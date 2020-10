Chez Hyundai, le client profite de la baisse du dollar

Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers, actualise ses prix pour l’ensemble de sa gamme disponible en Tunisie.

Profitant d’une baisse du cours du dollar par rapport au dinar tunisien, Alpha Hyundai Motor a décidé d’optimiser ce gain de change au profit du client qui profitera d’une nouvelle gamme des voitures Hyundai à des prix plus compétitifs. Les modèles Hyundai Grand i10, Hyundai i20, Hyundai Creta, Hyundai Tucson et Hyundai Grand Santa Fe sont actuellement commercialisés dans les agences Hyundai à des prix plus abordables.

Décidant de tirer parti des fluctuations du taux de change au profit du client, Alpha Hyundai Motor a procédé à la révision responsable de sa grille tarifaire pour mieux faciliter l’accès à un véhicule neuf dans une conjoncture marquée par la hausse des prix du marché du neuf comme du marché de l’occasion. Une hausse qu’Alpha Hyundai Motor a décidé d’atténuer en offrant au client la possibilité d’acquérir une voiture neuve à un prix plus modéré.

« Nous poursuivons notre stratégie commerciale orientée client et nous avons choisi de participer à la régulation des prix dans une conjoncture difficile. C’est un nouveau défi qui mobilise toutes nos équipes, visant à faire profiter nos clients de ces avantages », a déclaré monsieur Mehdi Mahjoub, directeur général d’Alpha Hyundai Motor.

Outre l’optimisation des prix, les nouveaux véhicules bénéficient d’une garantie constructeur de 5 ans. Alpha Hyundai Motor assurant également un service après-vente de proximité conforme aux standards de la marque. Le réseau Alpha Hyundai Motor en pleine expansion atteindra les 15 agences d’ici la fin du 1er trimestre 2021.

Pour le dernier trimestre 2020, Alpha Hyundai Motor va poursuivre son programme commercial visant la consolidation de sa position en tête des ventes des véhicules particuliers en Tunisie, un objectif à réaliser en étroite collaboration avec les partenaires de la marque. Les agents agréés et les partenaires financiers étant engagés pour faciliter l’obtention d’un véhicule Hyundai.

Communiqué