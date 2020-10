Jaguar offre un lifting à sa XE

La Jaguar XE dispose à présent d’une nouvelle motorisation électrifiée et des toutes dernières technologies de connectivité.

Pour la première fois sur la Jaguar XE, la nouvelle génération de moteurs quatre-cylindres Diesel Ingenium est associée à la technologie d’hybridation légère (Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) pour une efficacité accrue.

A bord de la XE, le système d’info-divertissement à la pointe de la technologie Jaguar Pivi Pro dual-sim assure une connexion en permanence. La nouvelle interface intuitive facilite au conducteur la prise de connaissance des informations, et privilégie l’affichage des fonctions les plus courantes.

Une grande attention portée aux détails améliore l’habitacle et y ajoute des touches luxueuses, au nombre desquelles une nouvelle conception des sièges, tandis que le nouveau volant bimatière design et ses palettes de changement de vitesse en aluminium contribuent à une conduite plus impliquée, tant au niveau visuel que par les sensations.

La nouvelle Jaguar XE peut recevoir le nouveau moteur quatre-cylindres Ingenium Diesel turbo 2,0 litres de 204 chevaux aux côtés des derniers moteurs essence de 250 et 300 chevaux.

Toutes les XE sont disponibles avec la boîte automatique Jaguar à huit-rapports et la transmission aux roues arrière, ou bien intégrale.

Le nouveau moteur propulse la XE de 0 à 100 km/h en 7,3 secondes et affiche une consommation à partir de 4,8 l/100 km avec des émissions de CO2 aussi faibles que 127 g/km selon le cycle WLTP.

La XE dispose du tout dernier système d’info-divertissement Pivi Pro de Jaguar, sur l’écran central tactile de 10” discrètement intégré, tandis que l’écran tactile inférieur, de 5,5”, également animé par la nouvelle technologie Pivi, combine deux commandes rotatives multifonctions à leds pour un contrôle spontané des fonctions principales du véhicule.

Pour aider le conducteur à accéder instantanément aux informations vitales, l’écran interactif HD de 12,3” placé face à lui bénéficie de graphismes améliorés et d’une présentation entièrement configurable. On peut afficher en plein écran la carte de navigation avec ses instructions une à une, les informations en digital des media, la liste des contacts ou les détails de l’info-divertissement. Coordonné avec l’affichage tête haute, le tableau de bord de la XE fournit au conducteur toutes les informations dont il a besoin sans provoquer de distraction.

Le nouveau système d’info-divertissement intègre Apple CarPlay® et Android Auto™ de série et permet la connexion simultanée de deux smartphones via Bluetooth.

Pour permettre un démarrage immédiat, Pivi Pro possède sa propre source d’énergie, ce qui le rend utilisable aussitôt que le conducteur prend place au volant.

Une série de nouvelles technologies visant à offrir plus de commodité comprend le système de connexion à distance Software-Over-The-Air (SOTA), qui garantit que la XE dispose toujours du logiciel dernier cri. Garder ainsi l’auto à jour signifie que le propriétaire n’a pas besoin de se rendre chez son concessionnaire pour effectuer ces opérations.

La connectivité Pivi Pro est assurée par la toute dernière technologie embarquée dual-sim, avec deux modems qui savent assurer en même temps des fonctions multiples, par exemple capter un media en streaming et télécharger les mises à jour SOTA, sans baisse de qualité. Cette connectivité de pointe garantit aussi des interruptions minimales en cas de “taches grises” de la couverture réseau, car elle balaye constamment parmi les fournisseurs d’accès à la recherche du meilleur signal.

Pour plus de commodité encore, la nouvelle génération de clé loisirs, portable, permet de verrouiller, déverrouiller et démarrer le véhicule sans la présence de la clé traditionnelle. Ce dispositif, rechargeable, incorpore une montre et dispose de sept jours d’autonomie sans recharge.

Le chargeur sans fil intégré de 15W possède désormais un système d’amplification du signal (selon les marchés). Le dispositif fonctionne via une antenne extérieure qui améliore le signal du smartphone quand il est utilisé dans la voiture.

Pivi Pro est installé de série sur les Versions SE et HSE et en option sur la version S. De série sur la version S, l’info divertissement Pivi intègre la fonction navigation à travers le smartphone du conducteur en utilisant Apple Carplay®. Pivi intègre aussi Android Auto™ en série.

Le luxueux habitacle de la XE fait partout appel au soft-touch et aux matières authentiques. Tout, depuis la visière du tableau de bord jusqu’aux parois de la console en passant par les accoudoirs et le sol de l’habitacle, est revêtu de matières agréables au toucher pour un confort parfait.

Le design du nouveau volant en cuir plein fleur à jante double souligne l’attention portée à chaque détail de l’habitacle. En tout point, notamment sur les appuie-tête où la silhouette du félin bondissant de Jaguar est embossée, ou sur les sièges, qui reçoivent une sellerie au nouveau dessin.

L’ionisation de l’air en améliore la qualité en faisant appel aux nanotechnologies ; elle écarte les allergènes et les mauvaises odeurs. Ce système intègre à présent une filtration PM2.5, qui élimine les particules ultrafines, jusqu’à une taille de PM 2,5, pour la santé et le bien-être des occupants. Il suffit pour activer le système de pousser le bouton “purify“.

La silhouette, largement repensée lorsque la nouvelle berline XE a été présentée l’an dernier, comporte toujours le même bouclier et la vaste calandre, qui donnent à la voiture une allure affirmée. Les mailles de la calandre adoptent un profil incurvé - un détail partagé avec le SUV 100% électrique I-PACE – qui renforce l’aspect sportif. Des entrées d’air inférieures fines et larges accentuent le sentiment d’un véhicule de haute technicité, aux traits sobres et à la silhouette fluide.

L’arrière de la voiture affiche un dessin puissamment graphique et donne l’impression d’une largeur augmentée, ce qui contribue à la performance aérodynamique.

Toutes les versions de la XE sont disponibles avec le nouveau Black Pack extérieur, avec des éléments distinctifs de finition Gloss Black. Parmi ceux-ci, le treillis de la calandre, les contours des prises d’air inférieures, le contour des vitres ainsi que les logos extérieurs noirs de la malle arrière, apparus cette année.

L’engagement de Jaguar à élaborer des voitures légères et solides se poursuit avec la nouvelle XE. Sa construction très largement en aluminium fait appel à de l’aluminium recyclé en circuit fermé pour un développement plus durable et cela contribue de façon importante à la progression de Jaguar vers “Destination zéro”, un monde avec zéro émission, zéro accident et zéro engorgement.

Le catalogue comprend les versions S, SE et HSE, toutes disponibles avec la finition R-Dynamic.

D’après communiqué