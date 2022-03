Tonale, le nouveau modèle marquant la métamorphose d’Alfa Romeo

Alfa Romeo vient de présenter son nouveau modèle Tonale, marquant la métamorphose du constructeur. Tout en restant fidèle à son ADN, le véhicule illustre l’évolution radicale qui s'opère chez Alfa Romeo, désormais tournée vers une nouvelle ère.

Le design de Tonale reste extrêmement fidèle au concept éponyme dont il tire ses origines, grâce au travail remarquable effectué par le Centro Stile Alfa Romeo. L'Alfa Romeo Tonale propose un design distinctif et sensuel tourné vers l'avenir, en arborant de tout nouveaux canons stylistiques appelés à devenir des références dans le développement des produits Alfa Romeo : jantes ‘’téléphone’’ à 5 trous, instrumentation du tableau de bord dite "Cannocchiale", volant sport à 3 branches et dessin des phares à courbe sinusoïdale. Les dimensions compactes du modèle - longueur de 4,53 mètres, largeur de 1,84 m et hauteur de 1,60 m – intègrent les caractéristiques uniques du design italien au style original et contemporain typique d’Alfa Romeo, pour offrir une synthèse parfaite entre héritage prestigieux et orientation vers le futur.

On retrouve ainsi la récurrence de traits stylistiques entrés dans l'histoire, à l’exemple de la "GT Line" qui s'étend de l'arrière aux phares avant, rappelant les formes du coupé Giulia GT des années soixante, en alternance avec des volumes pleins et élégants, rappelant des modèles emblématiques telle la 8C Competizione.

A l'avant, la nouvelle calandre "flottante" s'impose comme un élément clairement distinctif. La partie inférieure comprend deux prises d'air latérales principales : avec la calandre, elles créent ce qui est connu depuis plusieurs générations sous le nom de "Trilobo". La partie supérieure de la face avant se distingue par ses phares caractéristiques "3 + 3", créés en collaboration avec Marelli et directement inspirés des SZ/RZ Zagato ou du concept Proteo. Outre leur fonction d’éclairage, ils intègrent également les clignotants et la « lumière de bienvenue ».

Ces projecteurs particulièrement sophistiqués adoptent d’une part la fonction "Adaptive Driving Beam" qui ajuste en permanence le faisceau des feux de croisement en fonction de la vitesse et des conditions de conduite, ainsi que la technologie anti-éblouissement "Glare-Free High Beam Segmented Technology". Un troisième module, activé automatiquement en courbe, contribue à un meilleur éclairage latéral. Ces technologies assurent une plus grande efficacité en termes de durabilité et d'économie d'énergie et offre une intensité lumineuse deux fois supérieure aux lampes halogènes conventionnelles, tout en améliorant la sécurité - en limitant la fatigue visuelle - et le confort de conduite. Les feux arrière reprennent la même logique en termes de design pour former une courbe sinusoïdale qui traverse entièrement l'arrière de la voiture pour constituer une signature lumineuse vraiment unique et distinctive.

La forme de la lunette arrière est également digne d’intérêt. Sa rondeur et la légère pointe dans sa partie inférieure dynamisent la partie arrière du modèle mais toujours avec élégance. En regardant Tonale du dessus, on repense immédiatement à l’emblématique 8C Competizione. Autre inspiration reprise de la tradition Alfa Romeo : les jantes alliage « teledial », très appréciées sur le concept et qui sont reprises sur le modèle de série. Il s'agit de la réinterprétation du thème inspiré du cadran du téléphone et dont l’origine remonte aux années soixante et, en particulier, à la 33 Stradale. Au fil du temps, les perforations ont été progressivement agrandies, pour des raisons techniques, les besoins de refroidissement ou pour améliorer la légèreté et le fonctionnement des freins.

Le design intérieur de Tonale, qui puise son inspiration dans l’histoire sportive d'Alfa Romeo, évoque la passion grâce à ses formes dynamiques et puissantes. Tout est concentré autour du conducteur, même si l'intérieur est également conçu pour offrir un confort optimal aux passagers. L'environnement sportif et high-tech, illustré par la solidité froide de l'aluminium ou la douce chaleur du cuir et de l'Alcantara – reflète la personnalité d'une clientèle jeune, métropolitaine et dynamique.

Parmi les éléments les plus caractéristiques, il faut signaler l’instrumentation de bord dite "Cannocchiale", avec son style clairement Alfa Romeo, ou le volant sport. Celui-ci est embelli par les grandes palettes fixes de changement de vitesse exclusives en aluminium.

