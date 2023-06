Stafim lance la nouvelle Opel Astra en Tunisie

Stafim, importateur officiel des marques Peugeot, Opel et Citroën en Tunisie, a lancé la nouvelle Opel Astra en présence de ses invités prestigieux, de représentants de Stellantis, de journalistes ainsi que ses cadres.

Le reveal de la nouvelle Opel Astra a été présenté par Samira Magroun en tant qu’ambassadrice de la marque Opel en Tunisie ainsi que Sadri Skander, l’expert automobile.

Dotée de technologies innovantes, Opel Astra a impressionné les convives par un design à couper le souffle qui est l'incarnation de la nouvelle philosophie de design d'Opel : audacieuse et pure.

Pure Opel Astra : Elle a tout dit !

Design audacieux et pur avec Vizor

Cockpit entièrement numérique Pure Panel avec écrans larges et commandes intuitives

De nombreux systèmes d'assistance automatisés pour une sécurité et un confort élevé

Sièges ergonomiques certifiés AGR, en option en cuir et Alcantara

Conçue, développée et fabriquée au siège d'Opel en Allemagne

Modèle sportif cinq portes à commander au prix attractif de 107.900 dinars

Conçue pour le succès, la nouvelle Opel Astra est arrivée en Tunisie après avoir gagné quatre prestigieux Prix internationaux dont notamment, le Red Dot Award 2023 dans la catégorie "Product Design"ainsi que le "Golden Steering Wheel 2022", a été élue "Family Car of the Year 2022", et le jury d'experts indépendants des "German Car Awards" (GCOTY) a élu l'Astra "Voiture compacte allemande de l'année 2023".

La toute nouvelle sixième génération du best-seller de la classe compacte est un véritable bijou de design avec Opel Vizor, Pure Panel entièrement numérique et des technologies de pointe. Avec le nouveau venu, le constructeur allemand a ouvert le prochain chapitre de l'histoire à succès de plus de trente ans d'Astra.

De nombreux systèmes d'assistance à la pointe de la technologie tels que l'avertissement de collision frontale avec freinage d'urgence automatique, la détection des piétons, l'avertissement de sortie de voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation et la détection de la somnolence sont des équipements standard dans chaque version.

La nouvelle Opel Astra est également une déclaration de design pour la marque. Dynamique comme jamais auparavant, avec des surfaces pures et tendues, détoxifiées des éléments superflus et avec le nouveau visage de la marque - l’Opel Vizor. Cela montre à première vue que l'Astra est prête à définir une nouvelle ère.

Comme son prédécesseur lancé en 2015, le nouveau venu apporte des innovations à la classe compacte que les clients ne connaissaient auparavant que des véhicules plus chers. Un saut dans le temps a eu lieu à l'intérieur de l'Astra nouvelle génération. Avec le Pure Panel entièrement numérique, les instruments analogiques sont relégués à l'histoire. Au lieu de cela, la nouvelle interface homme-machine (HMI) avec des graphismes frais et modernes offre aux clients une expérience pure et plus intuitive. Les passagers peuvent utiliser la nouvelle Astra de manière intuitive via des écrans tactiles extra-larges, tout comme un smartphone. Les concepteurs et les ingénieurs d'Opel ont veillé à ce que le conducteur reçoive toutes les informations nécessaires et les options de fonctionnement utiles, mais ne soit pas surchargé de données ou de fonctions superflues. De plus, les paramètres clés tels que la climatisation peuvent toujours être utilisés via des commutateurs et des boutons physiques.

Typiquement Opel, c'est aussi le confort d'assise exceptionnel du nouveau modèle de classe compacte. Les sièges avant, développés en interne, sont certifiés AGR ("Aktion Gesunder Rücken eV" / "Campaign for Healthy Backs") et, avec leur ergonomie exemplaire, sont extrêmement confortables, en particulier sur les longs trajets. Le conducteur est assisté par des systèmes d'assistance à la pointe de la technologie allant de l’affichage tête haute au système d'assistance Intelli-Drive 1.0, qui intègre de nombreux systèmes d'assistance jusqu'à la caméra Intelli-Vision 360 degrés.

La nouvelle Astra mesure 4,37 mètres de long et 1,86 mètre de large. Il n'est que quatre millimètres plus long que le modèle précédent. L'empattement a augmenté de treize millimètres à 2,67 mètres. Malgré la posture musclée et confiante, le coffre pratique avec plancher réglable de la nouvelle Astra offre toujours au conducteur et aux quatre passagers jusqu'à 1.339 litres de volume de bagages avec les sièges arrière rabattus.

La nouvelle Astra est basée sur la troisième génération de l'architecture multi-énergie hautement flexible EMP2, avec l'ADN d'Opel intégré dès le début du développement. Cela signifie que la tenue de route est à la fois composée et dynamique et que le nouveau modèle – comme chaque Opel – est « à l'épreuve des autoroutes ». En d'autres termes, la capacité à grande vitesse était un objectif de développement primordial.

La direction et la rigidité latérale du châssis - suspension à jambes de force McPherson à l'avant, barre de torsion à l'arrière - sont conçues pour un contrôle élevé du lacet (amortissement du mouvement autour de l'axe horizontal). Au freinage, le nouveau modèle offre une forte puissance de freinage et reste très stable dans les courbes comme en ligne droite. La rigidité en torsion de la nouvelle Astra est supérieure de 14% à celle du modèle précédent.

La nouvelle Astra a été conçue, développée et produite avec la plus grande précision au siège d'Opel à Rüsselsheim. Opel Astra – fabriquée en Allemagne. Elle est proposée en Tunisie en motorisation essence de 130 chevaux, associés à la boîte automatique à huit rapports (E-Toggle), ils permettent une conduite dynamique et agréable sur toutes les routes tunisiennes.

D’ailleurs, les clients peuvent découvrir davantage la marque sur Opel.tn et ses réseaux sociaux, sur lesquels ils peuvent aussi prendre RDV en ligne pour entretenir ou réparer votre véhicule sereinement.

Enfin, la nouvelle Opel Astra ainsi que toute la gamme de véhicules Opel sont disponibles à l’essai et sont proposés dans le réseau Stafim à Tunis, les agences Opel Hammamet et Sfax. De nouvelles prochaines ouvertures seront d’ailleurs annoncées prochainement afin de se rapprocher et mieux servir les clients de la Marque Allemande dans tout le territoire tunisien.

D’après communiqué