Doublé gagnant pour la sécurité : Euro NCAP attribue 5 étoiles aux Volkswagen ID. Buzz et Amarok

Le programme européen pour l’évaluation des nouveaux véhicules Euro NCAP a publié les résultats de sa dernière série de tests de sécurité. Volkswagen Commercial Vehicles obtient une excellente note pour deux de ses modèles aux conceptions techniques très différentes, l’ID. Buzz et le nouvel Amarok. Ces deux modèles ont obtenu un « très bien » et ainsi décroché la note maximale de 5 étoiles.

Depuis sa toute récente sortie, le nouvel ID. Buzz, qui incarne le Bulli d’une nouvelle ère, a d’ores et déjà remporté de nombreux prix, auxquels s’ajoute désormais une nouvelle récompense de premier ordre. Euro NCAP lui a en effet attribué 5 étoiles pour ses excellentes performances en matière de sécurité.

Cette note globale atteste de l’excellence du modèle en matière de protection lors d’un impact et de protection des occupants, ainsi que de la qualité de son équipement en technologies d’évitement des accidents à la fois fiables et complètes.

L’ID. Buzz est doté de série d’airbags frontaux pour le conducteur et le passager avant, d’un airbag central et d’airbags latéraux dans l’habitacle ainsi que d’airbags rideaux. En associant à ces airbags une structure de caisse aussi bien conçue, le combi électrique originaire de Hanovre obtient un score de 92 % en matière de protection des occupants adultes.

Le nouvel Amarok a obtenu un score très élevé comparable à celui de l’ID. Buzz lors des crash-tests. Le nouveau pick-up de Volkswagen Commercial Vehicles, qui sera lancé en Allemagne au début de l’année prochaine, se voit lui aussi récompenser d’une note de 5 étoiles par Euro NCAP.

À l’instar de l’ID. Buzz, ce nouveau modèle doit sa distinction à la robustesse de sa structure de caisse associée à une multitude de systèmes d’aide à la conduite et de freinage d’urgence. Le pick-up est même doté d’airbags de genoux. Les excellentes notes du nouvel Amarok aux tests de collisions frontale et latérale ont été notamment obtenues avec des sièges pour enfants spécifiques à Volkswagen.

Euro NCAP a également attribué une note élevée aux deux modèles pour leur capacité à éviter les accidents. L’ID. Buzz et le nouvel Amarok disposent tous deux d’une grande variété de systèmes d’aide à la conduite et de systèmes de freinage d’urgence fournis de série et/ou en option qui ont fortement impressionné les ingénieurs ayant procédé aux évaluations. Ainsi, dans la catégorie « Aide à la sécurité », ces systèmes ont permis à l’ID. Buzz et à l’Amarok d’obtenir des scores respectifs de 90% et 84% du total de points possibles.

D’après communiqué