La console centrale abrite une caractéristique essentielle d'Alfa Romeo : le sélecteur de mode de conduite D.N.A. La planche de bord, orientée vers le conducteur, se caractérise par ses bouches d'aération, fines au centre et en forme de turbine à l’extérieur. L’ensemble est embelli par la texture façon diamant que l’on retrouve sur les aérateurs, la console centrale ou les poignées et qui bénéficient d’un traitement de précision avec gravure laser. Le tableau de bord intègre également un insert rétroéclairé pour un effet visuel inattendu. Des effets 3D similaires se retrouvent aussi sur le revêtement des sièges, tant pour les versions d’accès, en tissus néoprène couramment utilisés dans les vêtements de sport, que sur les plus versions les plus performantes qui reçoivent de l’Alcantara ou du cuir ‘’écologique’’. L'habitacle de Tonale constitue donc une expérience hors du commun et immersive dont les caractéristiques dynamiques seront particulièrement appréciées des amateurs de conduite.

En exclusivité mondiale, Tonale lance la technologie NFT (Non-Fungible Token ou jeton non interchangeable), une véritable innovation dans le secteur automobile. Alfa Romeo est en effet le premier constructeur à associer une voiture à un certificat numérique NFT. Cette technologie repose sur le concept de « carte blockchain », enregistrement confidentiel et non modifiable des principales étapes de la vie d'un véhicule. Cette caractéristique off-bord distinctive souligne la nature innovante d'Alfa Romeo. Sur consentement du client, le NFT enregistrera les données du véhicule, générant un certificat qui permettra de garantir que la voiture a été correctement entretenue, au bénéfice de sa valeur résiduelle. Sur le marché des voitures d'occasion, la certification NFT représente une source supplémentaire de crédibilité sur laquelle les propriétaires ou les réseaux de distribution pourront compter. Ainsi, les acquéreurs seront rassurés dans leur acte d’achat automobile.

Alfa Romeo interprète à sa manière l'utilisation des logiciels et de la connectivité pour améliorer l’expérience de conduite, priorité absolue pour la Marque. Tonale est donc dotée de la technologie la plus avancée pour assurer une expérience à bord connectée et confortable, tout en conservant un plaisir de conduite typiquement Alfa Romeo.

Tonale inclut en particulier les fonctions intégrées de l’assistant vocal Amazon Alexa, de sorte que l’on se sent toujours chez soi dans sa voiture, rendant la vie plus simple et pratique.

Il est également possible de recevoir directement chez soi des informations constamment mises à jour sur l'état du véhicule, à l’exemple du niveau de charge de la batterie ou le niveau de carburant, la recherche des points d'intérêt, la localisation de sa voiture, ou l’ouverture/fermeture à distance et bien plus encore. "Alexa" peut également être utilisé pour ajouter des produits à sa liste de courses, rechercher un restaurant à proximité ou régler l'éclairage ou le chauffage connecté de son domicile, tout en étant à bord de sa voiture.

L'Alfa Romeo Tonale intègre les Services Alfa Connect pour plus de sécurité et votre confort. En premier lieu, "My Navigation" permet de rechercher à distance des destinations et des Points d'Intérêt (POI), d’envoyer à la voiture une destination directement de son smartphone (fonction Send & Go) et de recevoir des alertes en temps réel sur le trafic. « My Remote » permet de contrôler à distance différentes fonctions de la voiture, via un smartphone ou une montre connectée : ouverture/fermeture des portes, allumage des feux, emplacement de son véhicule, contrôle du respect de certains paramètres par le conducteur tels la vitesse et la zone parcourue avec alerte en cas de dépassement ; "My Wi-Fi" offre la possibilité de partager la connexion Internet entre plusieurs appareils à bord (jusqu'à un maximum de 8) ; « My assistant » : en cas de collision ou d'urgence, l'occupant peut contacter le centre d'appels (7j/7 et 24h/24) pour obtenir de l’aide. En cas d'accident, l'appel est lancé automatiquement au numéro de secours national et si le véhicule tombe en panne, le conducteur peut appeler l'assistance routière, le véhicule indiquant automatiquement sa position pour que le secours puisse arriver plus rapidement. "My Car" permet de contrôler l'état et les paramètres de la voiture. Le pack comprend en outre un service de reporting, pour envoyer des informations à Alfa Romeo sur l’état de la voiture, via un mail mensuel; « My Alert» alerte le propriétaire en cas de tentative de vol ; et "My Fleet Manager" est dédié à la gestion de flotte.

