Palmarès Les Volants d'Or 2020

La troisième édition "Les Volants d’Or" s’est tenue, samedi 27 février 2021 à l’hôtel Four Seasons à Gammarth. Cette cérémonie du mérite vise à récompenser les meilleures marques automobiles en Tunisie en termes de satisfaction client (via les sondages), en termes de performances (via les statistiques officielles) et en termes d’idées innovantes.

Une trentaine de trophées, qui ont bénéficié à 16 concessionnaires, ont été ainsi distribués au cours de la soirée dont six basés sur des sondages. L’objectif étant de récompenser les meilleures performances comme il se fait un peu partout dans le monde. L’événement s’est tenu avec le soutien de Total Tunisie, sponsor de l’événement, et en partenariat avec l’agence événementielle Adcom. Il a été rehaussé par la présence du footballeur Karim Haggui, le nouvel ambassadeur de Total Tunisie.

Total Tunisie a, en outre, profité de l’occasion pour présenter la nouvelle gamme de lubrifiants Total Quatrz ainsi que le nouvel emballage qui incarne cette innovation.

« L’idée est née du vide qui existe en Tunisie et ce palmarès vise à donner la parole aux consommateurs et à pousser les concessionnaires à exceller pour être sur le podium des prochaines éditions, le tout sans influence des quotas », avait indiqué, une année auparavant, Mourad Bouzidi, initiateur du projet, responsable de la société 2Fast et rédacteur en chef de Tunisie Auto.

Concrètement et comme l’explique si bien M. Bouzidi : « Il s’agit d’une sorte de fête de l’automobile, qui réussit chaque année à réunir les opérateurs, distributeurs et intervenants divers de ce secteur en Tunisie ».

Notons que cinq sondages en ligne, sponsorisés par l’ATB, ont été réalisés durant l’année 2020. Ils ont touché plus d'un million de personnes sur la page Facebook tunisieauto.tn qui ont voté pour les différents titres.

Ennakl automobile, avec sa marque Audi, tire son épingle du jeu en remportant quatre prix. Elle a reçu, sur la base des sondages, le prestigieux Volant d’Or 2020 de « Plus Belle Voiture de l’année » pour l’Audi Q3 Sportback ainsi que les Volants d’Or 2020 « Meilleure ventes premium » et « Meilleur Service Après-vente Premium ». Pour sa part, le directeur de la marque Audi Karim Hammami a remporté le titre de « Best Manager Premium ».

Idem, Italcar s’accapare de quatre prix. Le concessionnaire reçoit le Volant d’Or 2020 du « Meilleur Concept Store ». Trois de ses marques se distinguent : le Jeep Renegate reçoit le Volant d’Or 2020 « Meilleure Vente SUV Premium », le Fiat Fiorino celui du « Meilleure vente dans son segment » et Iveco celui du « Meilleur SAV Camion ».

Le groupe Artes remporte, quant à lui, trois Volant d’Or 2020 un pour chacune de ses trois marques. La Renault Clio (Artes) obtient le Volant d’Or 2020 du « Véhicule le plus vendu En Tunisie », le Dacia Duster (Adev) celui du « véhicule le plus vendu dans son segment » et le Lada Niva (Wallys) celui du « Mini 4x4 le plus vendu dans son segment ».

La Stafim, concessionnaire des marques Peugeot et Opel, reçoit les Volants d’Or 2020 du « Meilleur Service Après-vente » (sur la base de sondage) et de « Meilleur Manager Après-vente » pour Taoufik Dkhil, son directeur services et pièces Peugeot, Opel et Euro Repar.

Pour sa part, City Cars, concessionnaire de la marque Kia, remporte les Volants d’Or 2020 de « Meilleure Vente VP » et de « Best Management, Sale & Marketing ».

BSB Toyota obtient les Volants d’Or 2020 de la « Meilleure Integration Commerciale Voiture Hybride » et de la « Meilleure Vente Vehicule Hybride ».

OIS Motors, distributeur officiel de la marque Morris Garages (MG), remporte deux Volants d’Or 2020 : celui du « Best Event Road Trip » et celui de la « Meilleure Innovation, 1er véhicule 100% électrique en Tunisie » pour le SUV EZS.

Par ailleurs, le Volant d’Or 2020 de la « Meilleure Campagne Digitale » a été décerné à Alpha Ford Tunisie.

L’Ets Zouari avec le Mahindra KUV 100 reçoit le Volant d’Or 2020 du « Véhicule le plus vendu dans son segment ».

Hors concessionnaire, mais toujours dans le secteur, Total Tunisie remporte, sur la base du sondage, le Volant d’Or 2020 de la « Meilleure Station de Service ». Dans ce cadre, les organisateurs ont tenu à spécifier qu’elle avait gagné son trophée avant de devenir partenaire, le sondage ayant eu lieu en août 2020 et le partenariat signé bien plus tard en novembre.

Pour sa part, la GAT Assurance obtient, sur la base du sondage, le Volant d’Or 2020 de « Meilleure Assurance Auto ».

Notons que lors de cette cérémonie, d’autres Volants d’Or ont été distribués :

Volant d’Or 2020 de la « Meilleure Marque Camion » à Volvo Nordic Machinery (sur la base de sondage)

Volant d’Or 2020 du « SUV le plus vendu dans son segment » pour le Haval H6

Volant d’Or 2020 du « SUV le plus vendu dans son segment » pour le Chery Tiggo 2

Volant d’Or 2020 du « Meilleur Jeune Entrepreneur » décerné à Sofiène Boussarsar gérant de l’Agence MS Safety Auto

Volant d’Or 2020 de la « Meilleure peinture marque premium carrosserie automobile » pour Autocolor de la CAP

Volant d’Or 2020 du « Meilleur distributeur accessoires autos » décerné à Gamma Auto.

