Premières images du nouveau Jeep® Grand Cherokee 4xe

La marque Jeep® vient de dévoiler les premières images de son tout nouveau Grand Cherokee 4xe hybride rechargeable 2022.

La cinquième génération du Grand Cherokee, qui au cours des 30 dernières années est devenu le SUV le plus récompensé de l'histoire, avec d'innombrables distinctions et plus de 7 millions d'exemplaires vendus dans le monde, sera officiellement dévoilée lors du Salon international de l'auto de New York 2021. Il viendra compléter la gamme Grand Cherokee.

L'introduction du Jeep Grand Cherokee 4xe est une étape supplémentaire vers l'expansion de l'électrification et le renforcement de la vision de la marque Jeep de « Zéro émission, 100 % Freedom » l'année où la marque Jeep célèbre ses 80 ans.

D’après communiqué