En série, Tonale est livré avec un tout nouveau système d'infodivertissement intégré. Avec son système d'exploitation Android personnalisable et une connectivité 4G permettant des mises à jour OTA (Over-the-Air), il offre également un contenu, des fonctionnalités et des services qui sont toujours mis à jour. Ce système comprend une instrumentation entièrement numérique de 12,3 pouces et un écran central tactile de 10,25 pouces. Le nouvel écran TFT de 12,3 pouces permet de visualiser toutes les données de la voiture dont les paramètres liés à la conduite autonome. L’écran peut également être reconfiguré selon trois aménagements : Evolved, Relax et Heritage, ce dernier s’inspirant du patrimoine de la marque.

L’interface de l’écran central de 10,25 pouces, fluide et sophistiquée, s’apparente à celle d’un smartphone. Elle permet de visualiser les informations en un coup d'œil. Le système fonctionne avec des widgets qui peuvent être directement déplacés sur l’écran selon les souhaits de l’utilisateur. Celui-ci peut créer sa propre page d'accueil, où chacune des fonctionnalités de la voiture est une application en soi. D'un simple mouvement de doigt, les écrans Alfa D.N.A., radio, média, téléphone, navigation, climatisation, services connectés et ADAS peuvent être visualisés et disposés selon ses préférences. Le conducteur pourra alors utiliser au choix le bouton rotatif ou l'écran tactile.

Avec une surface totale de 22,5 pouces, ces deux grands écrans Full TFT se situent au meilleur niveau de leur catégorie.

La technologie est bien évidemment également au service de la sécurité et du confort : conduite autonome de niveau 2, avec de nouveaux systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) qui agissent conformément à la philosophie Alfa Romeo. Ici encore, le logiciel est au service de l'ADN de la marque, l'accent restant mis sur le conducteur. Tous les systèmes fonctionnent donc sans jamais interférer avec l'expérience de l’utilisateur afin de lui assurer un contrôle total et des émotions de conduite intactes. Ce système permet le contrôle automatique de l'accélération, du freinage et du maintien dans la voie.

Dans le détail, l'Alfa Romeo Tonale permet une conduite autonome de niveau 2 en combinant la caméra orientée vers l'avant, qui surveille longitudinalement et latéralement tout l'environnement de la voiture, et les systèmes « Intelligent Adaptive Cruise Control » (IACC) et « Lane Centering » (LC). Le système IACC utilise le « régulateur de vitesse adaptatif intelligent », qui ajuste automatiquement la vitesse de la voiture pour maintenir une distance de sécurité par rapport aux autres véhicules, et les systèmes de « reconnaissance des panneaux de signalisation » et de « contrôle intelligent de la vitesse ». Le système LC contrôle le mouvement latéral de la voiture pour maintenir le véhicule au centre de la voie, même en conditions de circulation denses.

Le nouvel Alfa Romeo Tonale est également doté de fonctions de sécurité active et passive adaptées aux besoins de conduite du quotidien. En plus des airbags frontaux, latéraux et rideaux, des dispositifs innovants sont en série sur toute la gamme : le Freinage autonome d'urgence alerte le conducteur d'un danger et peut arrêter complètement le véhicule pour éviter ou atténuer une collision avec un autre usager ; il sait reconnaître aussi la présence d'un piéton ou d'un cycliste ; le système Drowsy Driver Detection vérifie les mouvements du véhicule pour détecter toute fatigue du conducteur. Dès qu'un certain seuil est dépassé, le système émet des bips et/ou des avertissements visuels, recommandant au conducteur de s'arrêter pour faire une pause. Les fonctionnalités du Tonale sont renforcées par le Rear Seat Reminder Alert, destiné à détecter un objet placé sur les sièges arrière ou la plage arrière. Lorsque la voiture est arrêtée, une alerte rappelle au conducteur que l'objet est là. Proposé sur demande : le système Blind Spot Detection qui surveille les angles morts et signale tout véhicule en approche ; le Rear Cross Path Detection qui avertit de l’arrivée d’un véhicule sur les côtés lors d’une marche arrière ; la caméra 360° avec grille dynamique qui assure, grâce à quatre caméras HD situées sur la calandre, les rétroviseurs et le hayon, une vue panoramique de l'environnement de la voiture sur l'écran tactile numérique de 10,25.

Pour Alfa Romeo, Tonale marque l'entrée dans le monde de l'électrification mais, fidèle à son approche audacieuse, cette électrification se doit d’être au service de la Marque et de son ADN, avec pour mission de réinventer la sportivité pour le XXIe siècle. Un engagement concret d’Alfa Romeo pour un avenir tourné vers la mobilité durable tout en restant fidèle à ses valeurs fondatrices.

