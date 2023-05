Offres exceptionnelles chez Automobiles Zouari pour les véhicules Mahindra et Ssangyong

Imprimer

Automobiles Zouari, concessionnaire des marques Mahindra et Ssangyong en Tunisie, a annoncé le lancement d'une campagne promotionnelle spéciale pour célébrer l'arrivée du printemps, et cela du 1er mai au 15 juin 2023. Les clients pourront ainsi profiter de remises importantes et d'avantages clients qui peuvent aller jusqu'à 10.000 dinars.

« Cette campagne promotionnelle est une excellente occasion pour les clients souhaitant acheter un véhicule neuf de qualité à un prix avantageux. Les modèles Mahindra et Ssangyong sont connus pour leur fiabilité et leur durabilité, ce qui en fait un choix idéal pour les personnes à la recherche d'un véhicule fiable et robuste », a expliqué l’importateur dans un communiqué daté de jeudi 4 mai 2023.

Les marques Mahindra & Ssangyong proposent les remises et les avantages suivants :

En plus de ces remises, les clients pourront également bénéficier de différents délais de paiement en fonction du modèle choisi, précise le même document.

Les modèles Mahindra et Ssangyong sont disponibles dans les showrooms de concessionnaire automobiles Zouari à Ben Arous, à Sousse, à Sfax et à Gabès.

D’après communiqué