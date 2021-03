Driven By Toyota : essayez les Toyota Agya et Yaris à Sousse et Sfax

Afin d’offrir aux intéressés la possibilité de conduire et de tester les nouvelles Toyota AGYA et Yaris, BSB Toyota lance une campagne de Test Drive. Vous pourrez essayer les deux citadines de la marque japonaise du 22 au 27 mars à Sousse, et du 29 Mars au 3 avril à Sfax. Design, puissance et plaisir de conduite caractéristiques de la marque japonaise Toyota seront au rendez-vous.

Nouvelle Toyota Agya

La nouvelle Agya est une belle citadine qui remplit parfaitement son rôle. Confortable et moderne, la Toyota Agya est notamment dotée d'un système de démarrage mains libres, avec ordinateur de bord qui accompagne les conducteurs et leur fournit les infos dont ils ont besoin.

Le constructeur a fait le choix de renouveler sa gamme phare de citadines en la dotant, pour sa version 2021, d'une puissance remarquable, le tout avec une faible consommation de carburant, et un faible impact environnemental : 5,9 litres de carburant consommés sur 100 km, pour 109 grammes de CO2 émis. La Toyota AGYA offre confort, économie, sécurité et performances à un prix de 39 900 TND pour la version boite manuelle et 42 900 TND pour la version boite automatique.

Nouvelle Yaris

Pour sa part, la nouvelle Yaris dans sa 4ème génération combine les nouvelles technologies, avec un design dynamique, innovant, et compact. La Toyota Yaris a d’ailleurs été élue « voiture de l'année 2021 » par un jury professionnel de journalistes automobiles européens. Il s'agit aussi de la voiture hybride la moins gourmande en énergie sur le marché européen. La Toyota Yaris est proposée en Tunisie à 52.800 DT

Une plateforme d’enregistrement au Test Drive a été spécialement mise en place sur le site de la marque https://toyota.com.tn/test-drive/, avec un formulaire dédié à la prise de RDV pour l’essai routier.

Les essais se dérouleront à partir du showroom de Sousse de la Route Akouda du 22 au 27 mars, et du showroom de Sfax Route 13 août - La poudrière du 29 Mars au 3 avril.

Pour plus d’informations, il vous suffit de visiter un des showrooms TOYOTA ou d’appeler le 36 40 46 00.