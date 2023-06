Agence Guetari Chahine Motors, la nouvelle agence agréée de City Cars-Kia à Gafsa

City Cars, importateur officiel de la marque Kia en Tunisie, vient d’annoncer l’ouverture de sa nouvelle agence, Guetari Chahine Motors, à Gafsa.

Une cérémonie s’est tenue à cette occasion, vendredi 23 juin 2023, en présence du gouverneur de Gafsa Nader Hamdouni, du directeur général de City Cars Riadh Annabi, du DG de TotalEnergies et partenaire au niveau des lubrifiants Tunisie Mutaz Nazzal, le gérant de la nouvelle agence Nader Guetari ainsi que plusieurs personnalités locales et rattachées au secteur.

La nouvelle agence est située en plein centre-ville de Gafsa. Elle se distingue notamment par son showroom de 400 m² conçu conformément aux normes et à la nouvelle identité visuelle de la marque Kia.

« La région du sud-ouest et notamment Gafsa compte beaucoup pour nous », a affirmé Riadh Annabi. Et d’ajouter : « …Après tant d’années de développement concentré dans le littoral, il est fort temps de parfaire notre présence et reconsidérer notre démarche réseau en nous projetant dans des régions à forts potentiels latents ».

Le DG a aussi spécifié : « La marque Kia impose désormais des critères très exigeants dans le processus de sélection de ses agents, en égard aux futurs défis qui seraient amenés à être soulevés en ces temps de transformation de l’automobile à l’échelle globale. Le professionnalisme et la capacité de l’agent à promouvoir la marque dans sa région constituent les principales qualités recherchées. Celles-ci ont été bel et bien retrouvées chez notre candidat Guetari Chahine Motors dans sa région ».

Kia se rapproche davantage de ses clients dans la région de Gafsa à travers son agent agréé Guetari Chahine Motors qui assurera la prise en charge totale de la clientèle et répondra à son besoin en matière de vente et d’après-vente.

Notons que Guetari Chahine Motors est ouvert du lundi au vendredi de huit heures à 17h30 et le samedi de huit heures à treize heures.

D’après communiqué