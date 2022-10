Nouvelle Audi R8 Coupé V10 GT RWD : de la haute performance à l'état pur

Imprimer

Douze ans après la première Audi R8 GT, Audi Sport GmbH lance la deuxième édition de cette super sportive exclusive : la nouvelle Audi R8 Coupé V10 GT RWD. La puissance du moteur V10 atmosphérique de 5,2 litres a été poussée à 456 kW (620 ch) (consommation de carburant en cycle mixte en l/100 km : - NEDC ; 15,0-14,9 WLTP) ; émissions de CO2 en cycle mixte en g/km : - NEDC ; 341-339 WLTP), ce qui en fait le bloc le plus puissant sur un véhicule à propulsion de l'histoire de la marque. S’y ajoutent une nouvelle transmission à double embrayage et 7 rapports pour des passages de vitesses plus rapides et le nouveau mode de conduite Torque Rear permettant au conducteur de choisir son propre niveau d'assistance ESC. Cela permet un survirage à la fois contrôlé et précis. Le Torque Rear à sept niveaux peut être ajusté via le bouton satellite au volant. La nouvelle R8 GT est limitée à 333 unités dans le monde. Des caractéristiques extérieures et intérieures inédites et exclusives rendent hommage à la première génération de la R8 GT. Il s'agit par exemple de la numérotation consécutive, de jantes spéciales en alliage léger et d'un intérieur alliant le noir et le rouge. La nouvelle Audi R8 Coupé V10 GT RWD sera disponible chez les distributeurs à partir de 2023.

Par rapport à la R8 V10 performance RWD de 570 ch qui constitue la base de la deuxième édition de la R8 GT, Audi Sport GmbH augmente les performances de cette édition spéciale afin de la hisser au même niveau que sa déclinaison quattro. Concrètement, cela signifie : 620 ch provenant des 10 cylindres, 5,2 litres de cylindrée et 565 Nm, disponibles entre 6 400 et 7 000 tr/min (max. : 8 700 tr/min). En conséquence, la nouvelle R8 GT accélère de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes, atteint la barre des 200 km/h en seulement 10,1 secondes, et monte une vitesse de pointe de 320 km/h.

Autre différence décisive : une nouvelle transmission à double embrayage et 7 rapports avec des temps de passage encore plus rapides. Grâce à un rapport de démultiplication modifié et à la vitesse plus élevée qui en découle, la nouvelle boîte de vitesses permet des accélérations encore plus impressionnantes dans tous les rapports. En outre, la R8 GT dispose d'un élément de design exclusif : le collecteur d'admission est revêtu d'une peinture noire.

Pour la première fois, Audi Sport GmbH, qui construit la nouvelle R8 GT en grande partie à la main à Böllinger Höfe, propose le mode Torque Rear. Le patinage est contrôlé sur l'essieu arrière par le système antipatinage (ASR), qui fait partie de l'ESC. Sept courbes caractéristiques sont enregistrées dans l'ASR, offrant différents niveaux d'assistance. Le niveau 1 garantit un faible patinage, tandis que le niveau 7 autorise un patinage important. Le niveau de Torque Rear souhaité peut être réglé en tournant le bouton satellite au volant. Cette fonction permet également d’adapter graduellement le véhicule aux compétences de conduite du conducteur et aux conditions routières. En fonction de cette évolution et en tenant compte des informations fournies par les capteurs de vitesse des roues, l'angle de braquage, la position de la pédale d'accélérateur et le rapport sélectionné, le calculateur du moteur détermine la puissance du moteur sur l'essieu arrière.

En comparaison à la R8 Coupé V10 performance RWD, diverses mesures ont permis de réduire le poids d'environ 20 kilogrammes pour atteindre un total de 1 570 kilogrammes (sans conducteur). Les jantes exclusives de 20 pouces à 10 rayons, qui peuvent être associées aux pneus hautes performances Michelin Sport Cup 2, conçus pour une utilisation tantôt sur route, tantôt sur circuit, jouent un rôle clé dans la réduction du poids. Ces jantes forgées, légères, sont basées sur celles des véhicules d'Audi en sport automobile. Le système de freinage céramique extrêmement puissant, qui fait partie de l'équipement de série de la R8 GT, permet de réduire encore le poids. À cela s'ajoutent les sièges baquets R8 et la suspension sport performance avec la barre antiroulis en PRFC. La barre antiroulis avant est fabriquée en plastique renforcé de fibres de carbone. Avec les deux bielles d'accouplement en aluminium anodisé rouge (qui protège contre la corrosion), elle réduit le poids et augmente le niveau de tenue de route et le dynamisme en courbe. La suspension à combinés filetés de la R8 GT, encore plus sportive, est disponible en option. Celle-ci permet de régler individuellement l'assiette et les niveaux de compression et de rebond de la R8 GT. À la livraison, les clients de la R8 GT reçoivent des instructions de réglage et les outils adéquats.

Pour différencier la nouvelle Audi R8 V10 GT RWD de ses sœurs, cette version spéciale est équipée de pièces rapportées exclusives. Le premier élément distinctif est le monogramme noir « R8 GT » à l'arrière. Tous les autres emblèmes sont de couleur noire. Avec le Carbon Aerokit en noir brillant, qui a été mis au point en soufflerie, le pack génère une meilleure stabilité sur la route, et donc des vitesses de passage en courbe plus élevées. Au total, le Carbon Aerokit se compose des éléments suivants : une lame avant, des ailettes, des habillages de jupes latérales, des éléments de réduction de la traînée sur les côtés du pare-chocs arrière, un diffuseur et un aileron arrière avec supports en forme de col de cygne. Cet attribut assure un écoulement optimal sous l'aileron et améliore ainsi l'efficacité aérodynamique.

Dans le style de son prédécesseur, la nouvelle R8 GT est proposée en Suzuka Grey mat. En guise d'alternative, les couleurs Tango Red Metallic et Daytona Grey Metallic sont disponibles.

A l'intérieur, Audi Sport GmbH poursuit son hommage à la première R8 GT de 2010. L'habitacle s’habille d’une combinaison de noir et de rouge. Cela inclut des ceintures rouges – uniquement disponibles dans la R8 GT d'il y a 12 ans. Les tapis de sol et les sièges baquets R8 arborent le monogramme de l'édition spéciale, en noir et rouge. Point d’orgue, les clients peuvent trouver le numéro de leur R8 GT au centre, sous le levier de vitesses, partiellement matifié dans l'incrustation en carbone.

La nouvelle Audi R8 Coupé V10 GT RWD sera présente chez les distributeurs à partir de 2023.

D'après communiqué