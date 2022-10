Mondial de l'Automobile de Paris : retour sur la gamme présentée par DS Automobiles

Le constructeur automobile français faisant partie du groupe Stellantis, DS Automobiles a participé au Mondial de l'Automobile de Paris, se déroulant à la Porte de Versailles du 17 au 23 octobre, avec les gammes DS 4, DS 7, DS 9 OPÉRA PREMIÈRE et DS E-Tense Performance. Le vice-président du groupe STAFIM, concessionnaire officiel de la marque DS en Tunisie, Abderrahim Zouari était présent et a suivi de près la présentation de ses véhicules.

La nouvelle DS 4 est disponible en trois versions : hybride rechargeable E-TENSE 225, essence PureTech 130 et diesel BlueHDi 130. La DS 4 E-TENSE 225 se distingue par sa capacité à atteindre une autonomie zéro émission de 62 kilomètres en cycle mixte WLTP. Elle est équipée d'un moteur d'une puissance de 180 chevaux et d'un moteur électrique de 110 chevaux.

La DS 4 fait 4,4 mètres de longueur, 1,8 mètre de largeur et 1,4 mètre de hauteur. Elle dispose d'un coffre avec une capacité de 390 litres. Elle est équipée de phares Matrix Led Vision, d'un régulateur de vitesse adaptatif, d'un système de reconnaissance des panneaux et de l'assistant vocal maison "Hey Iris".

Sa cousine, la DS 7 est disponible en trois versions hybrides rechargeables : 225 chevaux à deux roues motrices, 300 chevaux à quatre roues motrices et 360 chevaux à quatre roues motrices. Chaque version dispose d'une nouvelle batterie de 14,2 kWh. Le temps de recharge totale de celle-ci sur une borne 7,4 kW est d’environ deux heures.

La configuration de la nouvelle DS 7 lui permet de passer de 0 à 100 km/h en 5,6 secondes et de parcourir 57 km en tout électriques. La DS 7 dans sa version 4x4 360 exposée au Mondial de l'Automobile de Paris dispose d'un système d'appel d'assistance localisé, des commandes vocales, un GPS cartographique, un régulateur de vitesse ou encore d'une reconnaissance panneaux de signalisation.

La DS 9 OPÉRA PREMIÈRE, quant à elle, est une berline cumulant 4,9 mètres de longueur, de 1,4 mètre de hauteur et de 2,07 mètres de largeur. Ce modèle est proposé en deux versions hybrides rechargeables : 250 chevaux ou 360 chevaux. La DS 9 OPÉRA PREMIÈRE dans sa version 360 chevaux cumule un moteur essence PureTech de 200 chevaux associé à deux moteurs électriques de 110 et 113 chevaux. Cette configuration lui permet d'atteindre les 100 km/h en seulement 5,6 secondes.

La DS 9 OPÉRA PREMIÈRE dispose du système de vision de nuit DS NIGHT VISION, du DS PARK PILOT et d'un toit ouvrant électrique avec occulteur motorisé. Elle se distingue aussi par un habitacle spacieux et des sièges massants, chauffants et ventilés.

Enfin, DS automobile a présenté sa DS E-Tense Performance. Avec son design futuriste et élégant. Cette création surprenante s'est déjà illustrée en remportant le prix de l’innovation de Chantilly Arts & Elegance Richard Mille 2022.

Le DS E-Tense Performance à quatre roues motrices dispose de deux moteurs électriques lui permettant de cumuler une puissance de 600 kW soit 815 chevaux. Elle peut atteindre 100 km/h en seulement 2 secondes.

