La Ford Mustang GT3 officiellement dévoilée au Mans

L'icône du sport automobile, la Ford Mustang GT3 a participé aux 24 heures du Mans, la course d'endurance la plus emblématique au monde.

La Mustang GT3, basée sur la toute nouvelle Mustang Dark Horse 2024, vient d’être dévoilée au monde de la course lors de la célébration du centenaire des 24 heures du Mans. Le véhicule arbore un nouveau look affirmé et coloré signé Troy Lee, reconnu comme l'un des meilleurs designers au monde dans le domaine du sport automobile. La légendaire Mustang GT3 représente la première implication de Lee dans les voitures de course Ford.

Avec cette révélation, Ford fait officiellement entrer la Mustang dans la catégorie mondiale FIA GT3. La dernière victoire de Ford aux 24 heures du Mans remonte à 2016 avec la Ford GT.

« Ford et le Mans sont liés par l'histoire. Et maintenant, nous revenons à la course la plus spectaculaire et la plus importante au monde », a déclaré Jim Farley, PDG de Ford Motor Company. « Ce n'est plus Ford contre Ferrari. C'est Ford contre absolument tous les concurrents. Le retour au Mans marque le début de la création d'une stratégie mondiale de sport automobile avec la Mustang, tout comme nous le faisons avec le Bronco et le Raptor tout-terrain ».

Pour accompagner ce lancement, Ford dévoile également le nouveau logo de Ford Performance - un look plus épuré et simplifié qui sera désormais apposé sur tous ses véhicules de course.

Cette nouvelle identité contribuera à positionner Ford Performance comme une véritable référence en matière de style et d’état d’esprit sportif. Le nouveau logo Ford Performance est plus facile à intégrer dans divers environnements et espaces, y compris les livrées des voitures, les vêtements, les éléments d'affichage, les pièces et les accessoires, ainsi que dans la publicité.

Ford Performance a consolidé ses relations avec deux partenaires de longue date, Multimatic et M-Sport, dans le cadre de ce projet. Multimatic, constructeur de l'emblématique Ford GT, a également été impliqué dans le programme de course de la Ford GT et participera à la construction et à l'assistance des Mustang GT3, tandis que M-Sport, partenaire depuis de nombreuses années du championnat du monde de rallye et équipe deux fois championne, assemblera les moteurs V8 5,4 litres Coyote développés par Ford Performance qui propulsent cette nouvelle GT3.

« Pour un projet tel que la Mustang GT3, nous nous sommes tournés vers deux de nos partenaires les plus reconnus dans le monde du sport automobile pour nous aider à créer ce véhicule et ce programme », a déclaré Mark Rushbrook, Directeur Monde de Ford Performance Motorsports. « Je sais que nous serons tous aussi ravis que les fans de Ford lorsque la Mustang commencera à courir aux plus hauts niveaux de la course GT en 2024 ».

La Mustang GT3 est dotée d'une suspension specifique, d'une boîte de vitesses transaxe montée à l'arrière, de panneaux de carrosserie en fibre de carbone, ainsi que d'un ensemble aérodynamique unique développé pour atteindre les objectifs de la catégorie GT3.

Avant de se rendre au Mans en 2024, la Mustang GT3 participera à diverses séries GT3 à travers le monde aux mains des équipes clientes.

La première équipe annoncée aujourd'hui, est Proton Competition. Basée à Ehingen, en Allemagne, Proton a l'intention de faire rouler deux Mustang GT3 dans le Championnat du monde d'endurance de la FIA, à partir de 2024*.

« Il s'agit d'un programme très important et d'un moment passionnant pour notre organisation », a déclaré Christian Ried, Directeur de l'équipe Proton Competition. « La Mustang est une grande marque et c'est une étape importante pour notre équipe. Nous sommes impatients de nous associer à Ford à partir de 2024 ».

Ford Performance mettra également en place un programme de course à deux voitures avec la Mustang GT3 dans la classe GTD Pro de l'IMSA. Ce programme sera géré par Multimatic Motorsports et débutera lors de la Rolex 24 at Daytona 2024.

D’après communiqué