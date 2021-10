Toyota dévoile sa nouvelle Yaris Cross

La toute nouvelle Yaris Cross combine l’expérience et le savoir-faire Toyota en matière de design et d'ingénierie pour les citadines comme pour les SUV. Elle a été développée pour l’Europe et conçue, dès les phases initiales, pour répondre spécifiquement aux attentes de la clientèle européenne.

Le véhicule possède toutes les qualités de la berline Yaris nouvelle génération, élue voiture européenne de l’année 2021 : application du concept "compact et spacieux", qui permet de conjuguer espace intérieur et praticité, motorisation hybride quatrième génération, excellent niveau de sécurité avec le pack sécurité Toyota Safety Sense deuxième génération et authentique plaisir de conduite.

Toutes ces caractéristiques s’allient aux traits propres aux SUV, hérités de la tradition d’innovation de Toyota qui a créé le segment des SUV récréatifs en lançant le RAV4 il y a plus de 25 ans.

Dans la famille Toyota Yaris, la Yaris Cross rejoint la citadine Yaris et la sportive racée GR Yaris. Aux côtés du Toyota C-HR compact, du RAV4 de taille moyenne et du Highlander 7 places, ce modèle permet à Toyota d’offrir la plus large gamme de SUV hybrides du marché : un choix exceptionnel de tailles et de caractéristiques pour répondre aux besoins de la clientèle.

Hideaki Hayashi, Ingénieur en chef adjoint pour la Yaris Cross, explique : « lorsque nous avons commencé à réfléchir à la nouvelle Yaris Cross, nous avons pris en compte la valeur qu’apportent les SUV et notre vision de la prochaine génération de véhicules de segment B. Nous avons imaginé une voiture qui reflète le caractère de son propriétaire, et qui soit en parfait accord avec son style de vie actif et unique. »

L’équipe de développement a travaillé sur le thème "Toujours en mouvement", qui traduit l’exigence de créer une voiture "pratique, rapide, agile". Elle doit être parfaitement adaptée au quotidien mais avoir un caractère audacieux, trait indispensable d'un bon SUV. Le design, urbain et sophistiqué, est celui d’une voiture au volant de laquelle on est fier d’être remarqué, et la robustesse du SUV se marie avec l’attrait d’une conduite plus dynamique.

Côté structure, la Yaris Cross est construite sur la plateforme TNGA -B pour citadines, développée selon les principes de l’architecture TNGA (Toyota New Global Architecture), et qui lui confère les atouts dont bénéficie déjà la Yaris. La motorisation Toyota hybride de quatrième génération offre des performances dynamiques, un bon rendement énergétique, de faibles émissions et une manœuvrabilité parfaite pour la ville, tout cela au format SUV. La transmission intégrale intelligente AWD-i en option renforce encore l’ADN de SUV de ce nouveau modèle.

D’après communiqué