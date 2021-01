Nissan GT-R(X) 2050, le projet d’un stagiaire qui devient réalité

Un exemplaire grandeur nature de la Nissan GT-R(X) 2050 a été fabriqué. Nissan Design America a été séduit par cette vision originale d'une supercar autonome du futur, dans laquelle le cerveau humain serait connecté au véhicule grâce à la technologie Nissan.

JB Choi, comme de nombreux étudiants de l'ArtCenter College of Design de Pasadena en Californie, s'est tourné vers le futur pour sa thèse. Son horizon est à 2050 et il n'a pas choisi n'importe quel sujet, mais la supercar de Nissan. La Nissan GT-R a servi de base pour une étude de design destinée à une ère future où les machines autonomes, pourraient intégrer l'émotion d'un conducteur grâce à une connexion physique. C'est tout le propos de la technologie Brain-to-Vehicle présentée lors du CES par Nissan.

JB Choi commençait un stage chez Nissan Design America (NDA) à La Jolla, en Californie, au moment où les restrictions liées à la Covid-19 ont changé la façon dont tout le monde envisage l'avenir. Rapidement, sa thèse d'étudiant a pris son envol et la Nissan GT-R(x) 2050 est ainsi née.

JB Choi raconte : « J'ai commencé mon stage chez NDA en janvier et j'ai participé à des projets de l'entreprise pendant environ deux mois. Ensuite, j'ai attaqué mon propre projet d'études, portant sur la « vision humanoïde » en travaillant à domicile. J'étais loin d'imaginer que l'équipe de NDA me prendrait sous son aile et m'aiderait à en faire un modèle grandeur nature. »

Le projet terminé mesure environ 3 mètres de long et 60 centimètres de haut. L'occupant unique, le conducteur, est installé à plat ventre, la tête vers l'avant, avec les membres étendus en forme de X. Il porte une combinaison ainsi qu'un casque futuriste qui ressemble aux protections des pilotes de superbike.

Pour le vice-président de Nissan Design America, David Woodhouse « JB est un designer super talentueux et particulièrement créatif. Ses idées sur les futures supercars, guidées par l'innovation Nissan correspondent parfaitement au travail avancé de la marque dans le domaine B2V (brain to vehicule). Sa thèse portait sur la connexion émotionnelle que la technologie peut créer et l'intérêt que cela peut avoir pour les clients. C'était vraiment intéressant pour l'équipe NDA d'aider JB à donner forme à cette idée avec un modèle de son concept à échelle 1. »

JB Choi estime que connecter le cerveau aux logiciels du véhicule offrirait de meilleures performances. « J'ai essayé de m'adapter autant que possible au corps d'une personne, comme si je m'habillais avec la voiture » explique Choi à propos de la conception compacte du véhicule. « Je voulais créer un nouveau concept qui ne soit pas un véhicule à conduire, mais où la machine et l'humain ne font plus qu'un. »

Le projet futuriste de JB Choi s'inspire de la Nissan GT-R actuelle et de ses lignes audacieuses et spectaculaires. Il utilise également les feux arrière emblématiques de la GT-R de série et les bandes rouges de la GT-R Nismo.

La combinaison et le casque du pilote bénéficient également d'un design dans l'esprit de la supercar Nissan. Le casque a été conçu pour être relié à un système de réalité virtuelle. Un capteur permettrait au cerveau humain d'activer des commandes.

JB Choi a imaginé des ensembles roue/pneu monoblocs carénés permettant au véhicule de tourner à 360 degrés. Le diamètre extérieur du pneu mesure 21 pouces sur une jante de 15 pouces. Le design des jantes a été conçu pour optimiser le refroidissement des freins.

Le concept GT-R(X) 2050 reçoit également un aileron actif qui améliore l'appui aérodynamique. Cet aileron s'escamote pour que le conducteur puisse entrer et sortir de la voiture.

« JB a envisagé un nouveau mode de transport qui pourrait s'endosser comme des vêtements, au lieu d'un véhicule traditionnel dans lequel on embarque. C'est le genre de réflexion novatrice qui a toujours été encouragée ici à NDA. Nous avons été honorés de contribuer à donner vie à la vision de JB » a conclu Woodhouse.

D’après communiqué