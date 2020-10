Mercedes-AMG présente la nouvelle GT Black Series

Le moteur V8 AMG de série le plus puissant de tous les temps, le design le plus expressif, l'aérodynamique la plus élaborée, le mix de matériaux le plus intelligent, la plus grande proximité avec la compétition : sur le nouveau Mercedes-AMG GT Black Series, les développeurs d'Affalterbach ont démontré tout leur talent de concepteurs. La nouvelle supersportive s'inscrit dans la riche tradition des voitures de sport de la marque en s'appuyant sur sa compétence de longue date dans le développement de véhicules complets qui suscitent l'enthousiasme. Le fruit de cette filiation est un moteur V8 à vilebrequin plat délivrant 537 kW (730 ch), doublé d'un aérodynamisme actif et d'un design inspiré du véhicule de course actuel AMG GT3.

Pour offrir une nouvelle définition de la supersportive, les motoristes d'Affalterbach ont encore perfectionné en profondeur le moteur V8 biturbo de 4,0 litres éprouvé – en plus des qualités déjà très appréciées telles que son comportement routier, son déploiement de puissance ou sa courbe de couple. Le cahier des charges stipulait : nettement plus de puissance que sur le modèle de pointe de la gamme AMG GT, une réactivité et une agilité en hausse, d'excellentes montées en régime - les qualités requises exigeaient un traitement de choc prenant la forme d'un nouveau vilebrequin plat.

Le nouveau moteur du GT Black Series est dérivé du moteur V8 biturbo AMG de 4,0 litres avec lubrification par carter sec, mais il s'est vu attribuer le nouveau code interne M178 LS2 en raison des nombreuses modifications dont il a fait l'objet. Il délivre 537 kW (730 ch) à 6 700-6 900 tr/min et fournit un couple maxi de 800 Nm à 2 000-6 000 tr/min. Les nouveaux arbres à cames et collecteurs d'échappement sont adaptés à la nouvelle séquence d'allumage et améliorent encore le renouvellement des gaz.

Quelle est l'action du moteur sur l'AMG GT Black Series ? Il lui confère un caractère complètement unique, ce qui se reflète non seulement dans son déploiement de puissance, mais aussi dans sa sonorité très particulière. Et il lui permet d'atteindre des performances routières très impressionnantes : La biplace se propulse à 100 km/h départ arrêté en 3,2 secondes et à 200 km/h en neuf secondes. La vitesse de pointe est de 325 km/h, mais bien évidemment sur les seuls circuits fermés.

La puissance est transmise aux roues arrière par la boîte de vitesses double embrayage à sept rapports Speedshift DCT 7G AMG implantée à l'essieu arrière en position Transaxle, comme sur tous les modèles AMG GT, pour une optimisation du poids.

Le nouveau capot moteur en carbone avec deux grandes sorties d'air composées de surfaces en carbone rehaussées de noir est lui aussi emprunté au sport automobile. Les grandes sorties d'air dirigent l'air chaud évacué par le bloc radiateur en position oblique hors du compartiment moteur. Cette technologie provient également de la compétition et augmente la portance négative totale. Dans le même temps, la résistance à l'air diminue et le débit d'air massique pour le refroidissement du moteur est optimisé. L'air est en outre dirigé de manière ciblée autour des montants A et des vitres latérales vers l'arrière où il démultiplie l'efficience du nouveau concept d'aileron arrière.

La nouvelle jupe arrière avec diffuseur grand format, les deux caches extérieurs des doubles sorties d'échappement rondes à gauche et à droite, les ventilations latérales des passages de roues et le concept d'aileron novateur marquent de leur empreinte la partie avant. Les deux éléments de l'aile réalisés en carbone peuvent être déplacés mécaniquement et adaptés à différentes conditions de circulation.

L'AMG GT Black Series bénéficie d'une instrumentation entièrement numérique de la gamme AMG GT, avec un combiné d'instruments de 12,3 pouces devant le conducteur et un moniteur multimédia de 10,25 pouces sur la console centrale. L'écran du combiné d'instruments offre différents designs avec trois styles d'affichage spécifiques à AMG : « Classique », « Sport » ou « Supersport ». La vue « Supersport » avec compte-tours central permet de visualiser de nombreuses informations supplémentaires telles que la demande de montée des rapports en mode de boîte manuel (« Shiftlight »). Les visualisations sur l’écran média central offrent une perception immédiate des autres fonctions du véhicule. C’est notamment le cas des animations concernant les systèmes d’aide à la conduite, d’information véhicule et de communication.

Les touches à écran couleur innovantes qui équipent la console centrale en V assurent des fonctions d'affichage et de commande pour la logique de boîte de vitesses, le train de roulement, l'ESP, le système d'échappement, le flap de l'aileron arrière et la fonction Stop/Start. Les touches sur écran TFT indiquent leur fonction via un symbole intuitif et compréhensible et peuvent être utilisées en toute simplicité du bout des doigts. Dotées d'un point de pression mécanique, elles peuvent encore être actionnées avec des gants de course. Les touches à écran sont complétées par les deux contacteurs à bascule dédiés aux programmes de conduite et au réglage du volume du système audio.

Le volant AMG Performance est également emprunté à la gamme AMG GT. Celui-ci se distingue par un design résolument sportif, un méplat dans sa partie inférieure et une couronne aux contours accentués, ainsi qu’une commande intuitive.

D’après communiqué