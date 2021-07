Mercedes-AMG offre un lifting à son AMG GT Coupé 4 portes

L'AMG GT Coupé 4 portes, qui connaît un succès mondial, devient encore plus individuel et renforce sa position de compagnon automobile idéal pour toutes les situations de la vie. Une édition exclusive souligne la polyvalence de la voiture de sport à quatre portes. En outre, le choix des jantes, des garnitures, des inserts décoratifs et des couleurs extérieures est élargi, de même que la suspension nouvellement réglée, avec une diversité encore accrue, entre sportivité et confort. Grâce à une importante mise à jour effectuée l'été dernier, l'AMG GT Coupé 4 portes est déjà à la pointe de la technologie. Les nouveautés comprennent des systèmes d'aide à la conduite actualisés et le poste de conduite Widescreen de série avec système multimédia MBUX à affichages et fonctions spécifiques à AMG. Les nouveaux modèles seront lancés avec les variantes 6 cylindres qui arriveront chez les distributeurs européens dès le mois d'août.

Le troisième véhicule complet développé par Mercedes-AMG est une success-story qui perdure. L'AMGGT Coupé 4 portes a conquis de nouvelles catégories de clients et suscité une grande sympathie pour la marque. Elle associe la dynamique de conduite de la voiture de sport AMG GT à une fonctionnalité accrue au quotidien grâce à quatre portes et à un espace pouvant accueillir jusqu'à cinq passagers. La suspension pneumatique sophistiquée, la direction active de l'essieu arrière, la transmission intégrale entièrement variable et le concept global moderne ont séduit les clients du monde entier. Détenteur du meilleur temps sur le virage Nord du Nürburgring, le véhicule affiche également une technologie et un réglage au plus haut niveau qui constituent des références dans le segment.

La série a également placé la barre encore plus haut dans l'habitacle avec le design précis et de haute qualité de toutes les surfaces et de tous les composants, les commandes innovantes de l'écran, les touches du volant et les nombreuses configurations de sièges et d'équipements.

Elle offrait déjà jusqu'à présent une gamme impressionnante d'options de personnalisation dans le segment - des trois configurations de sièges à l'arrière aux options individuelles spécifiques à AMG, en passant par la sélection de packs d'équipements. Des possibilités de personnalisation, encore plus attrayantes viennent aujourd'hui s'y ajouter.

Le design des versions six cylindres reste inchangé, mais la vue avant peut être adaptée en option au look des modèles huit cylindres.

Trois nouvelles couleurs extérieures sont proposées pour tous les modèles : bleu spectral métallisé, bleu spectral magno (mat) et blanc cachemire magno (mat). Au total, cinq finitions mates, cinq teintes métallisées et deux peintures standard sont désormais disponibles. Le nouveau Pack Sport Black AMG II permet d'obtenir sur demande une apparence encore plus sportive. Les lamelles verticales de la calandre spécifique à AMG sont ici en chrome foncé. A l'arrière, le logo AMG, l'étoile Mercedes et la désignation du modèle dans le ton noir ajoutent des touches de raffinement. Il en va de même pour les inscriptions sur les ailes avant. Une autre nouveauté est la combinaison du Pack Nuit et du Pack Carbone.

Le train de roulement AMG Ride Control+ nouvellement réglé repose toujours sur une suspension pneumatique multichambres associée à un amortissement adaptatif réglable par commande électronique. Ce système d'amortissement est entièrement nouveau : pour la première fois, deux vannes de limitation de pression sont utilisées. Ces vannes de régulation en continu situées à l'extérieur de l'amortisseur permettent d'ajuster encore plus précisément l'amortissement aux différentes conditions de conduite et aux programmes de conduite : Une vanne pilote l'étage de traction, autrement dit la force générée par la détente du ressort de suspension de la roue, tandis que l'autre contrôle le niveau de pression lorsque le ressort de suspension de la roue se comprime. Les niveaux de traction et de compression sont régulés indépendamment l'un de l'autre. Cette technologie permet d'augmenter le confort d'une part, mais aussi de rendre la dynamique de marche encore plus sportive d'autre part. Par conséquent, les passagers sont presque entièrement protégés des imperfections de la route. La carrosserie est stabilisée de manière optimale.

Le calculateur de la régulation du train de roulement adapte grâce à l'analyse des données - fournies notamment par les capteurs d'accélération et de trajectoire des roues - l'amortissement à chaque roue en quelques millisecondes en fonction de la situation. Les développeurs AMG ont réussi à augmenter de manière significative l'amplitude entre sportivité et confort, notamment en accentuant l'écart entre les courbes caractéristiques de l'amortissement minimal et maximal et en offrant une flexibilité encore accrue dans la conception de la courbe caractéristique. En utilisant les deux vannes de réglage, l'amortisseur est capable de fournir un ajustement de la force d'amortissement dans toutes les zones de vibration de la roue. Grâce à la conception spéciale des vannes, l'amortisseur réagit rapidement et de manière sensible aux changements de la surface de la chaussée et des conditions de conduite.

Le conducteur peut présélectionner le réglage de base via les programmes de conduite AMG Dynamic Select : par exemple, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que le comportement de conduite passe d'une dynamique maximale en mode « Sport+ » à un mode croisière avec le réglage « Confort ». Une touche dédiée permet en outre de moduler le réglage sur trois niveaux, indépendamment des programmes de conduite.

