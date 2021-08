Jaguar dévoile sa nouvelle série spéciale, F-Pace R-Dynamic Black

La Jaguar F-Pace est plus attrayante que jamais, avec la nouvelle série spéciale R-Dynamic Black et de nouveaux équipements de bien-être, de connectivité et de technologies d’assistance à la conduite sur toute la gamme.

La F-Pace R-Dynamic Black reçoit un design spécifique qui inclut un Black Pack avec des coques de rétroviseurs Gloss Black, un toit panoramique fixe et des vitres teintées. À cela s’ajoute les roues de 20 pouces dans une finition Gloss Black.

Comme toutes les autres versions de la F-Pace, la F-Pace R-Dynamic Black est disponible avec une palette de moteurs Ingenium raffinés, efficaces et vifs, allant du quatre cylindres Diesel hybride léger (mild hybrid : MHEV) de 163 chevaux jusqu’au moteur essence hybride rechargeable de 404 chevaux (plug-in hybrid : PHEV).

« La F-Pace est un SUV performant au design affirmé et différent. Développer la F-Pace R-Dynamic Black, c’est l’occasion d’accentuer son aspect sculptural et de lui conférer encore plus d’impact visuel et de présence », a indiqué Adam Hatton, Exterior Design Director, Jaguar

Jaguar présente aussi des technologies supplémentaires dans toute la gamme F-Pace pour ajouter du bien-être et du confort. Certains des systèmes intelligents améliorent la qualité de l’air dans l’habitacle, d’autres sont consacrés à assister encore mieux le conducteur et sont mis à jour régulièrement à distance grâce à la technologie SOTA (« software-over-the-air »).

La présence dynamique de la F-Pace est accentuée par la série spéciale R-Dynamic Black et sa combinaison d’équipements sur mesure.

Le Black Pack est complété par des coques de rétroviseurs Gloss Black et continue de proposer la calandre et son pourtour en finition Gloss Black, ainsi que l’entourage de vitres latérales, les grilles d’entrée d’air et le légendaire emblème au jaguar bondissant, le bouclier et les badges arrière dans cette finition noire brillante résolument sportive. En complément, la F-Pace R-Dynamic Black reçoit des roues de 20 pouces “Style 1067”, elles-aussi Gloss Black. Les étriers de frein rouges quant à eux, soulignent le dessin des jantes.

Cette finition est complétée avec les barres de toit Gloss Black au lieu des barres argent disponibles en option sur les modèles de série, et un toit en verre panoramique fixe. La série spéciale F-Pace R-Dynamic Black est disponible avec la palette complète de couleurs, parmi lesquelles une teinte laquée, sept métallisées dont le nouveau blanc nacré Ostuni Pearl White, et deux teintes métallisées premium.

L’habitacle à la finition luxueuse de la F-Pace s’enrichit encore sur R-Dynamic Black, avec les très modernes garnitures de bois Satin Charcoal Ash et le pédalier en métal apparent. L’ambiance sereine est accentuée grâce à l’éclairage d’ambiance intérieur premium. Également disponible sur le reste de la gamme, cet éclairage offre au conducteur un choix de trente coloris.

A l’ionisation de l’air d’habitacle et au système de filtration PM2.5 qui éliminent allergènes et odeurs et capturent les particules ultrafines, présentés sur la F-Pace l’an dernier, le nouveau système « d’Ionisation de l’air Plus » ajoute deux fonctions qui améliorent encore la qualité de l’air de l’habitacle, augmentant davantage le confort et le bien-être à bord.

La première des deux est baptisée Air Purge et s’actionne avant même que le voyage ne commence, en utilisant les ventilateurs de la climatisation et la fonction de recirculation de l’air avant que l’on n’ouvre les portières. Une action obtenue en réglant l’heure de départ sur l’écran d’info-divertissement ou avec l’application de contrôle à distance Jaguar Remote App.

