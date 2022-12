Ennakl Automobiles remporte un prix d’excellence pour la marque Renault Trucks

En sa qualité d’importateur officiel en Tunisie de la marque Française de poids lourds Renault Trucks, Ennakl Automobiles a été récompensé fin novembre 2022 par le Retail Performance Gold Award.

Ce prix est décerné chaque année à titre de récompense aux meilleurs distributeurs du réseau de la marque dans le monde, et ce en matière de performance commerciale, qualité de service, respect des standards du constructeur et accompagnement des clients.

Cette distinction a été remise à la soirée de gala de la Convention annuelle de Renault Trucks International, le mardi 29 novembre 2022 à Lyon, en présence des dirigeants régionaux de 22 pays ainsi que des responsables de la marque à l’échelle mondiale.

En décrochant le Gold Award seulement trois mois après le lancement officiel de la marque, Ennakl Automobiles entre dans la cour des grands et se hisse ainsi au niveau des meilleurs distributeurs au rang mondial de la marque Renault Trucks.

Ce prix est la reconnaissance du professionnalisme et de l’excellence d’Ennakl Automobiles qui met la barre très haut et n’épargne aucun effort quant au déploiement de son savoir-faire dans le but de satisfaire ses clients et de répondre à leurs attentes opérationnelles sur un marché très exigeant.

Communiqué