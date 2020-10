Les pilotes Alfa Romeo Racing Orlen F1 Räikkönen et Giovinazzi testent la nouvelle Giulia GTA

Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi, pilotes de l’équipe Alfa Romeo Racing Orlen F1, ont participé à une journée de tests en conditions réelles au volant des nouvelles berlines ultra-sportives d’Alfa Romeo : les Giulia GTA et GTAm. Ces tests se sont déroulés sur le célèbre centre d’essais de Balocco, là même où toutes les voitures de sport d’Alfa Romeo ont été développées depuis les années 1960. Cette session de tests a permis aux deux pilotes d’emmener les voitures à la limite et d’apporter leurs commentaires en temps réel. Des séances d'information et de débriefing ont ensuite eu lieu au sein de l'atelier Autodelta, le département course historique d'Alfa Romeo.

Comme le montre la vidéo exclusive tournée à Balocco sur la piste connue sous le nom d’«Alfa Romeo Track», le champion du monde Kimi Räikkönen et le jeune italien Antonio Giovinazzi ont travaillé en étroite collaboration avec les ingénieurs, en apportant des suggestions techniques spécifiques visant à optimiser l'aérodynamisme et la maniabilité des voitures. Pour compléter la mise au point de la GTA et de la GTAm, les deux pilotes ont analysé les modifications apportées à la voiture et ont rendu compte de leurs impressions sur piste.

Giovinazzi a donné quelques conseils portant sur la configuration de la voiture, en accordant une attention particulière aux nouveaux composants en fibre de carbone et aux jantes mono écrou, ici associés à des fins de développement avec des jantes prototypes, dont le dessin final rappellera le style traditionnel Alfa Romeo, comme vu précédemment sur le concept GTAm. Räikkönen a quant à lui travaillé avec le département aérodynamique sur les nouveaux appendices ajoutés à l'avant - dont le nouveau spolier réglable intégré dans les nouveaux pare-chocs avant et au nouvel aileron arrière réglable manuellement. Il a également examiné l'équilibre global fourni par l'interaction de ces nouveaux composants avec l'extracteur et le carénage de soubassement. Un travail efficace selon le Finlandais : «Je les trouve le mix parfait pour une utilisation tant au quotidien que sur piste», a déclaré Kimi.

Alfa Romeo a confié à Sauber Engineering la production de la plupart des composants en carbone des GTA et GTAm, en particulier ceux touchant à l’aérodynamique. Ceux-ci incluent le nouveau pare-chocs avant, les jupes latérales, l'extracteur, le becquet GTA et l'aileron de la GTAm. Grâce à ses ailerons avant et arrière réglables manuellement, la Giulia GTAm peut adapter ses performances aérodynamiques à tout type de piste ou de route, en suivant avec précision les demandes et préférences du conducteur. Les recherches aérodynamiques en soufflerie ne se sont pas limitées à ces ailerons mais ont également été étendues au soubassement, qui - comme sur la Giulia Quadrifoglio - est entièrement caréné. Les GTA et GTAm bénéficient également d’un nouveau diffuseur spécial capable d’augmenter l’effet de sol de la voiture, garantissant ainsi une excellente adhérence à haute vitesse. Sur la Giulia GTAm, la configuration aérodynamique à fort appui est capable de fournir un coefficient de portance impressionnant, deux fois plus élevé que sur la GTA et même trois fois plus que sur la Giulia Quadrifoglio, pourtant déjà une référence dans sa catégorie.

Le projet Giulia GTA bénéficie du partenariat avec Sauber Group AG et s'appuie sur le savoir-faire de ses divisions Ingénierie et Aérodynamique. Le groupe Sauber possède 50 ans d'expérience dans le sport automobile, dont 27 en Formule 1. Il a ainsi accumulé une expérience inestimable dans la conception et l'utilisation de la fibre de carbone, ainsi qu'un savoir-faire approfondi sur l'aérodynamique aux plus hauts niveaux de performance. L'équipe helvétique est l'une des rares équipes de F1 à disposer de sa propre soufflerie. L'installation, située à Hinwil en Suisse, est l'une des plus avancées d'Europe, car elle est dotée d'une technologie de pointe. Les avantages de cette collaboration vont de l'ingénierie ou du prototypage rapide à la production de ces composants.

La tout nouvelle Giulia GTA est techniquement et conceptuellement inspirée de la première Giulia GTA de 1965, la «Gran Turismo Alleggerita» développée par Autodelta qui avait triomphé dans les courses du monde entier et était basée sur la Giulia Sprint GT. La nouvelle édition limitée Alfa Romeo Giulia GTA dérive quant à elle de la Giulia Quadrifoglio. Elle est équipé d'une version plus puissance du moteur 2.9 V6 Bi-Turbo qui atteint désormais 540 ch, et, dans sa version "extrême" GTAm, bénéficie d'une réduction de poids de 100 kg par rapport à la Quadrifoglio, permettant un impressionnant rapport puissance/poids de 2,82 kg/ch.

