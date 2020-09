City Cars lance les "Kia | Total Clinic Days"

City Cars, concessionnaire de la firme automobile coréenne Kia Motors en Tunisie, a lancé à partir de ce mardi 22 septembre courant et jusqu’au mercredi 30 septembre 2020 et sur l’ensemble de son réseau constitué de 17 agences agréées réparties sur l’ensemble du territoire sa campagne promotionnelle Après-Vente : "Kia | Total Clinic Days - Automne 2020".

En effet, les changements des saisons impactent les véhicules et leurs entretiens. Un contrôle régulier des principaux organes évite de mauvaises surprises à l'arrivée de l’hiver, et assure les propriétaires pour plus de sécurité et des meilleures conditions de conduite.

"Kia | Total Clinic Days - Automne 2020" sont des journées où les clients pourront bénéficier d’une inspection de leurs véhicules, avec check-up gratuit portant sur 30 points de contrôle.

A la fin, une copie du rapport d’inspection ainsi que des conseils seront remis et prodigués aux clients de Kia.

A cette occasion, le concessionnaire proposera à ces clients plusieurs avantages notamment une remise de 25% sur le freinage, une remise de 15% sur les pièces de rechange et une remise de 10% sur la main d’œuvre.

Ces derniers auront aussi droit, aussi aux cadeaux par City Car.

Autre point d’importance, City Cars tient à rassurer que toutes les mesures de protection sanitaire étaient mises en œuvre afin d'assurer la sécurité des clients contre les risques de contagion.

Pour plus d’information, il suffit d’appeler le 36 406 200 ou visiter le site web kia.tn

I.N (D’après communiqué)