Parmi les autres nouveaux composants matériels déjà ajoutés au train de roulement en 2020, citons les nouveaux paliers de berceau, paliers supérieurs, paliers de bras de poussée extérieurs et paliers de tirant intérieurs et extérieurs à l'essieu arrière. Ce pack réduit la rigidité des paliers de manière ciblée. A cela s'ajoutent les nouveaux paliers de tirant asymétriques à l'essieu avant, avec des rigidités différentes sur différentes plages d'efficacité. Cette mesure permet également une plus grande souplesse longitudinale sans perdre la précision et le feedback de la direction.

En outre, les clients disposent désormais d'un choix encore plus large de jantes AMG. Il s'agit notamment de nouvelles jantes alliage 20 pouces à 10 branches doubles ou de jantes forgées très filigranes et sportives 21 pouces à 5 branches doubles. Des étriers de frein peints en rouge peuvent désormais être commandés en option pour les modèles à 6 cylindres.

La mise à jour de l'intérieur met également l'accent sur un degré encore plus élevé de personnalisation. De nouvelles couleurs soulignent le côté sportif ou luxueux de l'AMG GT Coupé 4 portes - par exemple la nouvelle combinaison de cuir Nappa Exclusif gris titane perle/noir avec surpiqûres jaunes contrastées ou le cuir Nappa Exclusif tartuffe/noir en finition Style (surpiqûres en losanges). En plus des sièges bicolores très appréciés, cinq autres couleurs de cuir Nappa Exclusif Style viennent élargir la gamme d'aménagements intérieurs : marron Sienne, rouge classique, bleu yacht, blanc intense et gris neva. Les sièges avant et arrière sont entièrement monochromes dans la couleur de l'équipement respectif, tout comme les accoudoirs des portes et la couronne du volant. Les tapis de sol avec bordure en cuir assortie et logo AMG brodé complètent le caractère raffiné de la fabrication.

Le volant Performance AMG nouvellement conçu offre également une valeur ajoutée tangible et visible. Avec le design saisissant à doubles branches et les boutons parfaitement intégrés. Les trois branches doubles arrondies allient stabilité et légèreté. La couronne du volant, aplatie à la base et recouverte de cuir Nappa ou de cuir Nappa/microfibre DINAMICA, peut être chauffée en option. Un coussin capteur de détection « Hands-On » est par ailleurs intégré. Si le conducteur ne maintient pas ses mains sur le volant pendant un temps défini, une cascade d'alerte est déclenchée qui débouche sur l'activation de l'assistant d'arrêt d'urgence en cas d'inactivité prolongée du conducteur.

Parmi les points forts visuels figurent les boutons intégrés sans jointure à la surface des doubles branches horizontales. Les aides tactiles situées dans la zone des pictogrammes facilitent la commande. Le combiné d'instruments est piloté via la surface de capteurs gauche des branches de volant supérieures, l'écran média, quant à lui, via la surface de capteurs droite. Les branches inférieures incluent des éléments de commande du Tempomat/DISTRONIC (à gauche) et du téléphone/dispositif mains libres/réglage du volume (à droite).

Les touches du volant AMG de série ont reçu un affichage encore plus brillant avec de nouvelles icônes et sont désormais toutes deux rondes. Comme d'habitude, les fonctions de conduite importantes et les programmes de conduite peuvent être pilotés ici dans un nouveau look sans avoir à retirer les mains du volant. Les palettes de commande de boîte au volant en aluminium, implantées sur la gauche et la droite de l'arrière de la couronne du volant permettent de commander manuellement la boîte de vitesses 9G Speedshift MCT AMG. Pour obtenir des instructions de changement de rapport encore plus précises, les palettes ont été agrandies et abaissées.

Les clients ont également un large choix en termes d'inserts décoratifs. La nouveauté réside dans le bois à pores ouverts anthracite proposé en option pour la planche de bord et les panneaux de porte ainsi que pour la console centrale où il est associé à une bordure de couleur argentée qui souligne à la fois le côté sportif et luxueux de la voiture de sport à quatre portes.

Un modèle Edition exclusif souligne le côté luxueux de l'AMG GT Coupé 4 portes. Il est disponible pour toutes les motorisations et associé de série au Pack Design V8. La peinture exclusive dans la teinte rouge rubellite foncé affiche une extravagance pleine d'assurance qui s'harmonise parfaitement avec le pack extérieur en chrome brillant et les nouvelles jantes forgées AMG 21 pouces à 5 doubles branches dans le ton argent brillant. Le jeu de lumières de série complète l'impression lifestyle de l'extérieur.

Le toit panoramique en option laisse entrer beaucoup de lumière dans l'habitacle habillé du nouveau cuir exclusif Nappa gris neva. Le volant Performance AMG est revêtu d'un cuir Nappa gris neva/noir assorti. Les nouveaux inserts décoratifs en frêne gris à pores, les baguettes de seuil de porte éclairées dans le ton carrosserie et la plaquette AMG Edition sur la planche de bord soulignent l'impression générale de luxe.

D’après communiqué