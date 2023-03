koda Enyaq RS iV : deux Guinness World Records établis avec un drift sur glace de 7,35 km

Škoda Enyaq RS iV : deux Guinness World Records™ établis avec un drift sur glace de 7,35 km

Škoda vient d’établir deux records mondiaux officiels de drift sur glace avec le SUV Enyaq RS iV, le deuxième modèle sportif entièrement électrique de la marque. Les records du « Plus long drift ininterrompu d'un véhicule sur glace » et du « Plus long drift ininterrompu d'un véhicule sur glace (voiture électrique) » ont été homologués par le Guinness World Records. Ils ont été établis, jeudi 19 janvier 2023, par le journaliste automobile Richard Meaden sur une piste circulaire de 188,496 m sur le lac gelé de Stortjärnen, près d'Östersund, en Suède.

Le premier record battu par Škoda sur le lac Stortjärnen était celui du plus long drift ininterrompu d'un véhicule sur glace. Au volant du SUV Škoda Enyaq RS iV récemment lancé, Richard Meaden a établi un nouveau record officiellement homologué en maintenant la voiture dans une glissade contrôlée pendant plus de quinze minutes et 7,351 km. La dérive de Meaden a battu le précédent record de 6,231 km, établi en Chine en 2022. En écrasant le premier record, Meaden et le SUV Škoda Enyaq RS iV ont atteint un deuxième record pour le « plus long drift ininterrompu d'un véhicule sur glace (voiture électrique) ».

En présence d'un juge du Guinness World Records et du juge international de drift David Kalas, Škoda a établi le record lors de son quatrième jour de présence sur place, après de nombreux essais avec différentes combinaisons de pneus. Au total, 18 heures de drift ont été comptabilisées au cours des cinq jours de températures négatives, afin de réaliser l’enchaînement drift parfait.

Le SUV Enyaq RS iV a tenu bon dans des conditions rudes et a fait 39 fois le tour du cercle de drift pendant les quinze minutes et 58 secondes de sa tentative de record aboutie. Il a atteint une vitesse maximale de 48,69 km/h et roulait à 31,64 km/h à son point le plus lent.

La voiture de série utilisée pour battre le record était équipée de jantes en alliage de 20 pouces. Les pneus Däckproffsen 245/35-R20 (provenant de chez Michelin) chaussés à l'avant pour l’événement étaient dotés de 600 clous de 5 mm, ce qui permettait une traction et une maniabilité encore améliorées sur la surface gelée dépourvue d’adhérence, tandis que les pneus Nokian Hakkapelitta 255/45-R20 montés sur les roues arrière étaient équipés de 300 clous de deux mm sur toute la surface du pneu. Cette combinaison s'est avérée être idéale sur la surface glacée de quarante cm d'épaisseur.

L'établissement des deux nouveaux titres du Guinness World Records permet à Škoda, au nouveau détenteur du record Richard Meaden et à la griffe RS d'entrer dans le livre des records. En 2011, le pilote britannique avait décroché le record de vitesse terrestre avec une voiture de série de 2,0 litres à suralimentation. La Škoda Octavia RS construite au Royaume-Uni qu’il conduisait avait atteint une vitesse de 227,080 mph (365,321 km/h) enregistrée par la Southern Californian Timing Association (SCTA). Ce record avait été établi sur les légendaires Bonneville Salt Flats (lacs salés), aux États-Unis.

Richard Meaden a déclaré à propos de ce nouveau triomphe : « C'est assez spécial de se retrouver au volant d'une nouvelle Škoda briseuse de records, de passer des Bonneville Salt Flats aux États-Unis à un lac gelé en Scandinavie, et d’établir deux records différents avec deux voitures très différentes. Je suis incroyablement fier de faire à nouveau partie d'une équipe qui bat des records 12 ans plus tard. Qui aurait cru que nous serions ici en train de faire du drift avec une voiture électrique sur la glace ? Cela montre à quel point le monde de l'automobile est en train de changer, et combien c'est passionnant. »

L'Enyaq RS iV est doté d'une suspension sport abaissée à l'avant de quinze mm par rapport à l'Enyaq iV standard, et de dix mm à l'arrière. De plus, la direction progressive, le Drive Mode Select ainsi que le Dynamic Chassis Control pour un système d'amortissement adaptatif (ce dernier en option) permettent une traction encore améliorée. Parmi les autres améliorations figurent les pare-chocs sport RS caractéristiques, les détails extérieurs en noir brillant, ainsi que les sièges sport avec une sellerie en cuir noir étendue au volant et à la garniture du tableau de bord.

Le SUV Enyaq RS iV est la deuxième Škoda 100% électrique à porter le badge RS. Il développe 299 chevaux et passe de zéro à cent km/h en seulement 6,5 secondes grâce à sa batterie de 82 kWh (77 kWh nets) et à ses deux moteurs électriques. Avec un moteur sur chaque essieu, l'Enyaq RS iV produit un couple de 460 Nm, avec une accélération instantanée et des performances musclées. Le véhicule peut être rechargé rapidement à des vitesses de 135 kW, ce qui signifie qu'une charge de 80% peut être accomplie en 36 minutes seulement.

D’après communiqué