Inauguration de la nouvelle agence MG Motors à Sfax

MG Motors a inauguré hier, samedi 12 décembre 2020, son nouveau showroom en Tunisie, et le premier dans la ville de Sfax. Située à Thyna - route de Gabès Km 8,5 - cette nouvelle succursale compte sur une équipe qualifiée offrant des services de qualité pour répondre aux besoins des clients et leur donner les meilleures recommandations.

Il s’agit d’une agence 3S (Showroom, Spare parts et Service technique) qui offre, en plus d’un showroom exposant les véhicules de la marque, un atelier de réparation, un service après-vente et un magasin de pièces de rechange.

C'est le deuxième showroom ouvert par la marque en 2020, après celui de Msaken (Sousse) en juillet dernier, malgré les difficultés auxquelles font actuellement face les concessionnaires automobiles, notamment à cause de la pandémie Covid-19.

Halim Benrhouma, Directeur Général Adjoint de MG Motors Tunisie, a affirmé que « cette ouverture s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de la marque et sa volonté d’être toujours plus proche de ses clients ». Une étape de plus, marquant cette année difficile, puisque la marque ouvrira, dans les mois prochains, un nouveau showroom entre les villes de Gabès et Djerba.

A cette occasion, en plus des offres promotionnelles sur ses véhicules, la marque offre à ses vingt premiers clients un an de carburant gratuit, soit l’équivalent de 3.000 DT.

R.B.H