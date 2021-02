Alpine A110 élue « Meilleure voiture 2021 »

Troisième victoire consécutive : l'Alpine A110 remporte une nouvelle fois le prestigieux Prix de la « Meilleure voiture 2021 ». Les lecteurs du magazine allemand "Auto, motor und sport" ont élu l'Alpine A110 gagnante dans la catégorie « voiture de sport ». Le sondage des lecteurs a eu lieu pour la 45e fois. Les participants ont pu voter pour leur voiture préférée dans onze catégories.

Le titre de « Meilleure voiture 2021 » vient s'ajouter à la liste des récompenses déjà nombreuses pour l'Alpine A110. Dernièrement, le modèle a été nommé « Voiture de sport de l'année » pour la deuxième année consécutive lors des Trophées What Car? 2020 en Angleterre, ou encore « Performance Car of the Year » par le BBC TopGear Magazine.

A l’avenir, Alpine élargira sa gamme avec un plan produit consacré aux voitures de sport exclusives et innovantes. Pour se faire, la marque réunie désormais les activités Alpine Cars, Renault Sport Cars et Renault Sport Racing au sein d'une nouvelle entité à part entière. La marque qui s’annonce à l’avenir 100% électrique s'appuiera sur excellence de l’ingénierie de ses équipes de Formule 1 et l'expertise technique complète du Groupe Renault et de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.

D’après communiqué