en plus du moteur électrique, le système hybride auto-rechargeable de nouvelle génération de Toyota offre une puissance augmentée et des émissions de CO2 en cycle mixte WLTP ultra-faibles de onze g/km - les plus faibles jamais enregistrées avec une Prius.

En plus d’offrir le meilleur de la technologie, le plaisir de la conduite est également au rendez-vous avec des performances exceptionnelles procurées par les 223 chevaux de puissance cumulée.

D’après communiqué