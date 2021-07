Artes annonce une remise de 2.500 dinars sur sa Renault Clio

Artes, concessionnaire de Renault, de Dacia, de Nissan et de Lada en Tunisie, a décidé de gâter ses clients avec une remise exceptionnelle de 2.500 dinars pour son modèle Clio 4. L’offre, valable jusqu’au 31 juillet 2021, est disponible également chez son réseau d’agences et vise à faire plaisir à sa clientèle et à les satisfaire.

La Clio 4 est disponible en Tunisie en différentes finitions. La Clio 4 TCe 90 Life Plus est disponible à 46.600 dinars, elle est dotée d’une motorisation 3 cylindres, 5 CV et une puissance de 90 Ch.Din. La finition Clio 4 TCe 90 Zen est disponible à 51.900 dinars avec une motorisation de 3 cylindres, 5 CV et une puissance de 90 Ch.Din. Cette dernière est dotée d’un écran tactile avec la technologie R&Go, d’un radar de recul et d’un équipement fonctionnel de haute technologie.

Plébiscitée la voiture la plus vendue en Tunisie les trois dernières années consécutives, la Renault Clio 4 avec ses différentes versions et à travers ses nombreuses transitions de phases conforte sa position de voiture préférée des tunisiens en attirant et fédérant une clientèle large.

Renault Tunisie domine les ventes du marché tunisien des citadines avec sa Clio 4. Le modèle a été élu par Tunisie Auto, l’organisateur de l’événement des Volants d’Or, le véhicule le plus vendu dans sa catégorie depuis l’année 2016.

Selon les statistiques menées, Renault Tunisie a vendu plus que 2.400 unités pour la Clio 4 durant l’année 2020.

La Renault Clio a marqué les esprits tant par son nom inspiré de la mythologie grecque glorifiant la mémoire que les époques en traversant le temps sans vieillir, se démoder ou se frémir.

En traversant les époques avec le même succès, la légende de la Renault Clio s’est écrite à l’encre de la créativité et son évolution stylistique depuis son lancement en 1990 illustre cette harmonie entre progression esthétique, développement mécanique et enracinement identitaire de la marque au losange. Ainsi la transformation de l’esthétisme en douceur, la signature lumineuse, l’évolution du design, le renforcement de l’aérodynamisme, la consolidation des différentes motorisations proposées, les améliorations de l’habitacle et les avancées en matière de sécurité font de la Renault Clio la plus Grande voiture de tous les temps parmi les petites citadines.

Tout comme son slogan de lancement en 1990, « Renault Clio, elle a tout d’une Grande », la reine des routes a traversé les époques sans encombres et a gardé sa cote d’amour et de popularité chez les tunisiens comme en témoignent la forte demande pour les nouvelles versions que la valeur à la revente des anciennes versions classiques, 1, 2, 3 et maintenant 4.

Depuis son entrée sur le marché, la Clio 4 a séduit tous les Tunisiens et est devenue le véhicule le plus aimé du peuple. Inspirée du concept-car DeZir présenté en octobre 2010 au Mondial de l’automobile, la Clio 4 en restitue le style et l’émotion. Son dynamisme et sa robustesse émane du concept-car.

La Clio 4 est conçue comme une sculpture, une voiture pleine de désirs presque humains. Aucun angle saillant et agressif, juste des galbes qui donnent envie de s’approcher et de la caresser. Des courbes sensuelles, une face avant expressive et des épaules arrière aux lignes sportives.

