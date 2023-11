Nissan dévoile le concept-car Hyper Force

Nissan vient de dévoiler au Japan Mobility Show le Nissan Hyper Force, le dernier de sa série de concept-cars innovants "Hyper". Avec un concept de véhicule 100% électrique dévoilé chaque semaine depuis le 3 octobre en prévision du salon, Nissan a démontré sa capacité à anticiper un large éventail de besoins et de modes de vie futurs de ses clients, et à enrichir leur quotidien au travers de l'innovation et de produits enthousiasmants.

Le concept-car Nissan Hyper Force est conçu pour les passionnés de course et les gamers en quête d'adrénaline de la piste mais également soucieux de l'environnement.

Il s'agit d'une supercar 100% électrique hautes performances procurant le summum du plaisir de conduite tout en offrant des performances environnementales élevées et un confort d'utilisation optimal au quotidien.

Au cœur de ce concept-car, se trouve une motorisation 100% électrique à haut rendement dotée d'une batterie solide, dont la répartition des masses est parfaitement équilibrée, capable de produire une puissance allant jusqu'à 1.000 kW pour une accélération puissante. De solides appuis aérodynamiques et une version avancée de la transmission intégrale e-4ORCE de Nissan, ainsi qu'une carrosserie légère en carbone haute résistance promettent un comportement exceptionnel sur les circuits et les routes sinueuses.

Le design extérieur, avec ses proportions généreuses, est un mélange de courbes élégantes fusionnant harmonieusement avec des détails géométriques audacieux qui reflète les performances du véhicule. Plusieurs éléments, comme les feux avant et arrière, rendent hommage aux voitures hautes performances de Nissan.

Travaillé en collaboration avec l'équipe de course Nismo, l'aérodynamisme performant génère une puissante force d'appui. La structure aérodynamique à deux niveaux sous le capot avant offre à la fois un appui important et des performances de refroidissement élevés. Par ailleurs, le diffuseur arrière à deux niveaux contrôle de manière optimale le flux d'air.

Les "canards" avant, l'aileron avant et les deux extrémités de l'aileron arrière présentent une fonctionnalité aérodynamique active unique, tandis qu'un dispositif nouvellement développé supprime la séparation des flux d'air permettant ainsi de maximiser l'adhérence et minimiser le soulèvement des roues intérieures dans les virages. Les roues légères en carbone forgé favorisent l'aérodynamisme et le refroidissement des freins.

Ce concept-car propose deux modes de conduite, "R" (course) et "GT" (grand tourisme). L'interface utilisateur change de couleur et d'affichage en fonction du mode choisi. Elle est conçue pour mettre en avant instantanément les informations les plus importantes pour le conducteur en fonction des conditions de conduite. Cet affichage est le résultat d'une collaboration avec Polyphony Digital Inc.

En mode R, l'habitacle s'illumine en rouge et crée un cockpit ergonomique centré autour du conducteur pour favoriser sa concentration. La planche de bord s'étend vers les sièges pour envelopper véritablement le conducteur. Pendant ce temps, quatre écrans satellites autour du volant affichent le niveau d'adhérence, la pression et la température des pneus, la température des disques de frein, la répartition de la puissance et d'autres informations importantes en course.

En mode GT, l'habitacle s'illumine en bleu et les écrans entourant le volant s'éloignent et se combinent, offrant une expérience immersive avec une interface d'infodivertissement plus simple, comprenant les réglages de la climatisation, de l'audio, de la suspension et des barres stabilisatrices, pour une conduite confortable. En première mondiale, la suspension et les barres stabilisatrices peuvent être facilement réglées via l'écran pendant la conduite.

Les sièges conducteur et passager avant sont fabriqués en fibre de carbone légère et très rigide qui permet une conduite confortable sur de longues distances. Ils sont équipés de ceintures de sécurité à quatre points.

La sécurité joue un rôle crucial dans l'équation de ce concept-car. Grâce à une conduite autonome avancée avec un hyper Lidar et une gamme de capteurs adaptés à la conduite sportive, le véhicule est conçu pour assurer un haut niveau de sécurité aussi bien sur la voie publique que sur circuit.

L'attractivité du Nissan Hyper Force est renforcée par une expérience innovante de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR) qui permet de conduire indifféremment dans le monde réel et virtuel. Lorsque le véhicule est arrêté, le conducteur peut utiliser un casque spécial de réalité virtuelle qui permet de vivre une expérience de conduite ludique, avec des modes permettant de courir contre la montre ou en ligne face à d'autres pilotes. Le conducteur peut aussi affronter ses propres doubles numériques, ceux de ses amis ou même ceux de ses pilotes professionnels préférés sur un circuit grâce à la réalité augmentée. Les utilisateurs peuvent ainsi développer en toute sécurité leurs compétences de pilotage sur des pistes du monde réel.

Marquant un changement de paradigme dans la catégorie des voitures de sport, le Nissan Hyper Force répond aux préférences en constante évolution des clients soucieux de l'environnement. Avec son respect de l'environnement, ses performances électrisantes et ses équipements de sécurité de pointe, ce concept représente la vision de Nissan pour une supercar hautes performances 100% électrique de nouvelle génération.

D’après communiqué