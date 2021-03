Peugeot dévoile sa nouvelle identité visuelle

Peugeot vient de dévoiler son nouveau logo, démarrant ainsi un nouveau chapitre dans l’histoire de la plus ancienne marque automobile du monde encore en activité et affirmant de ce fait sa personnalité et son caractère.

Le nouveau logo est un blason orné d’une magnifique tête de lion. Il s’agit de onzième version, encore plus racée, plus qualitative et plus élégante. Depuis 1850, la marque a eu successivement dix logos reprenant tous l’emblème du lion. Cette nouvelle identité visuelle vient de naître sous la palette du Peugeot Design Lab, le studio de Global Brand Design de la marque Peugeot.

Lancé en 2010, l’actuel logo se devait d’évoluer pour couronner la montée en gamme de la marque. Avec un renouvellement complet de ses véhicules depuis 10 ans, Peugeot renouvelle son logo pour être au diapason de ses produits.

En ce début d’année 2021, avec le lancement d’une gamme qui sera inaugurée par la nouvelle Peugeot 308, avec un nouveau site internet et avec la naissance de Stellantis, les planètes sont alignées.

Peugeot est une marque en phase avec son temps. Avec un coup d’avance, elle accompagne son époque, anticipe les changements de comportements, ouvre la voie à de nouvelles solutions de mobilité. La marque a traversé toutes les révolutions : industrielle, technologique, politique, sociale, digitale, et, maintenant, environnementale — la transition énergétique et la mobilité zéro carbone constituant le cœur de sa stratégie pour un avenir durable.

Tout ceci forme l’ADN de Peugeot.

C’est aussi une marque puissante et instinctive, à l’image de son emblème : le lion. Cela fait de Peugeot une marque intemporelle, un trait d’union entre hier et demain.

Depuis 10 ans, un formidable travail de montée en gamme a été réalisé sur l’ensemble de la gamme de produits. Et le résultat est là : « International Van of the Year » avec les e-Expert en 2021 et Partner en 2019, et trois « Car Of The Year » sur la route (Peugeot 308, élue en 2014, Peugeot 3008, élue en 2017 et Peugeot 208, élue en 2020). Et surtout, une gamme électrifiée, en VP comme en VU. Cette montée en gamme et en valeur est aujourd’hui parachevée par un travail sur le design de la marque elle-même.

Un nouveau logotype incarne ce qui a fait Peugeot hier, ce qui fait Peugeot aujourd’hui, et ce qui fera Peugeot demain.

Ce nouveau blason, à l’effigie du lion accompagne la marque depuis toujours. Il porte haut et fier les valeurs de la marque Peugeot.

Ce logo a été dessiné pour durer.

C’est tout le sens de ce blason. Une forme identitaire, intemporelle, universelle et multiculturelle.

C’est un signe distinctif, un symbole d’appartenance, de reconnaissance.

Il est synonyme de prestige, d’assurance, de longévité, de lignée. Avec lui et son nouveau territoire graphique, Peugeot conjugue l’Histoire et l’hyper-modernité.

Avec ce blason, la marque Peugeot part à la conquête de nouveaux territoires, accélère son ouverture à l’international, exporte le style et le savoir-faire français ainsi que le savoir-vivre à la française.

La marque Peugeot ouvre une nouvelle page de son histoire. Une nouvelle ère.

Elle a maintenant un nouvel engagement envers ses clients : transformer leur temps passé avec elle en un temps de qualité.

Et vivre la nouvelle identité Peugeot, c’est vivre deux expériences en une :

C’est d’abord vivre l’expérience du temps présent.

Dans un monde qui tourne en accéléré, le « temps » est devenu l’un des biens les plus rares, les plus précieux.

Dans ce monde-là, Peugeot offre à celles et ceux qui le souhaitent la possibilité de profiter vraiment du moment présent ; de profiter de tout ce qu’il a à apporter.

C’est aussi vivre une expérience globale de qualité.

Véhicules, concessions, produits dérivés, sites web, communications, signalétique… Ce sont tous les points de contact avec la marque qui s’organisent et s’harmonisent autour d’un système unique, cohérent et transversal.

L’objectif de Peugeot est bien d’offrir à ses clients d’aujourd’hui et de demain une marque qui réponde à leurs exigences. La marque est intemporelle. Elle se réinvente, encore et toujours.

D’après communiqué