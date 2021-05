La Toyota YARIS élue voiture de l’année 2021 en Europe

La Toyota YARIS a été élue voiture de l’année 2021 par un jury de journalistes européens pour la deuxième fois de son histoire. Le jury a sacré la citadine japonaise dont la 4ème génération, sortie en 2020, succède à la toute première YARIS, titrée en 2000.

Dynamique, la quatrième génération de la Toyota YARIS est une petite citadine agile comme les précédents modèles qui ont fait sa renommée. A la fois plus nerveuse, moins gourmande et plus légère, la YARIS 4ème génération passe le cap de la modernité et se dote d'aides à la conduite inédites.

Le constructeur japonais a également doté la nouvelle YARIS d’un look totalement nouveau avec des lignes extérieures puissantes et tendues qui traduisent l'agilité et la compacité. Ses feux LED inédits renforcent son côté sportif.

La nouvelle YARIS est basée sur la plateforme GA-B de Toyota lui permettant de réduire la hauteur de 4 centimètres sans sacrifier la garde au toit. La voiture est ainsi plus basse et plus large de 5 centimètres avec une carrosserie "ultra-rigide", ce qui serait gage d'une bonne tenue de route et de qualités dynamiques.

La quatrième génération de la YARIS est proposée à la vente en Tunisie par la société BSB Toyota, concessionnaire officielle de la marque automobile japonaise en Tunisie, à 52.800 dinars (TTC).

Communiqué