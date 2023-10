Kia dévoile trois nouveaux modèles électriques de petite et moyenne taille

Imprimer

Kia Corporation a dévoilé récemment trois nouveaux modèles électriques de petite et moyenne taille lors du Kia EV Day, l’événement annuel de la marque qui s’est tenu en Corée. Kia réaffirme ainsi sa stratégie mondiale ambitieuse visant non seulement à prendre la tête de la "révolution des VE", mais aussi à lui donner un coup d’accélérateur.

Au programme de la présentation figurait le lancement du EV5, un SUV électrique compact destiné aux familles de la génération Millenium, ainsi que le dévoilement de deux concept-cars. Le concept car Kia EV3 réunit les avantages du Kia EV9 dans un SUV compact, tandis que le concept car EV4 repend les codes des berlines électriques en les rehaussant d’un design saisissant. Outre le dévoilement de la gamme, l’événement a permis de présenter la stratégie de Kia sur le segment de l’électrique, lequel vise à améliorer la convivialité et la fiabilité pour les clients et à répondre à des préoccupations communes, notamment en ce qui concerne l’infrastructure de recharge.

Sur les marchés émergents où les VE mettent plus de temps à s’imposer, le lancement initial se concentrera sur les modèles EV6 et EV9, suivi dans un second temps par les modèles stratégiques tels que EV5, EV4 et EV3. Cette approche vise à diversifier l’offre de produits et à tenir compte des différentes préférences des clients.

L’entreprise s’efforce d’améliorer son système de production de VE et de batteries. Elle prévoit de porter à huit le nombre de ses sites de production de VE dans le monde d’ici à 2025. Ces usines comprennent des équipes de recherche, de développement, de production et de vente. La Corée servira de comme plaque tournante centrale. En Europe, Kia se concentrera sur la construction de véhicules électriques de la classe moyenne et de la classe moyenne supérieure. Les petites voitures et les voitures de taille moyenne seront produites en Chine. Les véhicules électriques de taille moyenne et grande sortiront des chaînes de production.

Chaque modèle de VE joue un rôle stratégique clé dans l’accélération de la transition vers l’électrification en améliorant l’attrait et la démocratisation des modèles de VE à destination d’une clientèle de plus en plus large.

Bien que chaque modèle soit créé de manière unique pour répondre aux besoins spécifiques et divers des clients, ils partagent des éléments communs tels que la technologie de pointe de la plate-forme électrique de la marque, la philosophie de conception innovante "Opposites United" et la stratégie durable de la marque en matière de couleurs, de matériaux et de finitions (CMF). Cette dernière consiste à intégrer la durabilité activement et à grande échelle par le biais de mesures concrètes, telles que l’intégration de dix éléments durables incontournables dans la conception de chaque modèle, notamment le plastique et la peinture bio, le PET recyclé ou encore la moquette à base de filets de pêche recyclés.

L’EV5 est basée sur la plateforme E-GMP spécialement développée par Kia pour les EV. Celle-ci constitue non seulement une base solide pour les performances de conduite, mais contribue également à l’excellente dynamique de conduite. La Kia EV5 est proposée en trois variantes de modèles: Standard, Long-Range et Long Range AWD. La variante Long-Range, dans laquelle le moteur de 160 kW et un 88 kWh, devra permettre une autonomie de 720 kilomètres par charge. L’EV5 sera également disponible en version GT. De plus amples informations sur l’EV5 GT seront communiquées ultérieurement.

Le Concept EV3 incarne la vision de la marque qui consiste à créer un CUV électrique compact qui associe parfaitement praticité et plaisir de conduite. La conception inhabituelle de l’habitacle – avec un toit incliné vers l’avant et une ligne de toit inclinée vers l’arrière – crée une silhouette unique. Cela contraste avec le pare-brise enveloppant et le montant C découplé, qui relie les surfaces de la cabine vitrée et donne l’impression de flotter.

Son format à quatre portes pourrait indiquer que l’EV4 est à classer dans la catégorie des berlines. Cependant, les lignes marquantes et puissantes du modèle indiquent qu’il s’agit d’une nouvelle voiture qui symbole l’innovation. La silhouette progressiste et technique du Concept EV4 est soulignée par une expression faciale caractéristique à l’avant. Le modèle se caractérise par une allure imposante, les phares étant placés verticalement sur les extrémités du capot et du pare-chocs avant. Ce faisant, il confirme également la détermination de Kia à repousser les limites et à accélérer la révolution EV.

À l’avenir également, Kia continuera à présenter de nouveaux modèles électriques, des concepts et des technologies à l’occasion de la journée annuelle "EV Day". Cette manifestation va servir à la marque comme plateforme pour présenter sa stratégie EV progressive et sa vision de la future mobilité électrique.

D’après communiqué