L'Alfa Romeo Stelvio obtient le prix du Design 2020 d'Auto Motor und Sport

L'Alfa Romeo Stelvio a remporté le titre du plus beau "Grand SUV" au prix Autonis. Plus de 16.000 lecteurs du magazine automobile Motor und Sport ont participé cette année au vote ". Une centaine de modèles répartis dans dix catégories pouvaient être choisis et c’est le Stelvio au final qui a été couronné.

« Nous sommes honorés de recevoir le prestigieux prix Autonis du plus beau SUV de sa catégorie pour l'Alfa Romeo Stelvio de la part des lecteurs d'Auto, Motor und Sport. Ce prix est une reconnaissance du design italien et du langage conceptuel Alfa Romeo qui combine de grandes proportions, avec des éléments de caractère et de belles surfaces sculptées à la main », a commenté Klaus Busse, responsable du design FCA pour la région EMEA.

Et d’ajouter : « Stelvio a rejoint ainsi les Giulia, MiTo et Giulietta précédemment désignés par les lecteurs d'Auto Motor und Sport comme étant les plus belles voitures de leurs catégories respectives, de même qu'Alfa Romeo qui avait reçu deux années de suite le prix de la «Marque Design de l'Année ».

Stelvio est le tout premier SUV d'Alfa Romeo. Il réunit les caractéristiques de la marque italienne. Il vient concurrencer, sur le marché premium des SUV de taille moyenne les Audi Q5, BMW X3, Porsche Macan, Jaguar F-Pace, etc.

D’après communiqué