Hyundai récompense les gagnants et poursuit ses festivités en lançant un deuxième jeu à l’occasion de la fin d’année

Partenaire officiel de la coupe du monde FIFA Qatar 2022 et à l’occasion de son 10ème anniversaire, Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie et leader des ventes de véhicules légers à fin Septembre 2022 a organisé le 31 octobre 2022 une cérémonie de récompense des gagnants ayant participé au jeu lancé dans les 18 agences officielles Hyundai le 8 septembre 2022.

Durant une matinée riche en émotions, un tirage au sort a été organisé en présence d’un huissier notaire. Les 16 heureux gagnants ont remporté 6 voyages pour assister aux 3 premiers matchs de l’équipe nationale pendant la coupe du monde FIFA, Qatar 2022™ ainsi que 5 abonnements Bein sport et 5 TV grand format.

« Cette cérémonie est une occasion pour annoncer les gagnants de notre jeu. Nous sommes persuadés qu’à travers ce jeu, nous allons vivre les festivités de notre 10ème anniversaire ainsi que les festivités de la coupe du monde avec nos clients et bien évidemment nos futurs clients. Nous sommes conscients de l’importance de la proximité avec nos clients et nous cherchons toujours à les satisfaire et répondre au mieux à leurs attentes. Nous continuerons toujours à lever la barre très haute afin de maintenir notre position de leader sur le marché tunisien. Nos félicitations à tous les gagnants et nous invitons tous les autres participants à rester branchés sur nos réseaux sociaux car nous leur réservons beaucoup d’autres surprises. » a déclaré M.Mehdi Mahjoub directeur général d’Alpha Hyundai Motor.

Cette cérémonie a été aussi une occasion pour honorer les médias du secteur automobile et également de la presse généraliste et les remercier pour leur soutien continu tout au long de ces 10 ans. 3 journalistes parmi les présents ont gagné 3 packs pour assister aux festivités de la coupe du monde FIFA Qatar 2022 et soutenir l’équipe nationale tunisienne.

Cette action ne peut que refléter l’engagement de Hyundai Tunisie envers ses partenaires et clients.

La fête continue jusqu’au 31 décembre 2022 avec beaucoup d’autres surprises.

Il reste encore à gagner 3 voyages pour deux personnes à l’occasion de la fin de l’année,5 TV grand format, 5 abonnements Bein Sport et 5 cartes privilèges offrant des remises de 10% sur les pièces de rechanges et sur les entretiens effectués chez Alpha Hyundai Motor. La carte sera activée dès que le gagnant aura acquis une Hyundai de chez Alpha Hyundai. Ce privilège est sans limite temporelle tant que le gagnant n’a pas cédé sa voiture.

Il est à rappeler que Alpha Hyundai Motor a réalisé la meilleure progression de ventes avec +5% de parts du marché en 2021 par rapport à 2020 en offrant à l’ensemble de sa clientèle une large gamme de véhicules correspondants à tous les budgets avec une garantie constructeur de 5 ans.

Pour pouvoir participer au jeu et être l’un des heureux gagnants, vous n’avez qu’à visiter une des 18 agences officielles HYUNDAI réparties sur l’ensemble des régions tunisiennes, scannez le QR code à l’entrée, abonnez-vous à une des pages Hyundai Tunisie sur les réseaux sociaux (Facebook – Instagram – LinkedIn) puis remplissez le formulaire.

Concernant la participation au jeu, plus de détails sont disponibles sur nos pages officielles sur les réseaux sociaux.

Communiqué