La seconde, le monitorage du CO2 de l’habitacle, analyse et régule le niveau de dioxyde de carbone à l’intérieur. Ce taux peut augmenter avec le temps si la climatisation opère sur le mode recirculation de l’air durant de longues périodes, ce qui peut arriver quand la voiture se déplace dans des zones d’air pollué. Pour s’assurer que le niveau de CO2 se maintient dans les limites choisies, cet équipement est capable d’introduire davantage d’air frais.

Les passagers disposent aussi sur l’écran tactile du niveau de particules à bord et à l’extérieur.

Le système rapide, intuitif et réactif d’info divertissement de Jaguar, Pivi Pro, inclut toute une gamme d’applications, notamment Spotify, et intègre Apple CarPlay® et Android Auto™ de série.

Le système SOTA (« software-over-the-air ») de la F-Pace permet à Pivi Pro et aux équipements du véhicule d’être mis à jour à distance et sans contrainte pour l’utilisateur. La technologie dual-SIM de Pivi Pro garantit que vous pouvez continuer à télécharger de la musique simultanément.

Pivi Pro est également capable de connecter simultanément deux smartphones via Bluetooth, et, en option, le pad de recharge à induction comporte un amplificateur de signal qui améliore la réception du réseau. Ce système permet aussi des appels plus clairs, grâce à l’antenne extérieure située sur le toit de la voiture.

Pour les clients qui optent pour la F-Pace P400e hybride rechargeable, Pivi Pro facilite l’usage des bornes de recharge publiques. En plus d’en indiquer la localisation, Il peut aussi préciser si elles sont disponibles, leurs tarifs, ainsi qu’une estimation du temps de recharge.

Venant s’ajouter à la longue liste de systèmes d’assistance d’ores et déjà disponibles sur la F-Pace, un équipement vient apporter encore plus d’assistance : le régulateur de vitesse adaptatif avec assistance active de maintien dans la voie convient parfaitement aux longs trajets sur autoroute. Il assiste discrètement la direction, l’accélération et le freinage pour recentrer le véhicule dans sa voie tout en maintenant une distance programmée avec les véhicules que l’on suit.

La F-Pace est disponible avec la motorisation quatre cylindres essence hybride rechargeable P400e, ainsi qu’avec une gamme de moteurs Ingenium quatre-cylindres et six-cylindres en ligne Diesel disposant d’un système d’hybridation légère 48V pour encore plus de souplesse et de sobriété.

Toutes les versions F-Pace disposent de la transmission intégrale intelligente et d’une boîte automatique huit rapports, que l’on peut contrôler depuis le Jaguar Drive Selector ou bien – pour davantage d’implication dans la conduite – depuis les palettes en aluminium situées derrière le volant.

La version P400e PHEV est la plus puissante et la plus sobre de la gamme F-Pace. Le moteur essence de 300 chevaux et le moteur électrique de 105 chevaux intégré à la transmission automatique produisent la puissance combinée de 404 chevaux et 640 Nm de couple.

Ceci permet d’accélérer de 0 à 100 km/h en 5,3 secondes avec des émissions de CO2 à partir de 49 g/km et des consommations à partir de 2,2 l/100km.

Recharger la Jaguar F-Pace P400e sur route ou à la maison est simple et pratique : quand il est connecté à un chargeur rapide, il peut charger jusqu’à 32kW DC, amenant la batterie de 0 à 80 % de charge en à peine 30 minutes. Une prise de recharge à domicile de 7 kW AC peut fournir le même résultat en seulement 1 heure 40.

La F-Pace SVR de 550 chevaux, qui constitue le sommet de la gamme SUV Jaguar hautes performances, dispose d’éléments plus dynamiques tels que son design, qui dans les moindres détails, s’inspire de la compétition. Son luxueux habitacle est lui aussi résolument tourné vers la performance. Fort des 700 Nm de son V8 suralimenté et de la fonction Dynamic Launch, il peut accélérer de 0 à 100 km/h en seulement quatre secondes et il atteint la vitesse maximale de 286 km/h.