Deux niveaux d'électrification, Hybride et Plug-in Hybrid, sont proposés : tout d’abord, le moteur Hybrid VGT (Variable-Geometry Turbo) de 160 ch, une exclusivité Alfa Romeo. Equipé d’un turbocompresseur à géométrie variable, il est associé à une transmission à double embrayage Alfa Romeo TCT à 7 rapports et au moteur électrique "P2" de 48 volts, 15 kW et 55 Nm. Ainsi motorisée, cette version peut se mouvoir même lorsque le moteur à combustion interne est arrêté. Alfa Romeo a opté pour cette solution technique afin d’offrir une expérience électrifiée authentique. La transmission permet le démarrage et le déplacement en mode électrique à basse vitesse et lors des manœuvres de stationnement ou en vitesse de croisière. Dès le lancement, une version hybride de 130 ch sera également disponible, toujours associée à la transmission Alfa Romeo TCT à 7 rapports et au moteur électrique "P2" de 48 volts.

Les meilleures performances sont quant à elles affichées par la version Hybride Rechargeable Q4 associée au moteur turbo essence MultiAir de 1,3 litre de la famille Global Small Engine. Celui-ci fournit la traction aux roues avant alors que la propulsion des roues arrière est assurée par le moteur électrique. Le système dispose d'une batterie de 15,5 kWh et délivre une puissance totale de 275 ch. Cette version parcourt le 0 à 100 km/h en seulement 6,2 secondes et dispose d’une autonomie en mode électrique pur allant jusqu'à 80 km en cycle urbain (plus de 60 km en cycle combiné), soit les meilleures valeurs de la catégorie. Une charge complète de la batterie ne prend que 2h30 avec un chargeur rapide de 7,4 kW. De série sur cette version Plug-in Hybrid, la transmission à quatre roues motrices Q4 assure un niveau de sécurité et d'agrément de conduite inégalé.

Enfin, la gamme sera complétée par le nouveau moteur diesel 1,6 litre de 130 ch et 320 Nm de couple, associé à la transmission automatique à double embrayage Alfa Romeo TCT à 6 rapports et à la traction avant.

nouveau moteur 4 cylindres turbocompressé a été conçu pour être le mieux adapté à un usage hybride et pour optimiser la thermodynamique, au bénéfice de la consommation de carburant. Il fonctionne sur le cycle de Miller, permettant ainsi un taux de compression élevé (12,5:1). Parmi ses autres caractéristiques, signalons sa nouvelle culasse à chambre de combustion compacte, son double calage variable des soupapes, ses conduits d'admission spéciaux ‘’high-tumble’’ et son système d'injection directe haute pression fonctionnant jusqu'à 350 bars.

Conçue exclusivement pour Alfa Romeo, la version 160 ch y ajoute un nouveau turbocompresseur à géométrie variable, capable de combiner une grande réactivité à bas régime et une puissance élevée pour une conduite plus sportive, tout en maintenant un haut niveau d'efficience. La version d’accès à la gamme délivre quant à lui une puissance de 130 ch pour un couple maximal de 240 Nm.

Ces deux motorisations bénéficient de la présence d’un alterno-démarreur BSG (Belt Start Generator) qui permet des transitions rapides et silencieuses lors des redémarrages. Le système de freinage intelligent optimise la fonction de récupération d’énergie au freinage, au bénéfice là encore des consommations.

Cette nouvelle technologie hybride permet à l’Alfa Romeo Tonale de proposer une authentique expérience de conduite hybride. Le moteur électrique apporte une aide supplémentaire au nouveau moteur 1.5 essence pour optimiser la réactivité et la polyvalence d’utilisation tout en permettant une conduite plus relaxante grâce aux différentes fonctionnalités disponibles, et notamment : "Silent Start" pour démarrer le véhicule uniquement en mode uniquement électrique "Energy Recovery" pour récupérer de l'énergie électrique en décélération (e-Coasting) ou lors du freinage (Regenerative Braking) Boost & Load Point Shift « e-Boosting » permet d'augmenter le couple aux roues grâce au moteur électrique et d’optimiser le fonctionnement du moteur essence Electric Drive pour permettre de rouler uniquement en mode électrique, moteur essence éteint. Concrètement, le nouveau Tonale peut rouler dans différentes situations en n'utilisant que le moteur électrique, grâce notamment aux fonctions suivantes : e-Creeping qui permet de démarrer comme un véhicule équipé d’une transmission automatique, à des vitesses variant de 0 km/h à l'équivalent du ralenti moteur en première vitesse ou en marche arrière e-Launch, pour démarrer le véhicule en utilisant uniquement le moteur électrique e-Queueing, pour que la voiture continue à avancer dans un embouteillage, selon un schéma "stop & go" e-Parking, pour simplifier les manœuvres de stationnement et les rendre silencieuses.



