"Les Journées Peugeot Pros" : miser sur lécoute et la qualité pour parfaire lexpérience client

"Améliorer la qualité de service est au cœur de la stratégie de la Stafim", a affirmé Abderrahim Zouari, le vice-président de la société dans une déclaration à Business News. C’est dans ce cadre que le concessionnaire a organisé "Les Journées Peugeot Pros", un forum BtoB réservé à ses clients professionnels et grosses flottes, et qui vise à avoir un retour d’expérience afin de corriger les lacunes. Ce rendez-vous permettra aussi à l’entreprise de présenter ses nouvelles offres, ses nouveautés et ses orientations stratégiques à ses partenaires. Le coup d’envoi a été donné ce jeudi 12 novembre 2020 par M. Zouari.

Situation sanitaire oblige, l’événement se fera en petit comité (6 personnes au maximum) hebdomadairement sur plusieurs semaines : chaque jeudi du 12 novembre jusqu’au 24 décembre 2020 dans son centre de formation à Louis Braille.

Via ce forum professionnel, Stafim veut se rapprocher de sa clientèle de professionnels en renforçant les liens et en établissant une relation de confiance, mesurer le niveau de son service par rapport à leurs attentes, les tenir informés de ses offres et les faire profiter des dernières promotions en plus de faire tester la nouvelle gamme Peugeot.

Cette première session a ainsi réuni les responsables parc automobile de la présidence de la République, de Tunisie Autoroutes, de Tunisie Telecom, du Groupe L-SAT, ainsi que les hauts cadres de la société.

« C’est un événement particulier lors duquel nous voulons dire à tout le monde que Stafim a fait le choix de la qualité. Nous avons opté pour cette stratégie et nous sommes en train d'en récolter les fruits. Chaque année, nous constatons une progression », a expliqué Abderrahim Zouari. Il a souligné l’importance d’être à l’écoute des clients pour répondre à leurs attentes. Il a en outre profité de l'occasion pour mettre en relief leur travail sur la digitalisation qui contribue à faciliter l’accès à leur services, en soutenant que l’autre atout de la société est son réseau.

Interrogé par Business News sur les nouveaux projets de la Stafim, son vice-président a affirmé : « Nous sommes pour le développement malgré la crise économique et financière et malgré le manque de financement. Nous sommes dans l’investissement et nous sommes en train de réaliser une extension de notre usine malgré toutes les difficultés. Nous croyons en notre pays, nous croyons qu’avec la volonté, on peut surmonter les difficultés et on peut maitriser les situations difficiles ».

Destiné aux professionnels, ce forum a été animé par le top management technique, après-vente et commerce pièces de rechange et clôturé par des tests drive pour la nouvelle gamme Peugeot.

Trois workshops sont au programme de la demi-journée : le premier touchant les différentes offres pièces de la gamme d’origine Peugeot, la gamme multimarques Eurorepar, et économie circulaire, ainsi que les services proposés par la marque, axés sur la digitalisation : la prise de RDV et le devis en ligne, la solution de mobilité, Peugeot Assistance.

Le deuxième se rapporte au volet technique avec une présentation des nouvelles générations de motorisations avec la technologie Pure-Tech, élu meilleur moteur de l’année 4 fois de suite et la présentation de la nouvelle application mobile atelier : vidéo-check.

Le 3ème animé par l’équipe commerciale avec une démonstration des nouveaux systèmes équipant la nouvelle gamme Peugeot : I-cockpit / Grip control / régulateur de vitesse / Freinage d’urgence, avec des essais véhicules.

Pour sa part, Taoufik Dkhil, directeur services et pièces Peugeot, Opel et Euro Repar chez la Stafim, a estimé que les Journées Peugeot Pros représentent « un miroir de nos prestations après-vente et techniques ».

Il a indiqué que la Stafim va s’atteler à mettre en place les améliorations remontées par les professionnels dans les meilleurs délais. Il a précisé que ce rendez-vous a été une occasion pour expliquer l’orientation stratégique de la société relative à la digitalisation davantage du métier d’après-vente (rendez-vous en ligne, devis en ligne, plateforme Vox pour commander directement du constructeur, etc.), pour présenter une nouvelle offre qui a été très appréciée par les clients.

Bien que globalement satisfaits, les participants à cette semaine de lancement ont émis quelques remarques pour justement parfaire leur expérience client et améliorer un service qu’il juge satisfaisant, preuve à l’appui le concessionnaire à remporter, pour trois années consécutives, le Volant d’Or du SAV.

I.N