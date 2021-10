Alpha International célèbre le dernier opus de James Bond et sa vedette, le Defender

Plusieurs modèles de Land Rover ont été les vedettes du dernier James Bond, "No time to die". Ainsi et pour fêter dignement la sortie de ce nouvel opus, Alpha International, concessionnaire officiel des véhicules Jaguar Land Rover en Tunisie, a convié les amateurs de la marque à prendre part à une avant-première privée du film, samedi 2 octobre 2021, au cinéma Pathé-Tunis City. Le concessionnaire a profité de l’occasion pour exposer devant la salle de cinéma les tous nouveaux Defender 90 et Defender 110.

Rappelons dans ce cadre, que la Jaguar XF, le Range Rover Sport SVR et le nouveau Defender ont été les vedettes du 25ème opus de la série James Bond.

Une soirée glamour a été, ainsi, organisée par le concessionnaire, en présence d’invités de prestige, de l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Tunisie, Edward Oakden, et du directeur général de la société, Moncef Klibi. Des invités sont venus admirer les véhicules et visionner ce nouvel épisode de la saga James Bonde qui vient à peine de sortir dans les salles.

D’ailleurs, Land Rover SV Bespoke a créé le nouveau Land Rover Defender V8 Bond Edition pour célébrer l’événement et qui sera commercialisé en Tunisie en 2022. Une édition inspirée des Defender qui apparaîtront dans Mourir Peut Attendre, et qui offre un Black Pack étendu avec les jantes alliage de 22 pouces, les étriers de frein avant bleu Xenon et un écusson “‘Defender 007’’ à l’arrière.

Les technologies tout-terrain réputées de Land Rover, ses capacités de franchissement et sa durabilité extrême ont fait du nouveau Defender le choix évident pour la scène de poursuite de ce film d’actions.

Dix Defenders ont été utilisés dans la production de Mourir peut attendre, y compris le septième Defender construit (VIN 007).

Les séquences de cascades effectuées par le nouveau Land Rover Defender démontrent ses capacités sur terrain accidenté et les prouesses dont il est capable.

Idem pour le Range Rover Sport SVR qui s’est aventuré hors-piste, le véhicule ayant été poussé à l’extrême par les spécialistes des scènes d’action et des cascades, comme en témoigne Lee Morrison, Stunt Co-ordinator : « J’étais vraiment impatient de tourner la séquence de poursuite d’un James Bond en tout terrain, dans un environnement quasi hostile. Le Range Rover Sport SVR était le choix parfait pour cette partie du scénario. Nous avons tout filmé en direct et il nous a donc fallu le pousser dans ses extrêmes limites. La poursuite sera l’un des moments d’anthologie du film ».

Le Range Rover Sport SVR dispose d’un moteur V8 suralimenté de 575 chevaux, qui le permet de faire le 0-100 km/h en 4,5 secondes et d’atteindre la vitesse maximale de 283 km/h. Ses performances en font le Land Rover le plus rapide jamais construit.

En Tunisie, Alpha International a lancé la commercialisation du Defender au premier trimestre 2021.

Le nouveau Land Rover Defender, une légende du tout terrain, marie les légendaires capacités de 4x4 de Land Rover à une conduite de qualité, un design révolutionnaire, une technologie innovante et des caractéristiques de sécurité irréprochables, afin de présenter un véhicule parfaitement équipé pour toute expédition.

Tous les atouts des précédentes éditions du Defender ont été conservés. Le constructeur automobile a réussi à lier le passé et le présent.

Le Land Rover Defender 110 est commercialisé chez Alpha International en finition S/SE/X Dynamic S/X Dynamic SE pour un prix qui démarre à partir de 340.550 dinars, alors que le Land Rover Defender 90 à un prix qui commence à 331.100 dinars pour la finition X Dynamic S.

Imen Nouira