Inauguration de Padel By Kia

Un nouveau terrain de Padel (un sport de raquette dérivé du tennis, ndlr), offert par City Cars, concessionnaire de la firme automobile coréenne Kia Motors en Tunisie, au Tennis Club de Tunis, a été inauguré vendredi 24 décembre 2021.

En effet, la construction et l'aménagement de la nouvelle installation sportive, « Padel By Kia » dédiée aux compétions de cette nouvelle discipline, a été prise en charge par City Cars.

Pour célébrer l’événement, une cérémonie s’est tenue le jour même en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports Kamel Deguiche, du directeur général de City Cars Kia Riadh Annabi, du président du Tennis Club de Tunis Kheiereddine Kechrid et de plusieurs invités de prestige.

A cette occasion, M. Annabi a réitéré l’engagement de City cars à soutenir le sport tunisien, et ceci dans le cadre de ses actions de responsabilité sociétale. Et de rappeler dans ce cadre que Kia est un sponsor notable des principaux tournois organisés par le Tennis Club de Tunis. Un partenariat qui dure depuis dix ans et qui vient de franchir un nouveau palier.

« Kia est une marque dynamique dont le nom est associé, à l’échelle internationale, depuis plusieurs années, à un grand nombre de sports. Avec grande fierté, l’équipe de Kia Tunisie vient donc de consolider localement l’engagement de la marque avec le sport, en aménageant ce nouveau terrain de "Padel" au Tennis Club de Tunis », a-t-il assuré.

De son coté, Kheiereddine Kechrid, a noté que le club fêtera son centenaire l’année prochaine et mis en avant le fait que le terrain « Padel By Kia » réponde aux normes des compétitions internationales et qu’il a été commandé chez le fournisseur officiel du circuit World Padel Tour. Le terrain outdoor fait 20 m par 10 m.

Pour sa part, le ministre a souligné que cette discipline est en train de se développer rapidement dans le monde.

Il a aussi estimé que ce terrain représente un exemple de partenariat public privé (PPP) réussi qu’il compte généraliser à tous les sports, vu les ressources limitées de la Tunisie. En outre, il a indiqué que le naming (la création d’une appellation à travers laquelle une entreprise ou une organisation pourront communiquer publicitairement, ndlr) constitue une autre solution.

Le Padel est un sport de raquette dérivé du tennis, se jouant sur un court plus petit, encadré de vitrages et de grillages. Ce sport se joue uniquement en double avec un service qui s'effectue à la cuillère et avec des raquettes spéciales plus lourdes que les raquettes de tennis. Le calcul du score est le même qu'au tennis et les balles utilisées ont une pression légèrement inférieure.

Ce sport commence à se développer en Tunisie. Il compte plus de huit millions de pratiquants dans le monde.

I.N