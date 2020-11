Alpha Hyundai Motor étend son réseau avec quatre nouvelles agences

Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers, annonce la mise en exploitation de l’agence Kairouan et l’ouverture imminente de trois nouvelles agences au Kram, Charguia 2 et Mahdia.

Dans le cadre de la stratégie de développement du réseau, Alpha Hyundai Motor consolide sa présence dans la capitale et dans le centre de la Tunisie à travers une implantation quadruple qui traduit l’importance du réseau dans la nouvelle vision de la marque. Avec des agences 3S (Showroom, Spare parts (vente pièces de rechange) et Service technique), les nouvelles installations viennent renforcer le réseau de la marque, en perpétuelle évolution depuis l’arrivée de la marque il y a plus de 7 ans, avec en totalité 15 agences réparties sur l’ensemble du territoire national.

« Nous sommes fiers de lancer quatre nouveaux points de contacts permanents avec nos clients de proximité dans des régions importantes dans notre plan de développement. Une avancée importante dans le plan de consolidation du réseau Hyundai en Tunisie qui sera un des piliers de la stratégie commerciale de la marque pour la période à venir », a déclaré monsieur Mehdi Mahjoub, directeur général d’Alpha Hyundai Motor.

Renforçant sa présence au centre de la Tunisie, Hyundai marque sa présence à la capitale des aghlabides. Sur la Route Haffouz, cité Okba, l’agence cible toute la région du centre tunisien. Outre la partie showroom (260 m2) capable d’exposer l’ensemble de la gamme Hyundai disponible sur le marché Tunisien, L’agence Hyundai Kairouan (1500 m2) compte aussi un service après-vente qui englobe les services techniques nécessaires pour l’entretien des véhicules des clients avec un magasin de pièces de rechange.

Complétant le rôle moteur du showroom principal de la marque à Ain Zaghouan, la nouvelle agence Hyundai Le Kram (zone industrielle Kheireddine) s’étale sur une superficie de 2000 m2 et compte un showroom capable d’exposer l’ensemble de la gamme. L’agence compte également un service après-vente qui englobe les services techniques nécessaires à l’entretien des véhicules des clients avec un magasin de pièces de rechange.

Après une première agence à la Charguia 1, la marque consolide sa présence dans cette zone industrielle très importante pour les clients de la capitale.

L’agence, sise rue des entrepreneurs immeuble Hertz Charguia 2, compte un showroom de 200 m2 avec un atelier de 665 m2 sans compter l’administration et le magasin des pièces de rechange pour un total de 1100 m2.

Après Sousse et Monastir, Hyundai s’implante à Mahdia pour mieux couvrir cette zone stratégique. L’agence Hyundai Mahdia sise Rue Ali Balhouane et présente l’ensemble des produits et services de proximité dans une agence 3s.

Couronnant cette dynamique, le concessionnaire vient de transférer les activités de son showroom principal sis Ain Zaghouan à un nouveau local juste à côté du showroom actuel. Le nouveau local a été conçu conformément aux standards de la marque et permet aux clients de bénéficier des produits Hyundai dans les meilleures conditions.

Ce développement réseau s’accompagne par l’arrivée de la gamme des produits Hyundai. Avec une garantie constructeur de 5 ans, Alpha Hyundai Motor assure également un service après-vente de proximité conforme aux standards de la marque.

D’après communiqué