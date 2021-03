Alpha International annonce l’entrée en exploitation de son nouveau showroom Jaguar Land Rover

Une journée portes ouvertes a été organisée, vendredi 26 février 2021, par Alpha International, concessionnaire officiel des véhicules Jaguar Land Rover en Tunisie, à son nouveau showroom Jaguar Land Rover aux Berges du Lac.

Etaient notamment présents, le directeur général de la société Moncef Klibi, son directeur central Romdhan Amri et la directrice marketing Imen Makni.

Le nouveau showroom a été bâti sur un terrain d’une superficie totale de 7.800 m2, aisément accessible à partir de la ville sur une artère principale. Spacieux et très moderne, il s’étend sur 1.600 m2 et peut accueillir la gamme élargie des deux marques, ainsi que de nouveaux modèles à l’avenir.

Les locaux sont divisés en deux parties symétriques Jaguar et Land Rover avec un total de 16 baies d’exposition accueillant la gamme complète pour ces 2 marques Premium. Ils répondent au cahier de charge Arch Concept, la nouvelle norme mondiale Jaguar Land Rover conçue pour assurer une atmosphère à la fois lumineuse et chaleureuse. Ils proposent des services de qualité aux clients de Jaguar et de Land Rover.

Au menu une architecture et une décoration attrayantes ainsi que des espaces de détente ou de configuration des véhicules améliorant l’expérience liée à ces marques de renom.

A l’extérieur, les visiteurs, en plus de l’accès facile, trouvent à leur disposition un parking qui leur est dédié et un bon nombre de voitures Démo.

Les clients pourront bénéficier d’une zone de stationnement incluant des places pour personnes à mobilité réduite, un parking pour les voitures de démonstration et une entrée aménagée, ainsi qu’une zone de réception confortable équipée de téléviseurs, d’internet, de lecture et de rafraîchissements.

Par ailleurs, le showroom est équipé de 4 bornes de recharge alimentées pour les voitures électriques, se préparant ainsi, en avance, pour accueillir la Jaguar I-Pace, premier SUV 100% électrique de la marque.

A cette occasion, M. Klibi s’est dit fier d’annoncer la mise en exploitation du premier showroom dédié Jaguar/Land Rover en Tunisie.

« Nous avons investi dans un local digne des deux marques premiums pour assurer l’ensemble des prestations et services attendus par notre clientèle et dont le coût d’investissement avoisine les 8 millions de dinars », a-t-il indiqué à Business News.

Et de préciser qu’un endroit pour la vente des accessoires et pièces de rechange y sera bientôt aménagé.

Pour sa part, M. Amri a noté que le showroom tunisien reprend la même charte que celle utilisée par la marque partout dans le monde, avec les mêmes meubles, les mêmes accessoires et les mêmes commodités, fournis par des fournisseurs agréés par le constructeur.

Autre nouveauté, le DG a annoncé que les locaux disposent d’un sous-sol de 1.000 m2 qui servira à la vente des voitures d’occasion dédiés aux marques qu’il représente, qui se fera selon la charte Jaguar Land Rover. « Il y a tout un processus à respecter avant de lancer la vente de voitures d'occasion », a-t-il spécifié. Le concessionnaire proposera ainsi à ses clients un service de reprise mais uniquement pour des véhicules des marques qu’il vend.

Les nouvelles salles d’exposition de Jaguar et de Land Rover accueillent la gamme complète des véhicules des deux marques, réhaussée actuellement par l’arrivé de l’emblématique Land Rover Defender qui vient tout juste de débarquer en Tunisie et qui est actuellement exposé au showroom.

Le Land Rover Defender 110, qui sera lancé très prochainement, sera disponible en finition S/SE/X Dynamic S/X Dynamic SE pour un prix qui démarre à partir de 340.550 dinars. Pour sa part, le Land Rover Defender 90 sera disponible à partir d’avril ou sur commande, pour un prix qui commence à 331.100 dinars pour la finition X Dynamic S.

Via ce nouvel espace, Alpha International Tunisie continue d’élargir sa présence à travers le pays.

Faisant partie du réseau de concessionnaires Jaguar Land Rover de la région MENA, Alpha International Tunisie est en train de devenir un acteur clé de la croissance des deux marques en Tunisie, préparant le terrain pour sa prochaine phase d’expansion.

Notons que le nouveau showroom Jaguar Land Rover est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 au 17h30. Pour toute information supplémentaire, il suffit d’appeler le +216 70011370 / +21670011360 ou de visiter jaguar-tunisie.com ou landrover-tunisie.com.

I.N