Toyota Gazoo Racing remporte le titre mondial du WEC 2023

Imprimer

Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López ont remporté la victoire au volant de la GR010 Hybrid n°7 après une bataille épique avec Porsche, permettant ainsi à Toyota Gazoo Racing de remporter son cinquième Championnat du Monde des Constructeurs consécutif du Championnat du monde d'endurance "WEC".

Devant une foule record de 54.700 personnes, Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryō Hirakawa ont assuré un résultat parfait en prenant la deuxième place avec la GR010 Hybrid n°8, à seulement 39,119 secondes des premiers.

La quatrième victoire de la voiture n°7 en 2023 permet à ses pilotes de rester dans la course au titre avant la septième et dernière épreuve de la saison. En effet, 39 points restent à distribuer et l’équipage de la n°8 ne mène le championnat que de quinze points.

Le doublé réalisé par Toyota Gazoo Racing ne reflète pas complètement le déroulement de la course, qui fut incroyablement serrée. Bien que parties en première ligne, les GR010 Hybrid ont dû se battre dans le peloton et n’ont pris la tête qu'à la cinquième heure.

Au départ, Mike a été relégué troisième et Sébastien a chuté sixième après avoir été heurté par la Ferrari n°50 dans un premier virage chaotique. Lorsque la course a repris, après une voiture de sécurité, Mike a ensuite été poussé hors de la piste alors qu'il se battait pour la deuxième place, chutant ainsi à la quatrième place, tandis que Sébastien dépassait la Cadillac n°2 pour la cinquième place.

Une bataille passionnante entre les prétendants au titre mondial, Toyota Gazoo Racing et Ferrari, a vu les GR010 Hybrid s'imposer. Mike et Sébastien se sont tous deux frayé un chemin devant les deux Ferrari et, lorsque la Porsche n°6 de tête s'est arrêtée pour faire le plein, la GR010 Hybrid n°7 a pris la tête suivie de la n°8 après la première heure.

La pression à l'avant s'est accentuée après les premiers changements de pilotes, intervenus après environ deux heures de course. José a immédiatement réalisé le tour le plus rapide avec la n°7 et s'est rapproché à distance de frappe de la Porsche n°6, Ryo réduisant également l'écart à la troisième place avec la GR010 Hybrid n°8.

José cherchait sans relâche un moyen de dépasser le leader et bientôt les trois premiers étaient séparés d'à peine une seconde après une série de tours rapides de Ryo, qui a finalement doublé José avant de réaliser un dépassement audacieux pour prendre la tête à la fin de la quatrième heure.

Quelques minutes plus tard, les derniers changements de pilote ont vu Brendon prendre la tête, suivi de près par Kamui. Kamui était le plus rapide en piste et a rapidement pris la tête, augmentant ainsi son avantage tandis que Brendon résistait à la brève pression de la Porsche n°6 dans la dernière heure de course.

Kamui a contrôlé les derniers tours et a franchi le drapeau à damier pour remporter la neuvième victoire de Toyota Gazoo Racing en dix courses au Fuji Speedway. Brendon a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position avec la GR010 Hybrid n°8.

Après avoir dirigé l'équipe tout au long du week-end, Koji Sato, président de Toyota et président de Toyota Gazoo Racing Europe, a rejoint les pilotes sur le podium pour célébrer une victoire durement gagnée et le titre mondial. La saison 2023 se terminera avec les Huit Heures de Bahreïn, le 4 novembre.

D’après communiqué