Toutes les capacités électriques sont disponibles en fonction de l'état de charge de la batterie et de la puissance demandée.

Tonale est une référence dans sa catégorie en terme de conduite. Son comportement dynamique est digne d'une voiture de sport, comme l’illustrent la remarquable répartition des masses et sa direction, la plus directe de son segment (13,6). C’est également le seul modèle de sa catégorie à disposer des palettes de changement de vitesse fixes en aluminium et à recevoir le Système de Freinage Intégré (IBS). Ce système électromécanique innovant combine le contrôle de stabilité avec le servofrein conventionnel. Cela permet une optimisation significative du poids et apporte une sensation optimale au freinage avec une absence totale de vibration au niveau de la pédale ainsi qu’une réponse de freinage instantanée. L'adoption d'étriers fixes Brembo à 4 pistons et de disques auto-ventilés à l'avant et pleins à l'arrière contribue également à l'amélioration des performances du freinage. Tonale opte pour un schéma de suspension de type MacPherson entièrement indépendant avec des amortisseurs Frequency Selective Damping (FSD).pour un parfait compromis entre tenue de route et confort. À l'arrière, la géométrie exclusive à trois bras assure une réponse rapide en courbe.

La version Plug-in Hybrid e-Q4 bénéficie de la transmission à quatre roues motrices, idéale sur des surfaces à faible adhérence.

Sur les versions hybride (130 ch et 160 ch) et Diesel 130 ch, toutes à traction avant, le différentiel autobloquant électronique Alfa Romeo, de série, garantit une excellente motricité, mettant en exergue l'agilité et le caractère sportif de la voiture et renforçant encore le niveau de sécurité active. Intégré au sélecteur DNA, ce système exploite les effets du système de freinage en simulant un différentiel mécanique à glissement limité, redirigeant la puissance vers la roue bénéficiant de la meilleure adhérence lors des accélérations en virage. Il assure aussi un meilleur contrôle sur les surfaces glissantes et réduit considérablement le sous-virage, au bénéfice de la tenue de route et du plaisir de conduite.

Ces spécifications sont complétées par la disponibilité d’une suspension active «Dual Stage Valve» avec amortissement piloté. Développés en collaboration avec Marelli, partenaire technologique historique d'Alfa Romeo, les amortisseurs électroniques sont dotés d'une valve électro-actionnée permettant de fournir des courbes d'amortissement indépendantes. Deux modes sont disponibles, Confort et Sport. Le premier est l'étalonnage prédéfini dans le D.N.A pour les modes Advanced Efficiency et Normal. Il est parfaitement adapté à un usage courant. Le mode Sport est lié aux modes Dynamic et ESC Off. Il permet de réduire les mouvements de caisse en augmentant la rigidité verticale, pour un comportement encore plus efficace en virage. A noter que ce mode Sport peut être activé ou désactivé via un bouton dédié sur le sélecteur DNA.

L’Alfa Romeo Tonale introduit une nouvelle structure de gamme, facilitant les choix du client. Deux niveaux de finition sont disponibles - Super et Ti. La finition Super, accès au monde Alfa Romeo, peut être personnalisée avec le pack Sprint, qui comprend de nombreuses équipements à forte connotation sportive. La finition Ti qui renforce les qualités d'élégance et le caractère distinctif de Tonale, peut quant à elle recevoir le pack Veloce, sommet en termes de performances et de sportivité.

Tonale offre les bienfaits de l’hospitalité italienne au monde des C-SUV haut de gamme : exclusivité, bon goût et élégance coexistent dans son habitacle. Il garantit le bien-être de chacun à bord, grâce à sa climatisation bizone, son système d'infodivertissement sophistiqué, ses sièges avant ventilés et chauffants, sa lumière d'ambiance agréable ou son système audio Harman Kardon à 14 haut-parleurs. L'Alfa Romeo Tonale est l'un des rares modèles de sa catégorie à proposer le système de « stationnement semi-automatique » qui indique l'espace disponible pour se garer et effectue lui-même les manœuvres d'entrée et de sortie de la voiture. Et pour toujours plus de confort, le nouveau modèle intègre un hayon à ouverture électrique et un chargeur de téléphone par induction devant le levier de vitesse.

D’après communiqué