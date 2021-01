Ford dévoile son nouveau Ranger MS-RT

Ford a annoncé, ce lundi 18 janvier 2021, l’introduction d’un nouveau modèle exclusif du pick-up Ranger maintes fois récompensé.

Développé en partenariat avec le spécialiste du design automobile MS-RT, combinant un design impressionnant, inspiré du sport automobile, à des spécifications haut de gamme et des détails uniques travaillés à la main. Le nouveau Ranger MS-RT offre aux clients une version haut de gamme et urbaine du pick-up le plus vendu en Europe. Il s’installe au sommet de la gamme Ranger, aux côtés du Ford Ranger Raptor inspiré des courses dans le désert. Le nouveau véhicule est dérivé du Ranger Wildtrak et partage son équipement généreux, sa charge utile d’une tonne et le choix de styles de carrosserie Super Cab ou Double Cab.

L’extérieur unique du Ranger MS-RT comprend une face avant travaillée à la main et dotée d’une calandre en fibre de carbone à structure en nid d'abeille et de phares antibrouillard intégrés. Le profil latéral saisissant ajoute encore au caractère sportif tandis que les jantes en alliage OZ Racing de 20 pouces, les passages de roue élargis et les jupes latérales sculptées le dotent d’une posture déterminée. Les teintes Frozen White, Sea Grey ou Agate Black soulignent l’allure robuste du véhicule. Les coques de rétroviseurs à effet fibre de carbone, la barre de charge aérodynamique et les badges MS-RT complètent sont aspect distinctif.

L’habitacle du Ranger MS-RT est doté de garnissages en cuir haut de gamme avec surpiqûres orange contrastées. L’éclairage d’ambiance et les sièges avant chauffants créent un environnement confortable, tandis que les détails MS-RT pour les tapis de sol et les seuils de portes ajoutent une touche personnalisée. Le système de navigation et de connectivité SYNC 3 de Ford, avec écran tactile de 8 pouces, simplifie l’accès aux fonctions de communication et de divertissement, et la caméra de recul aide le conducteur à se garer ou à accrocher une remorque.

Le moteur diesel biturbo EcoBlue 2,0 litres de 213 ch de Ford offre des performances et une puissance de traction remarquables, tout en offrant un raffinement similaire à celui d’une voiture et une efficience énergétique optimisée.

Équipée de la boîte automatique à 10 rapports de pointe, également présente sur la Ford Mustang, le groupe motopropulseur développe 213 ch et 500 Nm de couple pour transporter des charges utiles allant jusqu’à 1098 kg et un poids tractable de 3500 kg. Le système de traction intégrale sélectionnable du Ranger est conservé pour une traction tout-terrain optimale, tandis qu’une Soundbox pilotée par l’application Maxhaust est disponible en option chez le concessionnaire pour les clients désirant un son sportif.

MS-RT est un Qualified Vehicle Modifier œuvrant sous l’égide de M-Sport, un partenaire reconnu de Ford, actif dans le sport automobile, et qui met à profit son expérience du championnat du monde des rallyes pour créer des versions pertinemment modifiées des principaux véhicules utilitaires de Ford.

Dernier véhicule du « guichet unique » de Ford, le Ranger MS-RT, rejoint une gamme charismatique de véhicules transformés, conçus selon les normes d'usine les plus strictes, et disponibles directement auprès des concessionnaires Ford. C’est déjà le cas des fourgons MS-RT Transit Custom et Transit Connect.

Le Ranger MS-RT sera disponible chez les concessionnaires Ford de certains marchés européens, à partir de l’été 2021. On ne sait pas, pour l’instant, s’il le modèle sera commercialisé en Tunisie.

D’après communiqué