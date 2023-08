Le Kia EV9 fait sa première démonstration en dynamique au Goodwood Festival of Speed

Le Kia EV9 a fait sa première démonstration en dynamique au Festival of Speed à Goodwood, dans le Sussex en Angleterre, après sa première présentation en stand à Francfort. Le véhicule se veut un témoignage de l’engagement du constructeur pour un design ultramoderne et une mobilité durable.

En tant que tout nouveau modèle précurseur de Kia, le SUV EV9, entièrement électrique, a exhibé son dynamisme dans la fameuse course en côtes. La pilote professionnelle Jade Paveley était au volant du SUV pour parcourir, à plusieurs reprises, les 1,86 kilomètre du parcours en collines pendant les quatre jours du festival, tenu du 13 au 16 juillet 2023. Durant ses moments à l’arrêt, l’EV9 a pu être admiré au « First Glance Paddock ».

Kia a, en outre, exposé un autre EV9 sur la « Electric Avenue », l’occasion pour les visiteurs d’essayer personnellement le modèle SUV précurseur où les experts Kia ont renseigné les personnes désireuses de s’informer en détails sur le véhicule.

Le tout nouveau Kia EV9 est un SUV 100% électrique, conçu pour un style de vie moderne à l’ère de l’électromobilité Premier SUV électrique à trois rangées de la marque Kia, l’EV9 impressionne par son espace, sa robustesse, son raffinement et ses systèmes technologiquement évolués. Disponible en version six ou sept places, il allie design audacieux, polyvalence de premier ordre, connectivité à tous les niveaux, et enfin, la philosophie « Opposites United» si emblématique de Kia qui, pour un véhicule, ouvre la voie à tous les possibles. Il offre une autonomie jusqu’à 541 kilomètres (cycle combiné WLTP) et bénéficie d’une technologie de recharge ultrarapide de 800 volts qui, sur les bornes de recharge publiques les plus rapides, lui permet, en seulement quinze minutes, d’obtenir 239 kilomètres d’autonomie supplémentaires.

Le Kia EV9 fait partie de plusieurs autres nouveaux modèles du « plan S» qui s’inscrit dans la stratégie d’électrification à moyen et à long terme de Kia. Elle prévoit d’ici à 2027, la commercialisation par Kia de 15 modèles de véhicules électriques.

Notons que Festival of Speed de Goodwood est l’un des plus grands événementiels automobiles du monde : on y célèbre tout ce qu’il y a de passionnant et d’innovant dans l’industrie automobile. C’est à Goodwood au Sussex que, chaque été, se retrouvent : exposants, constructeurs, journalistes et fans d’automobile.

D’après communiqué