BMW Collection, l’édition limitée des Série 2, Série 3 et Série 5, disponible chez Ben Jemâa Motors

La gamme BMW Collection, une édition limitée spécialement conçue pour la Tunisie déclinée sur des véhicules BMW Série 2, Série 3 et Série 5 est désormais disponible chez la société Ben Jemâa Motors, importateur officiel des marques BMW et Mini en Tunisie.

Marquée par son exclusivité et son design unique, l’Edition BMW Collection offre une panoplie d’options qui procure une touche personnalisée et exclusive au modèle. Une originalité qui dépasse les options de série de chaque véhicule vers une configuration spéciale proche des préférences des clients.

Avec des sièges avant sport, l’édition exclusive de la BMW Série 2 débarque en grande pompe. Outre le design unique, le modèle en version Sportline doté d’une panoplie de fonctionnalités innovantes ne manque pas d’options et se démarque de la concurrence.

Avec un design plus élégant, l’édition exclusive de la BMW Série 3 se démarque par ses lignes fluides avec des contours sculptés pour créer une silhouette unique. C’est une icône caractérisée par des phares encadrés de noir, des projecteurs LED, des capuchons de rétroviseurs en noir et un ciel de pavillon anthracite et bien d’autres options à découvrir.

La BMW Série 3 Collection est équipée de sièges confortables pour rendre les longs trajets plus agréables et un accès confort pour faciliter l’ouverture des portes du véhicule. Le véhicule est marqué également par un régulateur de vitesse avec un système de freinage développé. Avec des jantes 17’’ plus grandes et des rayons fins en V, la nouvelle BMW Série 3 Edition Collection combine la sportivité et l’élégance pour une expérience inédite.

La nouvelle BMW Série 5 Edition Collection est un chef d’œuvre unique pour une voiture haut de gamme confirmée et ce à travers son design intérieur, extérieur, sa conception et ses options.

Ce modèle charismatique par défaut gagne en charme avec un bouquet de modifications spécialement conçu pour les puristes de la marque ce qui rend la BMW Série 5 Edition Collection plus impressionnante en alliant confort et exclusivité. Grâce à l’option M shadowlines for highlights, cette édition limitée marque un regard unique avec une luminosité plus expressive sans oublier les jantes 18’’ en V, et les sièges électriques avec fonction mémoire… Des équipements rajoutant une touche de confort et d’élégance à un modèle de référence sur le marché classé premier dans sa catégorie.

L’Edition BMW Edition Collection est disponible chez Ben Jemâa Motors et son agent Baccouche Automobiles à Sousse :

• La BMW Série 2 Edition Collection est proposée 164 600 DT TTC

• La BMW Série 3 Edition Collection est proposée à partir de 192 900 DT TTC,

• La BMW Série 5 Edition Collection est proposée à 240 900 DT TTC.

D’après communiqué