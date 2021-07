Goodwood Festival of Speed 2021 : Alfa Romeo présente sa nouvelle Giulia GTA

Après le report de la précédente édition en raison de la situation sanitaire, le Goodwood Festival était de retour, 8 au 11 juillet courant, avec un riche parterre de participants et un large programme d'animations. Parmi les protagonistes, on retrouve Alfa Romeo, qui a choisi cette opportunité pour présenter au Royaume-Uni le modèle le plus puissant jamais produit dans l'histoire de la marque : Giulia GTA / GTAm.

Né en 1993 et initialement dédié aux voitures anciennes, le Goodwood Festival est un rendez-vous incontournable et il est devenu au fil des années une référence mondiale pour les passionnés d’automobile. Ouvert depuis 2000 à la participation des modèles actuels, il intègre des expositions, des road shows et des tests spéciaux auxquels participent les types de voitures les plus diverses, des modèles historiques aux bolides de Formule 1. D'où la décision des grands constructeurs automobiles d'exploiter cet événement comme tremplin pour la présentation de leurs plus récentes nouveautés : cette année, Alfa Romeo y a présenté sa nouvelle supercar : Giulia GTA / GTAm.

Des centaines de voitures participent chaque année à l'emblématique Hillclimb. Une montée de 1,86 km à parcourir par les participants. C’était la première opportunité pour les Alfistes au Royaume-Uni de voir les Giulia GTA / GTAm en action, des modèles qui illustre la capacité unique de la marque à combiner style et sportivité au meilleur niveau. Une expérience inoubliable pour tous les fans du Biscione.

Derrière GTA, c’est une longue histoire qui s’affiche, à commencer par l’emblématique modèle de 1965, la "Gran Turismo Alleggerita" qui a remporté tant de succès sportifs à travers le monde. Inspirée par l'un des modèles les plus réussis au cours des 111 ans d'histoire d'Alfa Romeo, la nouvelle Giulia GTA représente l'expression ultime de l’esprit de la marque en termes de style, de raffinement mécanique et de plaisir de conduite. Elle sera produite en 500 exemplaires seulement, tous numérotés, soulignant son exclusivité. Elle est équipée du moteur Alfa Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo porté à 540 ch, affichant une puissance spécifique de 187 ch/litre, soit la meilleure de sa catégorie. Grâce à la large utilisation de matériaux ultralégers, la Giulia GTA bénéficie d'une réduction de poids pouvant atteindre 100 kg par rapport à Giulia Quadrifoglio et parcourt le 0 à 100 km/h en seulement 3,6 secondes. De plus, des solutions techniques spécifiques ont également été développées pour l'aérodynamisme, la configuration et la maniabilité, notamment grâce à la collaboration étroite avec Sauber Engineering et les pilotes de l'équipe de Formule 1, Antonio Giovinazzi et Kimi Räikkönen.

