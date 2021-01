Honda : JMC propose une offre 0% d’autofinancement pour célébrer le nouvel an

Japanese Motors Company (JMC), distributeur officiel des véhicules particuliers de la marque Honda en Tunisie, s’est allié avec Banque Zitouna pour permettre aux intéressés par l’acquisition d’un véhicule Honda de bénéficier sur l’ensemble de sa gamme de 0% d'autofinancement chez Banque Zitouna ainsi que de 30.000 KM d'entretiens gratuits et une carte carburant.

L’offre est valable jusqu’au 31 janvier 2021. Pour en bénéficier et surtout bénéficier du meilleur de la qualité japonaise, il suffit de demander un devis ou de visiter le showroom Honda ou l’agence Banque Zitouna la plus proche. Il est aussi possible de contacter le 31 305 885 pour avoir plus d’informations.